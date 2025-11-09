quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η κορυφαία συλλογή Ferrari στον κόσμο βγαίνει στο σφυρί

ΚΥΡΙΑΚΗ | 09.11.2025
Autotypos Team
i-koryfaia-syllogi-ferrari-ston-kosmo-vgainei-sto-sfyri-781853

Η υπέροχη συλλογή του Phil Bachman που αποτελείται από μοντέλα Ferrari επτά δεκαετιών οδεύει προς δημοπρασία

Η κορυφαία συλλογή Ferrari στον κόσμο πρόκειται να δημοπρατηθεί από την Mecum τον Ιανουάριο. Η συλλογή ανήκε στον πρόσφατα εκλιπόντα, Phil Bachman, επιχειρηματία που είχε στην ιδιοκτησία του πολυάριθμες αντιπροσωπίες αυτοκινήτων. Ο Bachman απέκτησε την πρώτη του Ferrari το 1984 κι από τότε άρχισε να δημιουργεί κάτι που θα εξελισσόταν στην κορυφαία συλλογή Ferrari στον κόσμο, με 48 μοντέλα που εκτείνονται από τα ’50s μέχρι σήμερα.

«Χρονοντούλαπο» Ferrari

H απίθανη συλλογή διηγείται επτά δεκαετίες ιστορίας της ιταλικής φίρμας, ξεκινώντας από τα ’50s. Η παλαιότερη της συλλογής είναι μια Ferrari 166 MM/53 Vignale Spyder που, παρά τα… χρονάκια της, βρίσκεται σε άψογη κατάσταση. Το αυτοκίνητο έχει οδηγηθεί για περίπου 50.000 χλμ., όντας (παραδόξως) ένα από τα πιο οδηγημένα της συλλογής.

 

Εκπροσωπώντας τα ’60s, δύο μοντέλα ξεχωρίζουν στην υπέροχη συλλογή: μια Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso και μια 275 GTB/4 Alloy, ενώ από τις συνολικά 11 Ferrari που εκπροσωπούν τα ’70s ξεχωρίζει μια 365 GT4 BB του 1975, η οποία έχει διανύσει μόλις 443 χλμ.

Διαβάστε επίσης: Maserati MCPURA: Το νέο supercar της αστυνομίας

Λίγο πριν περάσουμε στη σύγχρονη εποχή, έχουμε την εκπροσώπηση των ’80s, της οποίας ηγείται μια πανέμορφη Testarossa. Το εμβληματικό μοντέλο του 1989 έχει οδηγηθεί για μόλις 413 χλμ., στοιχείο το οποίο σίγουρα απογειώνει την αξία της.

Το κυρίως πιάτο

Και τώρα στο κυρίως «πιάτο», δηλαδή τα μοντέλα των τελευταίων δεκαετιών, ξεκινώντας από αυτά του ’90. Σε αυτήν την κατηγορία ξεχωρίζουν δύο Ferrari F40 -και οι δύο κόκκινες και μοντέλα του 1992. Η μία έχει 1.392 χλμ. και η άλλη μόλις 734 στον μετρητή, ενώ αναμένεται να πωληθούν έναντι περίπου τριών εκατ. δολαρίων έκαστη.

 

Φυσικά, από την κορυφαία συλλογή Ferrari δεν θα μπορούσε να λείπει μια F50 με μόλις 404 χλμ., μια Enzo με μόλις 1.038 και δύο 360 Challenge Stradale, και οι δύο με λιγότερα από 650 χλμ. στον μετρητή. H εντυπωσιακή συλλογή συνεχίζεται με τη μοναδική Ferrari FXX που βγήκε από το εργοστάσιο σε κίτρινο χρώμα, μια 430 Scuderia, μια 16M Spider, μια 599 GTO με μόλις 166 και μια 599 SA Aperta με μόλις 277 χλμ.

 

Κερασάκια στην τούρτα είναι μια LaFerrari Coupe με 253 χλμ. και μια ακόμα πιο σπάνια LaFerrari Aperta με 154 χλμ. στον μετρητή, η οποία κλείνει έναν κύκλο 70+ χρόνων της πιθανότατα πιο εντυπωσιακής συλλογής Ferrari που έχουμε δει ποτέ.

Δοκιμή BMW 330e (LCI) 2025: Περισσότερη αυτονομία, μεγαλύτερη άνεση, καλύτερο business sedan

F1 GP Βραζιλίας: Ο Norris στην pole και για τον αγώνα της Κυριακής

Όλα τα αυτοκίνητα με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ στην αγορά της Ελλάδας

Πρόσφατες Ειδήσεις