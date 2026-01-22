Η Lamborghini έκανε ρεκόρ πωλήσεων το 2025 – Πόσα αυτοκίνητα ήρθαν στην Ελλάδα;

Με «σπασμένα φρένα» συνεχίζει την ανοδική της πορεία η Lamborghini, σπάζοντας άλλο ένα ρεκόρ πωλήσεων

Μετά τις 10.112 πωλήσεις το 2023 και την αύξηση 6% το 2024, η Lamborghini συνεχίζει τις επιτυχίες καταγράφοντας 10.747 πωλήσεις μέσα στο 2025. Η ιταλική μάρκα δείχνει να μην επηρεάζεται από τις αλλαγές των κανονισμών ρύπων, με τα υβριδικά της μοντέλα να συνεχίζουν για άλλη μια χρονιά να καίνε καρδιές.

Και για να αντιληφθεί για τι μέγεθος επιτυχίας μιλάμε, χρειάζεται μόνο να αναφέρουμε πως μία δεκαετία πριν, στη Lamborghini πανηγύριζαν για το τότε ρεκόρ πωλήσεων των… 3.245 αυτοκίνητων!

Η Urus ξανά «στο κεφάλι»

Πρωτοστάτης σε ακόμα μια χρονιά-ρεκόρ ήταν πιθανότατα (η εταιρεία δεν έχει δημοσιεύσει αναλυτικές πωλήσεις ανά μοντέλο) η Lamborghini Urus, ενώ η εταιρεία παρέμεινε ψηλά στις αγορές Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA), με 4.650 πωλήσεις νέων οχημάτων μέσα στο 2025. Δεύτερη αγορά για τη Lamborghini ήταν η Αμερική, με 3.347 πωλήσεις, με την αγορά της Ασίας-Ειρηνικού (APAC) να ακολουθεί με 2.750.

Στη χώρα μας μέσα στο 2025 η Lamborghini πούλησε συνολικά έξι αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα ήρθαν τέσσερις Urus, αλλά και δύο Revuelto.

«Παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, είμαστε πολύ περήφανοι για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2025, τα οποία επιβεβαιώνουν την ικανότητα της Lamborghini να ξεχωρίζει ακόμη και σε ένα πολύπλοκο παγκόσμιο περιβάλλον», δήλωσε ο Stephan Winkelmann, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Automobili Lamborghini. «Η επίδοση που καταγράφηκε αντανακλά την ικανότητά μας να ερμηνεύουμε τη δυναμική της αγοράς και να κάνουμε στρατηγικές επιλογές που ανταποκρίνονται συγκεκριμένα στις προσδοκίες των πελατών μας».

Αξίζει να σημειωθεί πως στη νέα χρονιά-ρεκόρ δεν έπαιξε ρόλο η νέα Temerario, αφού οι παραδόσεις του νέου supercar ξεκίνησαν μέσα στον Ιανουάριο, με λίγα κομμάτια να έχουν φτάσει στα νέα τους σπίτια. Η πολυαναμενόμενη αντικαταστάτρια της Huracan φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στο αγοραστικό κοινό, με τα βιβλία παραγγελιών της Lamborghini να έχουν ήδη γεμίσει για τους επόμενους 12 μήνες.

Πόσες ήρθαν στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ, στη χώρα μας μέσα στο 2025 ήρθαν μόλις 2 αυτοκίνητα, αλλά το συνολικό κόστος τους ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Κι αυτό γιατί δεν πρόκειται για οποιαδήποτε μοντέλα, αλλά την νέα κορυφαία V12 της παρέας που ακούει στο όνομα, Revuelto. Πρόκειται για το πρώτο εξηλεκτρισμένο κορυφαίο μοντέλο της ιταλικής μάρκας. Είναι plug-in υβριδικό με ατμοσφαιρικό V12 6,5 λίτρων (825 PS, 725 Nm) που συνεργάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες για συνδυαστική ισχύ 1.015 PS. Στην Ελλάδα η τιμή ανάλογα τον εξοπλισμό κινείται περί τα 700.000 €.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον

Η Lamborghini διατήρησε το θετικό πρόσημο και το 2025 και μπαίνει στο 2026 με την αισιοδοξία στα ύψη. Η ιταλική φίρμα αποκάλυψε τον Ιούλιο τη νέα Temerario GT3: την πρώτη αγωνιστική έκδοση της νέας Temerario, η οποία θα κάνει ντεμπούτο στα παγκόσμια πρωταθλήματα GT3 μέσα στο 2026.

Η Lamborghini έχει κάθε λόγο να αισθάνεται υπερήφανη για τη νέα GT3, αφού πρόκειται για το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από την Lamborghini Squadra Corse.

Τον Αύγουστο, η Lamborghini αποκάλυψε τη Fenomeno στο Monterey Car Week, μια ειδική έκδοση περιορισμένης παραγωγής μόλις 29 αντιτύπων. Η Fenomeno είναι εξοπλισμένη με τον πιο ισχυρό V12 κινητήρα που ανέπτυξε ποτέ η Lamborghini, ενσωματωμένο σε μια υβριδική αρχιτεκτονική που αποδίδει συνολική ισχύ 1.080 ίππων.

Το αυτοκίνητο αντιπροσωπεύει ένα νέο «μανιφέστο σχεδιασμού» για τη μάρκα, ωθώντας την εμβληματική σχεδιαστική της γλώσσα στα άκρα και ένα ιδιαίτερα σημαντικό ντεμπούτο που συμπίπτει με την 20η επέτειο του Lamborghini Centro Stile.

