Η Lancia Gamma επέστρεψε ως SUV: Από υβριδική με 1.000+ km αυτονομίας έως ηλεκτρική με 375 ίππους

Η Lancia περνά στη νέα της εποχή και η ολοκαίνουργια Gamma αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό βήμα της τα τελευταία χρόνια

Η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες του νέου μοντέλου, το οποίο βρίσκεται πλέον στην τελική φάση εξέλιξης, με τα πρώτα πρωτότυπα να πραγματοποιούν ήδη δοκιμές στους δρόμους. Η νέα Lancia Gamma σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της μάρκας να διατηρήσει έντονο τον ιταλικό χαρακτήρα της.

Η παραγωγή του πραγματοποιείται στο εργοστάσιο του Melfi, μία από τις πλέον σύγχρονες μονάδες παραγωγής του ομίλου Stellantis, όπου θα χτίζονται τα νέα premium μοντέλα του group για την ευρωπαϊκή αγορά.

Υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις

Η νέα Gamma βασίζεται στη νέα πλατφόρμα STLA Medium και υιοθετεί σχεδίαση crossover fastback, με έντονα αεροδυναμικές γραμμές και κεκλιμένο πίσω μέρος. Οι διαστάσεις του το τοποθετούν στην καρδιά της μεσαίας κατηγορίας, καθώς έχει μήκος 4,67 μέτρα, πλάτος 1,89 μέτρα και ύψος 1,66 μέτρα. Η Lancia αναφέρει πως στόχος ήταν να συνδυαστούν η πρακτικότητα, η αποδοτικότητα και η premium παρουσία στον δρόμο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γκάμα κινητήρων. Η Lancia Gamma θα διατίθεται τόσο σε υβριδικές όσο και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, με τη βασική υβριδική έκδοση να αποδίδει 145 ίππους και να προσφέρει αυτονομία άνω των 1.000 χιλιομέτρων.

Από την άλλη πλευρά, η ηλεκτρική γκάμα θα ξεκινά από έκδοση 230 ίππων με αυτονομία πάνω από 540 χλμ., ενώ θα υπάρχει και ισχυρότερη έκδοση 245 ίππων με αυτονομία που ξεπερνά τα 740 χιλιόμετρα. Στην κορυφή θα τοποθετηθεί η τετρακίνητη έκδοση των 375 ίππων με αυτονομία έως 675 χλμ.

Η Lancia τονίζει ότι η νέα Gamma εκφράζει με σύγχρονο τρόπο τις βασικές αξίες της μάρκας: ιταλική κομψότητα, τεχνολογική καινοτομία και υψηλή αποδοτικότητα. Παράλληλα, το μοντέλο προορίζεται κυρίως για την ευρωπαϊκή αγορά, αποτελώντας βασικό κομμάτι της επιστροφής της φίρμας σε σημαντικές αγορές της Ευρώπης.

Τα βιβλία παραγγελιών αναμένεται να ανοίξουν μετά το καλοκαίρι, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μέσα στους επόμενους μήνες.