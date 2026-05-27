quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Lancia Gamma επέστρεψε ως SUV: Από υβριδική με 1.000+ km αυτονομίας έως ηλεκτρική με 375 ίππους

ΤΕΤΑΡΤΗ | 27.05.2026
Autotypos Team
i-lancia-gamma-epestrepse-os-suv-apo-yvridiki-me-1-000-km-aftonomias-eos-ilektriki-me-375-ippous-804662
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Lancia περνά στη νέα της εποχή και η ολοκαίνουργια Gamma αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό βήμα της τα τελευταία χρόνια

Η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες του νέου μοντέλου, το οποίο βρίσκεται πλέον στην τελική φάση εξέλιξης, με τα πρώτα πρωτότυπα να πραγματοποιούν ήδη δοκιμές στους δρόμους. Η νέα Lancia Gamma σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της μάρκας να διατηρήσει έντονο τον ιταλικό χαρακτήρα της.

Η παραγωγή του πραγματοποιείται στο εργοστάσιο του Melfi, μία από τις πλέον σύγχρονες μονάδες παραγωγής του ομίλου Stellantis, όπου θα χτίζονται τα νέα premium μοντέλα του group για την ευρωπαϊκή αγορά.

Υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις

Η νέα Gamma βασίζεται στη νέα πλατφόρμα STLA Medium και υιοθετεί σχεδίαση crossover fastback, με έντονα αεροδυναμικές γραμμές και κεκλιμένο πίσω μέρος. Οι διαστάσεις του το τοποθετούν στην καρδιά της μεσαίας κατηγορίας, καθώς έχει μήκος 4,67 μέτρα, πλάτος 1,89 μέτρα και ύψος 1,66 μέτρα. Η Lancia αναφέρει πως στόχος ήταν να συνδυαστούν η πρακτικότητα, η αποδοτικότητα και η premium παρουσία στον δρόμο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γκάμα κινητήρων. Η Lancia Gamma θα διατίθεται τόσο σε υβριδικές όσο και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, με τη βασική υβριδική έκδοση να αποδίδει 145 ίππους και να προσφέρει αυτονομία άνω των 1.000 χιλιομέτρων.

Από την άλλη πλευρά, η ηλεκτρική γκάμα θα ξεκινά από έκδοση 230 ίππων με αυτονομία πάνω από 540 χλμ., ενώ θα υπάρχει και ισχυρότερη έκδοση 245 ίππων με αυτονομία που ξεπερνά τα 740 χιλιόμετρα. Στην κορυφή θα τοποθετηθεί η τετρακίνητη έκδοση των 375 ίππων με αυτονομία έως 675 χλμ.

Η Lancia τονίζει ότι η νέα Gamma εκφράζει με σύγχρονο τρόπο τις βασικές αξίες της μάρκας: ιταλική κομψότητα, τεχνολογική καινοτομία και υψηλή αποδοτικότητα. Παράλληλα, το μοντέλο προορίζεται κυρίως για την ευρωπαϊκή αγορά, αποτελώντας βασικό κομμάτι της επιστροφής της φίρμας σε σημαντικές αγορές της Ευρώπης.

Τα βιβλία παραγγελιών αναμένεται να ανοίξουν μετά το καλοκαίρι, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Lancia#Lancia Gamma#Stellantis#SUV#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#υβριδικά αυτοκίνητα
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Δείτε επίσης

h-lancia-epanaferei-to-onoma-gamma-alla-se-diaforetiko-rolo-794411

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.02.2026

H Lancia επαναφέρει το όνομα Gamma αλλά σε διαφορετικό ρόλο
o-diadochos-tis-mclaren-f1-lm-einai-edo-kai-poulithike-idi-gia-20-ekat-dolaria-784139

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.11.2025

Ο διάδοχος της McLaren F1 LM είναι εδώ και πουλήθηκε ήδη για 20 εκατ. δολάρια
pethane-o-claudio-lombardi-o-anthropos-piso-apo-tis-lancia-037-kai-delta-s4-777761

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.10.2025

Πέθανε ο Claudio Lombardi, ο άνθρωπος πίσω από τις Lancia 037 και Delta S4
episimo-epistrefei-i-lancia-delta-hf-integrale-mesa-sto-2026-707079

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.07.2025

Επίσημο: Επιστρέφει η Lancia Delta HF Integrale μέσα στο 2026
apo-ta-4-529-alkotest-pou-eginan-se-4-imeres-stin-attiki-posa-vgikan-thetika-echoun-apotelesma-ta-prostima-fotia-804639

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.05.2026

Από τα 4.529 αλκοτέστ που έγιναν σε 4 ημέρες στην Αττική, πόσα βγήκαν θετικά; – Έχουν αποτέλεσμα τα πρόστιμα-φωτιά;
ferrari-ta-10-skliropyrinika-montela-pou-echei-sta-skaria-einai-to-antitheto-tis-luce-804640

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.05.2026

Ferrari: Τα 10 σκληροπυρηνικά μοντέλα που έχει στα σκαριά είναι το αντίθετο της Luce

Πρόσφατες Ειδήσεις