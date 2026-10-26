Η Lepas μας αποκαλύπτει το πρώτο της concept car – Δεν είναι SUV

Η Lepas παρουσιάζει το Aura Concept, ένα εντυπωσιακό shooting brake με σπορ σχεδίαση και ψηφιακά φώτα, που αποκαλύπτει το μέλλον της μάρκας.

Η Lepas, η νεότερη premium μάρκα του ομίλου Chery, παρουσίασε το πρώτο της concept car, επιλέγοντας να κινηθεί σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Αντί για ένα ακόμη SUV, η κινεζική εταιρεία αποκάλυψε το Lepas Aura, ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό shooting brake με χαμηλό αμάξωμα, σπορ αναλογίες και φουτουριστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

Το Aura δεν αποτελεί ακόμη μοντέλο παραγωγής, αλλά μια πρώτη εικόνα για τη σχεδιαστική κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν τα μελλοντικά αυτοκίνητα της Lepas. Και με δεδομένο ότι η μάρκα έχει επικεντρωθεί μέχρι σήμερα στα οικογενειακά SUV, η επιλογή ενός χαμηλού και δυναμικού αμαξώματος αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Αντί για SUV, ένα εντυπωσιακό shooting brake

Το Lepas Aura διαφοροποιείται αισθητά από τα L4, L6 και L8, τα SUV που αποτελούν τη βάση της γκάμας της μάρκας. Πρόκειται για ένα δίθυρο shooting brake, το οποίο συνδυάζει τις αναλογίες ενός σπορ αυτοκινήτου με στοιχεία που παραπέμπουν σε station wagon. Η σχεδίασή του χαρακτηρίζεται από μακρύ μεταξόνιο, κοντούς προβόλους και ιδιαίτερα φαρδύ αμάξωμα.

Οι έντονοι ώμοι, τα φουσκωμένα φτερά και οι μεγάλες επιφάνειες του αμαξώματος ενισχύουν τον δυναμικό του χαρακτήρα, χωρίς να χρειάζονται υπερβολικά αιχμηρές γραμμές. Η οροφή ακολουθεί μια σχεδόν επίπεδη πορεία προς τα πίσω, πριν καταλήξει σε μια έντονα κεκλιμένη πίσω πόρτα. Έτσι, το αποτέλεσμα βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε ένα τρίθυρο hatchback και ένα παραδοσιακό shooting brake.

Η Lepas έχει επιλέξει επίσης ζάντες 22 ιντσών, με αεροδυναμικό σχεδιασμό, πέντε ακτίνες και κόκκινες λεπτομέρειες. Το πρωτότυπο που παρουσιάστηκε στην Κίνα διαθέτει ελαστικά Pirelli P Zero. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων απομακρύνει το Aura από τη γνώριμη εικόνα των κινεζικών οικογενειακών SUV, προτείνοντας μια πιο σπορ και σχεδιαστικά τολμηρή προσέγγιση.

Σχεδίαση εμπνευσμένη από τη λεοπάρδαλη

Η φιλοσοφία πίσω από το Aura συνδέεται άμεσα με την ταυτότητα της Lepas. Άλλωστε, η ονομασία της μάρκας προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων Leopard και Passion, δηλαδή λεοπάρδαλη και πάθος. Η νέα σχεδιαστική γλώσσα ονομάζεται Next-Generation Leopard Aesthetics και, σύμφωνα με την εταιρεία, αντλεί έμπνευση από τον τρόπο με τον οποίο μια λεοπάρδαλη κινείται και προετοιμάζεται να επιταχύνει.

Οι μυώδεις επιφάνειες, το μεγάλο πλάτος και οι προσεκτικά διαμορφωμένες καμπύλες επιχειρούν να δημιουργήσουν την αίσθηση δύναμης ακόμη και όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του πρωτοτύπου έχει ο Ivan Dulanovic, επικεφαλής σχεδιασμού της Lepas, ο οποίος έχει εργαστεί στο παρελθόν στην Italdesign.

Το Aura ακολουθεί τη φιλοσοφία της εταιρείας για πιο απαλές και κομψές γραμμές, σε αντίθεση με την περισσότερο γωνιώδη σχεδίαση που χαρακτηρίζει ορισμένα μοντέλα των αδελφών μαρκών Omoda και Jaecoo. Παράλληλα, το αμάξωμα διαθέτει ιδιαίτερα γυαλιστερό φινίρισμα, με επιφάνειες που παραπέμπουν στην υφή της πορσελάνης, ενώ ενσωματωμένα κανάλια αέρα συμβάλλουν στην αεροδυναμική του διαμόρφωση.

Φωτιζόμενη μάσκα που αλλάζει εμφάνιση

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα στοιχεία του Lepas Aura βρίσκεται στο εμπρός μέρος, όπου απουσιάζει η παραδοσιακή μάσκα. Στη θέση της υπάρχει μια μεγάλη μαύρη ψηφιακή επιφάνεια, η οποία ενσωματώνει τη μάσκα και τα πλευρικά στοιχεία του προφυλακτήρα σε ένα ενιαίο σχεδιαστικό σύνολο.

Η συγκεκριμένη επιφάνεια μπορεί να εμφανίζει διαφορετικά γραφικά, φωτεινά μοτίβα και κινούμενα σχέδια, επιτρέποντας στον οδηγό να εξατομικεύει την εμφάνιση του αυτοκινήτου.Οι λεπτοί προβολείς διατηρούν τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή Leopard Eye, που συναντάμε ήδη στα μοντέλα της Lepas.

Αντίστοιχα ενδιαφέρουσα είναι η σχεδίαση στο πίσω μέρος. Εκεί, μια ελλειπτική ψηφιακή επιφάνεια επιτρέπει την προβολή διαφορετικών φωτεινών υπογραφών για τα πίσω φώτα, ενώ η πίσω γυάλινη επιφάνεια ενσωματώνει επίσης δυναμικά φωτεινά στοιχεία. Η Lepas επιβεβαιώνει ότι αρκετές από αυτές τις σχεδιαστικές ιδέες, ιδιαίτερα η νέα εμπρός όψη και τα φωτιστικά σώματα, θα επηρεάσουν τα επόμενα μοντέλα παραγωγής της.

Θα είναι ηλεκτρικό;

Παρότι το Aura διαθέτει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, η Lepas δεν έχει επιβεβαιώσει το σύστημα κίνησης του πρωτοτύπου. Δεν έχουν ανακοινωθεί επίσης στοιχεία για την ισχύ, την αυτονομία, τη χωρητικότητα της μπαταρίας ή τις ακριβείς διαστάσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την παρουσίαση στην Κίνα, η σχεδιαστική φιλοσοφία του Aura έχει αναπτυχθεί ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι σχεδιαστικές λύσεις που παρουσιάζονται στο Aura να αξιοποιηθούν μελλοντικά τόσο σε ηλεκτρικά όσο και σε υβριδικά μοντέλα.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι το Aura θα περάσει στην παραγωγή, ούτε έχει ανακοινωθεί κάποιο σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Τι κρατάμε;