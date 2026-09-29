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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Lexus Επίσημος Automotive Partner στο 1000 Miglia Experience Greece 2026

ΤΡΙΤΗ | 29.09.2026
Autotypos Team
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Η Lexus συμμετέχει ως Επίσημος Automotive Partner στο 1000 Miglia Experience Greece 2026, με έξι εξηλεκτρισμένα μοντέλα από την γκάμα της

Η Lexus υποστηρίζει τη διοργάνωση με έξι εξηλεκτρισμένα μοντέλα από τη γκάμα της, συνδέοντας την ιστορική κληρονομιά της αυτοκίνησης με το όραμά της για το μέλλον της premium κινητικότητας. Το 1000 Miglia, γνωστό ως «ο ωραιότερος αγώνας του κόσμου», είναι μια θρυλική διοργάνωση κλασικών αυτοκινήτων που συνδυάζει αυτοκινητιστική ιστορία με πολιτιστική εξερεύνηση, φιλοξενία και τη χαρά του ταξιδιού.

Μέσα από τη συνεργασία, η φιλοσοφία Omotenashi της Lexus συναντά την ελληνική φιλοξενία, δίνοντας έμφαση στην άνεση, την ποιότητα και την απόλαυση της διαδρομής. Το 1000 Miglia Experience Greece 2026 θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου.

Η φιλοσοφία της Lexus

Η Lexus βασίζει την προσέγγισή της σε διαχρονικές ιαπωνικές αρχές:

  • Takumi: Η τέχνη της αριστοτεχνίας, με τους Takumi Master Craftsmen να αφιερώνουν δεκαετίες στην τελειοποίηση κάθε λεπτομέρειας
  • Omotenashi: Η ικανότητα να προβλέπεις και να ξεπερνάς τις προσδοκίες του επισκέπτη πριν ακόμη εκφραστούν
  • Kaizen: Η φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης
  • Monozukuri: Η δέσμευση ότι κάθε Lexus κατασκευάζεται με την ίδια φροντίδα, ανεξάρτητα από μέγεθος ή κατηγορία

Η μάρκα εκφράζει επίσης το «Experience Amazing» και την προσέγγιση «Always On», δίνοντας έμφαση στη διαρκή εξέλιξη της εμπειρίας που προσφέρει.

Τα έξι εξηλεκτρισμένα μοντέλα

Η Lexus θα υποστηρίξει τη διοργάνωση με έξι μοντέλα από την εξηλεκτρισμένη γκάμα της (υβριδικά, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά):

  • Lexus LBX: Compact SUV με τεχνολογία και πολυτέλεια σε μικρές διαστάσεις. Διατίθεται σε Hybrid Electric με FWD και AWD, με οδηγοκεντρικό cockpit Tazuna
  • Lexus UX: Το crossover πόλης της μάρκας, με έμφαση στην οδηγική απόλαυση. Hybrid Electric με επιλογές FWD και AWD
  • Lexus NX: Premium SUV με επιλογές Hybrid Electric (NX 350h FWD/AWD) και Plug-in Hybrid Electric (NX 450h+ AWD). Όταν η μπαταρία αποφορτιστεί, λειτουργεί ως αποδοτικό full hybrid
  • Lexus RZ: Αμιγώς ηλεκτρικό SUV με τεχνολογία DIRECT4 (AWD) και steer-by-wire. Διατίθεται ως RZ 350e FWD, RZ 500e AWD και RZ 550e FSPORT AWD
  • Lexus RX: Το εμβληματικό SUV της μάρκας. Hybrid Electric RX 350h, Plug-in Hybrid RX 450h+ και High Performance Hybrid RX 500h F SPORT
  • Νέο Lexus ES: Η νέα γενιά premium sedan. Hybrid Electric ES 300h (FWD/AWD) και αμιγώς ηλεκτρικά ES 350e FWD και ES 500e AWD

Με περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια εμπειρίας στον εξηλεκτρισμό, η Lexus συνεχίζει να εξελίσσει τη στρατηγική της με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες του οδηγού, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και οδηγική απόλαυση.

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Tags
#1000 miglia#Lexus
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