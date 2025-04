Η LG ανάμεσα στις πιο καινοτόμες εταιρείες αυτοκινήτου του 2025

Η LG Electronics (LG), παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία κινητικότητας, συμπεριλήφθηκε στη λίστα The World’s Most Innovative Companies of 2025 της Fast Company, στην κατηγορία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η αναγνώριση αυτή αναδεικνύει τις ισχυρές επιδόσεις της LG ως πρωτοπόρου στις λύσεις κινητικότητας με βάση το λογισμικό.

Η Fast Company, ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά Μέσα Ενημέρωσης παγκοσμίως, δημοσιεύει κάθε χρόνο από το 2008 τον κατάλογο με τις πιο Καινοτόμες Εταιρείες του Κόσμου. Ο κατάλογος αναγνωρίζει οργανισμούς που έχουν επιφέρει ουσιαστικό αντίκτυπο μέσω της δέσμευσής τους στην καινοτομία, κατατάσσοντας τις επιχειρήσεις με τις καλύτερες επιδόσεις σε 58 βιομηχανικές κατηγορίες.

Η LG σημειώνει ταχεία πρόοδο με την επιχειρηματική κατεύθυνσή της στην κινητικότητα, η οποία επαναπροσδιορίζει το παραδοσιακό αυτοκίνητο ως ένα έξυπνο, συνδεδεμένο περιβάλλον. Τα ενσωματωμένα συστήματα infotainment, οι οθόνες, η τηλεματική και οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας ενισχύουν την ασφάλεια και την άνεση για τους οδηγούς και τους επιβάτες, ενώ παράλληλα φέρνουν την εξατομίκευση και την άνεση του έξυπνου σπιτιού στην εμπειρία του αυτοκινήτου.

Η LG υλοποιεί το όραμά της για το μέλλον μέσω λύσεων ανίχνευσης μέσα στην καμπίνα με τεχνητή νοημοσύνη, που κάνει τα οχήματα πιο διαισθητικά και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιβατών τους. Χρησιμοποιώντας Vision AI και μια σειρά από αισθητήρες, η λύση της LG παρακολουθεί τον καρδιακό ρυθμό, τις εκφράσεις του προσώπου και την προσοχή του οδηγού και των επιβατών σε πραγματικό χρόνο για να εκτιμήσει τη φυσική και συναισθηματική τους κατάσταση. Ανιχνεύοντας αν ο οδηγός είναι κουρασμένος, αγχωμένος ή αφηρημένος, παρέχει τις κατάλληλες ενδείξεις ή υπενθυμίσεις, ενώ μπορεί να συμβάλει και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Η εξελιγμένη λύση ανίχνευσης της εταιρείας προσφέρει επίσης εξατομικευμένες διαδρομές οδήγησης, ενημερώσεις για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο και έξυπνες ρυθμίσεις στην καμπίνα.

Η ένταξη στη λίστα με τις πιο καινοτόμες εταιρείες του Fast Company ακολουθεί μια χρονιά σημαντικών επιτυχιών για την LG Vehicle Solution (VS) Company. Το 2024, η LG εισήγαγε μια διατομεακή πλατφόρμα που ενσωματώνει τα συστήματα Advanced Driver Assistance System, Automated Driving και In-Vehicle Infotainment για να παρέχει μια ευέλικτη, οικονομικά αποδοτική λύση για τους κατασκευαστές ΟΕΜ. Επέκτεινε, επίσης, την πλατφόρμα περιεχομένου για αυτοκίνητα που τροφοδοτείται από το webOS για να προσφέρει στους επιβάτες των οχημάτων περισσότερες επιλογές ψυχαγωγίας. Επιπλέον, η εταιρεία λάνσαρε το LG AlphaWare, μια ολοκληρωμένη σουίτα λογισμικού για οχήματα που καθορίζονται από λογισμικό (SDV), και κέρδισε παγκόσμια αναγνώριση για την ασφάλεια και την προστασία της τεχνολογίας V2X.

«Είναι τιμή μας που συμπεριληφθήκαμε στη λίστα της Fast Company με τις πιο καινοτόμες εταιρείες του κόσμου για το 2025», δήλωσε ο Eun Seok-hyun, πρόεδρος της LG VS Company. «Ως κορυφαίος οδηγός της μελλοντικής καινοτομίας στην κινητικότητα, θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε τεχνολογίες αιχμής SDV και λύσεις με τεχνητή νοημοσύνη που μεταμορφώνουν την εμπειρία μέσα στο όχημα και βελτιώνουν την οδική ασφάλεια».

