EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Lotus αποκαλύπτει το πρώτο plug-in hybrid SUV της

ΠΕΜΠΤΗ | 05.03.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
Η Lotus κάνει ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική της παρουσιάζοντας το πρώτο plug-in hybrid SUV στην ιστορία της.

Η Lotus κάνει ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική της παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ένα plug-in hybrid SUV, επεκτείνοντας τη γκάμα της πέρα από τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα και επιστρέφοντας ταυτόχρονα στη χρήση κινητήρα εσωτερικής καύσης. Πρόκειται για μια κίνηση που δείχνει ότι η βρετανική μάρκα προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, όπου η πλήρης ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις χώρες. Το νέο μοντέλο βασίζεται στη Lotus Eletre, όμως χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό σύστημα κίνησης plug-in hybrid. Στην αγορά της Κίνας παρουσιάστηκε με την ονομασία Lotus “For Me”, ενώ όλα δείχνουν ότι το όνομα πιθανότατα θα αλλάξει πριν την ευρωπαϊκή του διάθεση.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένα εξελιγμένο plug-in hybrid σύστημα κίνησης, το οποίο συνδυάζει έναν 2.0 λίτρων turbo κινητήρα βενζίνης με ηλεκτροκινητήρες τοποθετημένους στους δύο άξονες. Η διάταξη αυτή δημιουργεί ένα σύστημα τετρακίνησης υψηλής απόδοσης, εκμεταλλευόμενο τη στιγμιαία ροπή των ηλεκτρικών μοτέρ. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 939 ίππους, ένα νούμερο που τοποθετεί το μοντέλο στην κορυφή της κατηγορίας των πολυτελών performance SUV. Οι επιδόσεις είναι αντίστοιχες ενός supercar, με την επιτάχυνση από στάση έως τα 100 km/h να ολοκληρώνεται σε περίπου 3,3 δευτερόλεπτα. Με αυτά τα δεδομένα, η Lotus τοποθετεί το νέο της SUV απέναντι σε μοντέλα όπως οι Lamborghini Urus, Aston Martin DBX και BMW XM, δηλαδή στην πιο απαιτητική κατηγορία της αγοράς.

Παρά τις εντυπωσιακές επιδόσεις, το νέο Lotus plug-in hybrid SUV έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να λειτουργεί και ως ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην καθημερινότητα. Το μοντέλο διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 70 kWh, η οποία επιτρέπει σημαντική αυτονομία σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία. Η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει περίπου 220 μίλια, ενώ η συνολική αυτονομία του αυτοκινήτου με γεμάτη μπαταρία και ρεζερβουάρ μπορεί να αγγίξει περίπου 880 μίλια. Με αυτόν τον τρόπο, το αυτοκίνητο μπορεί να καλύψει τις καθημερινές μετακινήσεις χωρίς κατανάλωση καυσίμου, ενώ παράλληλα προσφέρει μεγάλη εμβέλεια σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Η Lotus εξοπλίζει το μοντέλο με τεχνολογία “6C” fast charging, η οποία επιτρέπει ιδιαίτερα γρήγορη φόρτιση της μπαταρίας. Σε ιδανικές συνθήκες, η φόρτιση από 30% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 8 λεπτά, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αναμονής. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του αυτοκινήτου, καθώς ενισχύει την πρακτικότητα της ηλεκτρικής λειτουργίας στην καθημερινή χρήση.

Παρά το μεγάλο μέγεθος και το αυξημένο βάρος που χαρακτηρίζει τα πολυτελή SUV, η Lotus επιδιώκει να διατηρήσει τον δυναμικό χαρακτήρα που αποτελεί βασικό μέρος της ταυτότητάς της. Το μοντέλο εξοπλίζεται με το σύστημα “6D Digital Dynamic Chassis”, το οποίο συνδυάζει ενεργά συστήματα ελέγχου ανάρτησης με ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αντιστρεπτικές ράβδους 48V. Το σύστημα αυτό συμβάλλει στη μείωση των κλίσεων του αμαξώματος και στη βελτίωση της ακρίβειας στην οδήγηση. Το συνολικό βάρος του αυτοκινήτου κυμαίνεται περίπου μεταξύ 2.575 και 2.625 κιλών, ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό.

Αλλαγή πορείας για τη Lotus

Η παρουσίαση ενός plug-in hybrid SUV δείχνει ότι η Lotus αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της σχετικά με την πλήρη ηλεκτροκίνηση. Αν και η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι στο μέλλον θα μεταβεί αποκλειστικά σε ηλεκτρικά μοντέλα, η πραγματικότητα της αγοράς οδηγεί σε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση. Σε πολλές αγορές του κόσμου, οι πελάτες εξακολουθούν να προτιμούν υβριδικές λύσεις που συνδυάζουν την απόδοση ενός θερμικού κινητήρα με τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής τεχνολογίας. Το νέο μοντέλο αποτελεί μια απάντηση σε αυτή την ανάγκη. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει την ενσωμάτωση plug-in hybrid τεχνολογίας και σε άλλα μοντέλα της στο μέλλον, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής που συνδυάζει ηλεκτροκίνηση και υβριδικά συστήματα υψηλής απόδοσης.

Τι κρατάμε

• Το πρώτο plug-in hybrid SUV στην ιστορία της Lotus
939 ίπποι συνδυαστικής ισχύος
• Νέο σύστημα 6D Digital Dynamic Chassis για καλύτερη δυναμική συμπεριφορά
• Στροφή της Lotus προς υβριδικές λύσεις υψηλών επιδόσεων

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
