Η Manchester City μόλις έκλεισε συνεργασία με δημοφιλή κινεζική μάρκα αυτοκινήτων – Έρχεται και στην Ελλάδα

Ο κινέζικος κολοσσός γίνεται ο επίσημος αυτοκινητιστικός συνεργάτης του ποδοσφαιρικού συλλόγου της Manchester City

Η Manchester City ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με τη BYD, στο πλαίσιο της οποίας αναλαμβάνει τον ρόλο του επίσημου αυτοκινητιστικού συνεργάτη του ποδοσφαιρικού συλλόγου. Η νέα στρατηγική συνεργασία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μεταξύ μιας παγκόσμιας εταιρείας τεχνολογίας και ενός εμβληματικού ποδοσφαιρικού συλλόγου, ενώ η σφαιρική της προσέγγιση αναδεικνύει έμπρακτα το κοινό όραμα για ένα βιώσιμο μέλλον.

Η BYD στη φανέλα της Man City

Εκτός από τη διάθεση αυτοκινήτων BYD και DENZA και άλλων οχημάτων στη Manchester City, το BYD Group θα φέρει την τεχνογνωσία του στις νέες μορφές ενέργειας μέσω υποδομών φόρτισης οχημάτων και μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας στη City Football Academy, την υπερσύγχρονη εγκατάσταση προπόνησης και ανάπτυξης που φιλοξενεί τις ομάδες των ανδρών, γυναικών και τις ακαδημίες του συλλόγου.

Από σήμερα, το λογότυπο της BYD θα εμφανίζεται στο μανίκι της στολής προπόνησης της ανδρικής πρώτης ομάδας και από την επόμενη σεζόν της γυναικείας πρώτης ομάδας. Επιπλέον, η BYD θα έχει παρουσία σε ολόκληρο το Etihad Stadium, με το λογότυπό της να κοσμεί τα προσκέφαλα των καθισμάτων στους πάγκους. Ένα από τα αυτοκίνητα της εταιρείας θα συνοδεύει επίσης το επίσημο λεωφορείο της ανδρικής ομάδας της Manchester City στο γήπεδο για τους εντός έδρας αγώνες της Premier League και του κυπέλλου.

Η νέα συνεργασία αποτελεί το πρόσφατο βήμα στη στρατηγική της BYD να εδραιώσει την παρουσία της στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας, των αυτοκινήτων και των υπόλοιπων τεχνολογικών προϊόντων της. Η εταιρεία έχει ήδη διατελέσει επίσημος χορηγός του UEFA EURO 2024 και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ21 της UEFA 2025.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, σχολίασε: «Η Manchester City συμβολίζει την αριστεία, την καινοτομία και το θάρρος να ξεπερνά κανείς τα όρια — αξίες που είναι βαθιά ριζωμένες στο DNA της BYD. Αυτή η συνεργασία ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου και της κινητικότητας, εμπνέοντας ανθρώπους σε όλο τον κόσμο μέσα από τεχνολογίες που ενθουσιάζουν, συνδέουν και προωθούν ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Όταν η καινοτομία συναντά το πάθος, ο αντίκτυπος είναι πραγματικά παγκόσμιος».

Ο Ferran Soriano, Διευθύνων Σύμβουλος του City Football Group, δήλωσε: «Η BYD είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της, επιδιώκοντας την αριστεία μέσω της τεχνολογίας και της καινοτομίας, με σαφή στόχο να συμβάλει σε έναν καλύτερο κόσμο. Αξίες που μοιράζεται πλήρως με την Manchester City. Ως σύλλογος, μας καθοδηγεί η δέσμευση για αριστεία και το πάθος για καινοτομία. Συνεργαζόμαστε με ηγέτες του κλάδου για να διαμορφώσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, ξεκινώντας από τις εγκαταστάσεις μας».









