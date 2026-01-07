Η μάρκα από την Κίνα που κατάφερε να φτάσει τα 3 εκατ. αυτοκίνητα σε ένα χρόνο

Ξεπέρασε τα 3,02 εκατομμύρια πωλήσεις οχημάτων το 2025 και θέτει νέους στόχους ανάπτυξης για τη νέα χρονιά

Νέο ιστορικό υψηλό για την Geely, η οποία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα πωλήσεων για το 2025 – μια χρονιά στην οποία κατάφερε να ξεπεράσει τα 3 εκατ. πωλήσεις (3.024.567). Ο αριθμός αυτός αποτελεί νέο ρεκόρ για την κινέζικη μάρκα και είναι αυξημένος κατά 39% σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Η Geely Auto κατάφερε να φτάσει και να ξεπεράσει τον στόχο των 3 εκατ. πωλήσεων που είχε η ίδια θέσει νωρίτερα μέσα στο έτος και τώρα βάζει «πλώρη» για νέα ρεκόρ.

Σχεδόν διπλάσιες πωλήσεις για τα οχήματα νέας ενέργειας (NEV)

Οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) επιταχύνθηκαν σημαντικά, φθάνοντας τις 1.687.767 μονάδες, αυξημένες κατά 90% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας νέο ρεκόρ και καλύπτοντας πλήρως τον ετήσιο στόχο της εταιρείας.

H Geely Auto κατέγραψε 1,24 εκατ. πωλήσεις NEV, επιτυγχάνοντας το ορόσημο του «ενός εκατομμυρίου». H Zeekr κατέγραψε τον Δεκέμβριο μηνιαίες πωλήσεις άνω των 30.000 μονάδων, τις υψηλότερες στην ιστορία της , ξεπερνώντας τις 220.000 πωλήσεις το 2025. Μέχρι το τέλος του 2025, οι σωρευτικές πωλήσεις της Geely Auto ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια οχήματα.

Στον τομέα των οχημάτων εσωτερικής καύσης (ICE), η Geely Auto κατέχει ηγετική θέση. Οι πωλήσεις της γκάμας, ανήλθαν σε 1.214.132 μονάδες το 2025, σημειώνοντας αύξηση 3%, παρά τις πιέσεις της αγοράς, και ξεπερνώντας τον στόχο του ενός εκατομμυρίου.

Το 2025, η Geely Auto προχώρησε περαιτέρω στην υλοποίηση της Διακήρυξης της Taizhou. Υπό τον στρατηγικό συντονισμό του πλαισίου «One Geely», η εταιρεία πέτυχε σημαντική πρόοδο στα οχήματα νέας ενέργειας.

Η ισχυρή εμπορική πορεία της Geely Auto βασίζεται σε βαθιά τεχνολογική υπεροχή και επενδύσεις σε R&D. Το 2025 αποτέλεσε το τελευταίο έτος της στρατηγικής «Intelligent Geely 2025», με την επιτυχή μαζική παραγωγή τεχνολογιών όπως η ολοκληρωμένη πλατφόρμα AI, η υποβοηθούμενη οδήγηση, τα έξυπνα cockpit, τα τριπλά ηλεκτρικά συστήματα και οι δορυφόροι χαμηλής τροχιάς.

Παράλληλα, η Geely ενίσχυσε την παγκόσμια παρουσία της, με 420.000 πωλήσεις στο εξωτερικό το 2025, εκ των οποίων 120.000 NEV. Το παγκόσμιο δίκτυο καλύπτει πλέον 88 χώρες και περιοχές, με περισσότερα από 1.200 σημεία πώλησης.

Bλέμμα στο μέλλον

Οι επιδόσεις της Geely Auto στους τομείς Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG) έτυχαν κορυφαίας διεθνούς αναγνώρισης. Το 2025, η εταιρεία κατέλαβε την 1η θέση στο “China ESG Listed Companies Yangtze River Delta Pioneer 100”, έλαβε αξιολόγηση AA από τη MSCI ESG και διατήρησε ηγετική θέση στις αξιολογήσεις ISS ESG.

Με ορόσημο τα 20 εκατομμύρια συνολικών πωλήσεων, η Geely Auto εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο υψηλής ποιοτικής ανάπτυξης. Το 2026, η εταιρεία σχεδιάζει την παρουσίαση περίπου 10 νέων μοντέλων, ενσωματώνοντας την κινεζική καινοτομία στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας και προσφέροντας λύσεις μετακίνησης που ξεπερνούν τις προσδοκίες των καταναλωτών παγκοσμίως.

Tι κρατάμε: