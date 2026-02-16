quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η μάρκα με τη μεγαλύτερη γκάμα van στην Ελλάδα – Έχει 75 χρόνια ιστορίας

ΔΕΥΤΕΡΑ | 16.02.2026
Autotypos Team
i-marka-me-ti-megalyteri-gkama-van-stin-ellada-echei-75-chronia-istorias-792142

Μια μάρκα με οχήματα που δεν σχεδιάστηκαν απλά για να μεταφέρουν πράγματα, αλλά να συνοδεύουν επαγγελματίες στη ζωή τους

Από τα πρώτα τους βήματα ως καθαρά επαγγελματικά εργαλεία μέχρι τον σημερινό τους ρόλο στην καθημερινότητα, τα van της Volkswagen αποτελούν διαχρονικά ένα σημείο αναφοράς αξιοπιστίας και ευελιξίας. Η Volkswagen επαγγελματικά οχήματα γιορτάζει τα 75 της χρόνια, με μοντέλα όπως το νέο ID. Buzz να εκφράζουν ιδανικά το όραμα της εταιρείας.

Δημιουργώντας το μέλλον από το 1950

Σήμερα, στην έβδομη γενιά του, το όραμα του VW Bus εκφράζεται μέσα από μια σύγχρονη γκάμα: το Transporter, το Multivan, το California και το αμιγώς ηλεκτρικό ID. Buzz — ένα όχημα που μεταφέρει τη φιλοσοφία του VW Bus στην εποχή της ηλεκτροκίνησης και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Είτε ως όχημα μεταφοράς επιβατών σε τουριστικούς προορισμούς, είτε ως cargo όχημα στους ρυθμούς της πόλης, είτε ως συνοδοιπόρος στην καθημερινότητα της εργασίας και της ζωής, τα οχήματα της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα προσφέρουν χώρο για πραγματικές ανάγκες και όνειρα. Χρησιμοποιούνται καθημερινά σε όλο τον κόσμο από ανθρώπους με αποστολή, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, ποιότητα και τεχνολογική ωριμότητα σε κάθε διαδρομή.

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα διατηρεί τον σχεδιασμό και την παραγωγή των μοντέλων της στην καρδιά της Ευρώπης, με βασικό κέντρο το Ανόβερο, αλλά και σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Πολωνία. Περισσότεροι από 21.000 εργαζόμενοι συμβάλλουν καθημερινά στη δημιουργία οχημάτων τόσο για επαγγελματική όσο και για ιδιωτική χρήση — από τα Transporter, Caravelle και Multivan, μέχρι τα Caddy, Crafter, California, Amarok και ID. Buzz.

Με το ID. Buzz AD, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα περνά δυναμικά στο επόμενο κεφάλαιο, φέρνοντας στην παραγωγή το πρώτο πλήρως αυτόνομο όχημα μαζικής παραγωγής στην Ευρώπη. Με έδρα το Ανόβερο, η μάρκα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής για καθαρές, έξυπνες και βιώσιμες μετακινήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η κινητικότητα δεν αφορά μόνο τη μεταφορά, αλλά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε και κινούμαστε προς το μέλλον.


Τι κρατάμε:

  • Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα γιορτάζει 75 χρόνια ιστορίας
  • Το σύγχρονο όραμα του VW Bus εκφράζεται μέσα από τα, Transporter, Multivan, California και ID. Buzz
  • Περισσότεροι από 21.000 εργαζόμενοι συμβάλλουν καθημερινά στη δημιουργία επαγγελματικών οχημάτων για ιδιωτική χρήση
Tags
#van#Volkswagen#VW California#VW ID. Buzz#VW Transporter
