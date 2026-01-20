quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η μάρκα με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα – Πούλησε 25.315 αυτοκίνητα σε 12 μήνες

ΤΡΙΤΗ | 20.01.2026
Στέλιος Παππάς
i-marka-me-tis-perissoteres-poliseis-stin-ellada-poulise-25-315-aftokinita-se-12-mines-779620

Με 25.315 ταξινομήσεις και 16,3% μερίδιο, η Toyota αναδείχθηκε πρώτη μάρκα το 2025 στην Ελλάδα. Δες στοιχεία, LCVs και στρατηγική.

Η Inchcape Hellas επιβεβαιώνει ότι το 2025 η Toyota κατέκτησε την κορυφή της ελληνικής αγοράς με 25.315 ταξινομήσεις και 16,3% μερίδιοδιπλάσιο από τη δεύτερη μάρκα. Η πρωτιά αφορά τα Επιβατικά, τα Ελαφρά Επαγγελματικά (LCVs) και το σύνολο της αγοράς, αποτυπώνοντας ξεκάθαρη υπεροχή σε εύρος γκάμας, εμπορική αποτελεσματικότητα και διαθεσιμότητα.

Το αποτύπωμα της επίδοσης

Multi-pathway: ηλεκτροκίνηση με ρεαλισμό

Κεντρικός άξονας είναι η στρατηγική Multi-pathway της Toyota. Το 80% των πωλήσεων προήλθε από εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης (HEV, PHEV, BEV). Με πολλαπλές τεχνολογικές διαδρομές, η μάρκα απαντά στις διαφορετικές ανάγκες χρήσης (πόλη/εθνικό, ιδιώτες/εταιρικοί στόλοι) χωρίς «one-size-fits-all» προσεγγίσεις. Για τον Έλληνα αγοραστή, αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερη κατανάλωση/CO₂, προνομιακή φορολογία στόλων και υψηλή μεταπωλητική αξία.

Τα πιο δυνατά της μοντέλα

Toyota Yaris Cross

Το 2025 ήταν για την Ελλάδα μια χρονιά-ορόσημο στην αγορά αυτοκινήτου. Τα SUV εδραίωσαν την κυριαρχία τους, τα υβριδικά απέκτησαν ακόμη μεγαλύτερο βάρος στις επιλογές του κοινού και η έννοια της «λογικής αγοράς» απέκτησε πιο ξεκάθαρο νόημα από ποτέ.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ένα μοντέλο κατάφερε όχι απλώς να ξεχωρίσει, αλλά να κυριαρχήσει απόλυτα, καταγράφοντας τις περισσότερες πωλήσεις σε ολόκληρη την αγορά. Με 8.017 ταξινομήσεις μέσα σε 12 μήνες, το Toyota Yaris Cross αναδείχθηκε το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα για το 2025. Ένας αριθμός που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης και αποτυπώνει με ακρίβεια τη δυναμική του μοντέλου στην πραγματική ζωή, έξω από πίνακες και στατιστικές.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Toyota Yaris

Στην κατηγορία των supermini, εκεί όπου η λογική και η πρακτικότητα έχουν τον πρώτο λόγο, ένα υβριδικό μοντέλο κατάφερε και το 2025 να επιβεβαιώσει τη θέση του στην κορυφή. Το Toyota Yaris ήταν το Νο1 μοντέλο της κατηγορίας Β στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων που έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Σε σύνολο 26.866 ταξινομήσεων στην κατηγορία Β, το Yaris κατέγραψε 5.245 αυτοκίνητα, εξασφαλίζοντας μερίδιο 18,39%, αφήνοντας πίσω του άμεσους ανταγωνιστές όπως το Suzuki Swift (3.587 ταξινομήσεις) και το Renault Clio (3.559 ταξινομήσεις).

Toyota C-HR

Toyota C-HR

Τα μικρά μοντέλα δεν είναι το μοναδικό σημείο υπεροχής της Toyota, με το C-HR να κλείνει το 2025 ως το C-SUV με της περισσότερες πωλήσεις. Με 3.557 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 12,42%, βρίσκεται άνετα στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, με το αμέσως επόμενο μοντέλο να βρίσκεται πάνω από 750 μονάδες πίσω.

Ισχυρή άνοδος στα επαγγελματικά

Η Toyota Professional κατέγραψε +36% άνοδο πωλήσεων, ενώ η μάρκα ανέβηκε στην 1η θέση και στα αμιγώς ηλεκτρικά LCVs. Σε αγορές όπου κρίνονται τα συνολικά κόστη κύκλου ζωής (TCO), η σταθερότητα, η αξιοπιστία και το δίκτυο after-sales γίνονται καταλύτες ζήτησης.

Hilux: κυριαρχία στην πράξη

Το Toyota Hilux διατήρησε την απόλυτη πρωτοκαθεδρία στα pick-up με 46,5% μερίδιο. Η θέση αυτή αντικατοπτρίζει την πιστότητα επαγγελματιών που αξιολογούν καθημερινά αντοχή, φορτίο, ελκτική ικανότητα και υποστήριξη δικτύου.

Τι κρατάμε;

  • 25.315 ταξινομήσεις & 16,3% μερίδιο: η Toyota 1η σε Επιβατικά, LCVs και συνολικά.

  • 80% των πωλήσεων από εξηλεκτρισμένα (HEV/PHEV/BEV): στρατηγική Multi-pathway με απήχηση στην Ελλάδα.

  • Toyota Professional +36% και 1η θέση στα BEV LCVs: ενίσχυση στους εταιρικούς στόλους.

  • Hilux 46,5%: συνεχής κυριαρχία στα pick-up επιβεβαιώνει αντοχή και αξία χρήσης.

Όλες Οι Ειδήσεις

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
