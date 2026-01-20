Η μάρκα με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα – Πούλησε 25.315 αυτοκίνητα σε 12 μήνες

Με 25.315 ταξινομήσεις και 16,3% μερίδιο, η Toyota αναδείχθηκε πρώτη μάρκα το 2025 στην Ελλάδα. Δες στοιχεία, LCVs και στρατηγική.

Η Inchcape Hellas επιβεβαιώνει ότι το 2025 η Toyota κατέκτησε την κορυφή της ελληνικής αγοράς με 25.315 ταξινομήσεις και 16,3% μερίδιο – διπλάσιο από τη δεύτερη μάρκα. Η πρωτιά αφορά τα Επιβατικά, τα Ελαφρά Επαγγελματικά (LCVs) και το σύνολο της αγοράς, αποτυπώνοντας ξεκάθαρη υπεροχή σε εύρος γκάμας, εμπορική αποτελεσματικότητα και διαθεσιμότητα.

Το αποτύπωμα της επίδοσης

Multi-pathway: ηλεκτροκίνηση με ρεαλισμό

Κεντρικός άξονας είναι η στρατηγική Multi-pathway της Toyota. Το 80% των πωλήσεων προήλθε από εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης (HEV, PHEV, BEV). Με πολλαπλές τεχνολογικές διαδρομές, η μάρκα απαντά στις διαφορετικές ανάγκες χρήσης (πόλη/εθνικό, ιδιώτες/εταιρικοί στόλοι) χωρίς «one-size-fits-all» προσεγγίσεις. Για τον Έλληνα αγοραστή, αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερη κατανάλωση/CO₂, προνομιακή φορολογία στόλων και υψηλή μεταπωλητική αξία.

Τα πιο δυνατά της μοντέλα

Toyota Yaris Cross

Το 2025 ήταν για την Ελλάδα μια χρονιά-ορόσημο στην αγορά αυτοκινήτου. Τα SUV εδραίωσαν την κυριαρχία τους, τα υβριδικά απέκτησαν ακόμη μεγαλύτερο βάρος στις επιλογές του κοινού και η έννοια της «λογικής αγοράς» απέκτησε πιο ξεκάθαρο νόημα από ποτέ.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ένα μοντέλο κατάφερε όχι απλώς να ξεχωρίσει, αλλά να κυριαρχήσει απόλυτα, καταγράφοντας τις περισσότερες πωλήσεις σε ολόκληρη την αγορά. Με 8.017 ταξινομήσεις μέσα σε 12 μήνες, το Toyota Yaris Cross αναδείχθηκε το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα για το 2025. Ένας αριθμός που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης και αποτυπώνει με ακρίβεια τη δυναμική του μοντέλου στην πραγματική ζωή, έξω από πίνακες και στατιστικές.

Toyota Yaris

Στην κατηγορία των supermini, εκεί όπου η λογική και η πρακτικότητα έχουν τον πρώτο λόγο, ένα υβριδικό μοντέλο κατάφερε και το 2025 να επιβεβαιώσει τη θέση του στην κορυφή. Το Toyota Yaris ήταν το Νο1 μοντέλο της κατηγορίας Β στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων που έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Σε σύνολο 26.866 ταξινομήσεων στην κατηγορία Β, το Yaris κατέγραψε 5.245 αυτοκίνητα, εξασφαλίζοντας μερίδιο 18,39%, αφήνοντας πίσω του άμεσους ανταγωνιστές όπως το Suzuki Swift (3.587 ταξινομήσεις) και το Renault Clio (3.559 ταξινομήσεις).

Toyota C-HR

Τα μικρά μοντέλα δεν είναι το μοναδικό σημείο υπεροχής της Toyota, με το C-HR να κλείνει το 2025 ως το C-SUV με της περισσότερες πωλήσεις. Με 3.557 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 12,42%, βρίσκεται άνετα στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, με το αμέσως επόμενο μοντέλο να βρίσκεται πάνω από 750 μονάδες πίσω.

Ισχυρή άνοδος στα επαγγελματικά

Η Toyota Professional κατέγραψε +36% άνοδο πωλήσεων, ενώ η μάρκα ανέβηκε στην 1η θέση και στα αμιγώς ηλεκτρικά LCVs. Σε αγορές όπου κρίνονται τα συνολικά κόστη κύκλου ζωής (TCO), η σταθερότητα, η αξιοπιστία και το δίκτυο after-sales γίνονται καταλύτες ζήτησης.

Hilux: κυριαρχία στην πράξη

Το Toyota Hilux διατήρησε την απόλυτη πρωτοκαθεδρία στα pick-up με 46,5% μερίδιο. Η θέση αυτή αντικατοπτρίζει την πιστότητα επαγγελματιών που αξιολογούν καθημερινά αντοχή, φορτίο, ελκτική ικανότητα και υποστήριξη δικτύου.

Τι κρατάμε;