Η μάρκα που ανακηρύχθηκε η «Πιο Εμβληματική Εταιρεία στην Αμερική»

Μία ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για τη γνωστή μάρκα, καθώς ανακηρύχθηκε η «Πιο Εμβληματική στην Αμερική» από το περιοδικό TIME σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Statista.

Η Ford ανακηρύχθηκε η πιο εμβληματική μάρκα στις ΗΠΑ, έπειτα από έρευνα στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 10.000 Αμερικανοί πολίτες. Τα αποτελέσματα της έρευνας τοποθετούν τη Ford στην κορυφή μιας λίστας που περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο αναγνωρίσιμα brands παγκοσμίως, όπως οι Apple, Coca-Cola, Amazon και General Motors.

Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς έρχεται λίγο πριν από τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, αναδεικνύοντας τον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η Ford στην εξέλιξη της αμερικανικής κοινωνίας και βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το TIME, η Ford αποτελεί διαχρονικά σύμβολο εφευρετικότητας, καινοτομίας και σκληρής δουλειάς. Από την καθιέρωση της γραμμής συναρμολόγησης, η οποία άλλαξε για πάντα τον τρόπο παραγωγής των αυτοκινήτων και έκανε την προσωπική μετακίνηση προσιτή σε εκατομμύρια ανθρώπους, μέχρι τη δημιουργία εμβληματικών επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων, η αμερικανική εταιρεία έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην αυτοκινητοβιομηχανία για περισσότερα από 100 χρόνια.

Παράλληλα, η Ford έχει συνδέσει το όνομά της με κρίσιμες στιγμές της αμερικανικής ιστορίας, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες αλλά και την εθνική προσπάθεια σε περιόδους μεγάλων προκλήσεων.

Σχολιάζοντας τη διάκριση, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας, Bill Ford, δήλωσε: «Είμαι περήφανος που η Ford έχει συμβάλει στην ενίσχυση της χώρας – όχι μόνο κατασκευάζοντας εξαιρετικά οχήματα, αλλά διευρύνοντας τις ευκαιρίες και βελτιώνοντας τη ζωή των ανθρώπων. Αυτή η προσήλωση στις αξίες μας και στην καινοτομία είναι ο λόγος που η Ford έχει αντέξει στον χρόνο. Υπήρξαμε μέρος της ιστορίας ολόκληρου του έθνους σε δύο Παγκόσμιους Πολέμους ως το “Οπλοστάσιο της Δημοκρατίας”, ενώ καταφέραμε να ξεπεράσουμε πολλές κρίσεις, χάρη στους ανθρώπους μας, οι οποίοι δεν επέτρεψαν ποτέ στην εταιρεία να αποτύχει. Η ανθεκτικότητα αυτή αλλά και η αποφασιστικότητα να συνεχίζει κανείς την προσπάθεια αντικατοπτρίζουν σήμερα ό,τι καλύτερο αντιπροσωπεύει η Αμερική».

Η συγκεκριμένη αναγνώριση έρχεται να επιβεβαιώσει τη διαχρονική αντοχή της Ford, αλλά και τη συμβολή των ανθρώπων της στην εξέλιξη μιας εταιρείας που εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την αυτοκίνηση, την τεχνολογική πρόοδο και την κοινωνική ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο.