EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η μάρκα που απέκτησε δικό της πλοίο μεταφοράς 8.000 αυτοκινήτων

ΤΕΤΑΡΤΗ | 22.04.2026
Autotypos Team
Σημαντικό βήμα προς τον πλήρη έλεγχο της εφοδιαστικής της αλυσίδας, περνώντας πλέον και στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών

Η FOTON Motor προχώρησε σε συμφωνία αποκλειστικής χρήσης με την COSCO SHIPPING για το πλοίο μεταφοράς οχημάτων Kai Yuankou, υιοθετώντας ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των logistics της.

Έως και 8.000 οχήματα ανά ταξίδι

Το Kai Yuankou είναι ένα σύγχρονο car carrier μήκους 219 μέτρων με δυνατότητα μεταφοράς έως και 8.000 οχημάτων σε κάθε ταξίδι. Ανήκει στη νέα γενιά «πράσινων» πλοίων της COSCO, καθώς διαθέτει τεχνολογία διπλού καυσίμου LNG για χαμηλότερες εκπομπές, πολλαπλά καταστρώματα για διαφορετικού τύπου οχήματα, από επιβατικά μέχρι βαρέα επαγγελματικά, και προηγμένα συστήματα παρακολούθησης φορτίου και διαχείρισης ενέργειας.

Ήδη έχει πραγματοποιήσει το πρώτο του εμπορικό δρομολόγιο, μεταφέροντας 600 pickup της FOTON προς αγορές της Νότιας Αμερικής, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας αυτής συνεργασίας.

Τα πρακτικά οφέλη

Μέσα από αυτή τη συμφωνία, η FOTON αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των δρομολογίων της και καλύτερο έλεγχο του κόστους μεταφοράς – δύο κρίσιμους παράγοντες σε μια περίοδο όπου οι ναύλοι παραμένουν υψηλοί και η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα χαρακτηρίζεται από αστάθεια.

Για την ευρωπαϊκή αγορά, και κατ’ επέκταση για την Ελλάδα, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει πρακτικά οφέλη: μεγαλύτερη διαθεσιμότητα οχημάτων, πιο σταθερές παραδόσεις και καλύτερο έλεγχο τιμών. Με άλλα λόγια, η εταιρεία φέρνει τα προϊόντα της πιο κοντά στους πελάτες της, μειώνοντας χρόνους και αβεβαιότητα.

Πρόκειται για μια κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα τη στρατηγική κατεύθυνση της FOTON, η οποία δεν περιορίζεται απλώς στην ανάπτυξη της παραγωγής της, αλλά επενδύει συνολικά στον έλεγχο και την ενίσχυση της παρουσίας της στη διεθνή αγορά.


Τι κρατάμε:

  • Η FOTON προχώρησε σε συμφωνία αποκλειστικής χρήσης για το πλοίο Kai Yuankou
  • Πρόκειται για ένα σύγχρονο car carrier μήκους 219 μέτρων με δυνατότητα μεταφοράς έως και 8.000 οχημάτων
  • Ήδη έχει πραγματοποιήσει το πρώτο του δρομολόγιο, μεταφέροντας 600 pickup στη Νότια Αμερική
  • Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα οχημάτων, πιο σταθερές παραδόσεις και καλύτερο έλεγχο τιμών

