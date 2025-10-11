Η μάρκα που αρνείται να καταργήσει τη ροδέλα για την ένταση του ήχου

Τι κι αν άλλοι καταργούν σιγά-σιγά όλα τα κουμπιά και τα βάζουν όλα στην οθόνη, μια μάρκα αρνείται να πάει με το «ρεύμα».

Ο λόγος για την Porsche, η οποία αρνείται να αποσύρει τη ροδέλα αυξομείωσης της έντασης του ήχου. Αυτό ακόμα και στη νέα ηλεκτρική Cayenne, ένα μοντέλο του οποίου το εσωτερικό σφύζει από τεχνολογία. Η παρουσία της εν λόγω ροδέλας δείχνει πως η Porsche άλλαξε κατεύθυνση, αυτή έλειπε από την Taycan.

Κι ακόμα κι αν δεν μιλάμε για την παραδοσιακή ροδέλα που γυρνάει δεξιά κι αριστερά, αλλά για μια που την κάνεις πάνω-κάτω, παραμένει ένα φυσικό κουμπί με φυσική αίσθηση, κι όχι μια ακόμα επιλογή σε ένα αχρείαστα περίπλοκο μενού της οθόνης.

O κόσμος τα εκτιμά

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο The Drive, ο Διευθυντής Ηλεκτρονικών της Porsche Cayenne, Dirk Assfalg, είπε πως οι πελάτες της εταιρείας εξακολουθούν να θέλουν φυσικά κουμπιά στα αυτοκίνητά τους. Ως αποτέλεσμα, ακόμα και το υπερσύγχρονο εσωτερικό της νέας Cayenne, με την μεγάλη OLED οθόνη 14,3 ιντσών, διατηρούνται τα περισσότερα φυσικά κουμπιά που έχουμε συνηθίσει.

Διαβάστε επίσης: Η νέα ζώνη της Volvo είναι μια από τις Καλύτερες Εφευρέσεις του 2025 – Σε ποιο SUV θα μπει;

Σύμφωνα με τον Assfalg, τα αυτοκίνητα της Porsche θα έχουν «πάντα» κάποια φυσικά κουμπιά, όπως για παράδειγμα για την επιλογή θερμοκρασίας του aircondition, την ταχύτητα περιστροφής των ανεμιστήρων και, φυσικά, τη ροδέλα αυξομείωσης έντασης του ήχου.

«Γνωρίζουμε από τους πελάτες μας, οι οποίοι προέρχονται επίσης από την Κίνα, ότι υπάρχει πάντα μια έντονη επιθυμία να υπάρχουν ακόμα αυτά τα κουμπιά στο αυτοκίνητο… έχουμε φυσικά κουμπιά για τα πράγματα που θέλουμε να γνωρίζουμε ή θέλουμε να έχουμε κάποιο feedback».

Δεν είναι μόνο η Porsche

Εκτός από την Porsche, υπάρχουν κι άλλες εταιρείες που αρνούνται να μεταφέρουν τα πάντα στην οθόνη, αλλά προτιμούν να διατηρούν κάποια φυσικά κουμπιά όπως τη ροδέλα του ήχου. Η νέα ηλεκτρική BMW iX3 για παράδειγμα, διαθέτει μια τεράστια οθόνη 17,9 ιντσών για τη διαχείριση των περισσότερων λειτουργιών, ωστόσο, η ροδέλα για την αυξομείωση του ήχου παραμένει στη θέση της.

Η BMW επιβεβαιώνει πως οι πελάτες συνεχίζουν να εκτιμούν τα παραδοσιακά φυσικά κουμπιά. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε και μια έρευνα στην οποία έλαβαν μέρος περίπου 10 εκατ. οδηγοί, η ροδέλα αυξομείωσης του ήχου παραμένει το φυσικό κουμπί που χρησιμοποιείται πιο πολύ στα αυτοκίνητα της εταιρείας.

Όπως φαίνεται, η ροδέλα για τον ήχο δεν αναμένεται να μας… χαιρετήσει σύντομα. Μάλλον καλό νέο.

Τι κρατάμε:

Τα φυσικά κουμπιά έχουν χάσει πολύ έδαφος, αλλά παραμένουν στο προσκήνιο

Εταιρείες όπως Porsche και BMW συνεχίζουν να τα χρησιμοποιούν, παρότι τα αυτοκίνητά τους έχουν μεγάλες οθόνες

Η νέα Porsche Cayenne διαθέτει οθόνη 14,3 ιντσών για τις περισσότερες λειτουργίες, αλλά όχι για την αυξομείωση του ήχου

Η ροδέλα αυξομείωσης έντασης του ήχου παραμένει το φυσικό κουμπί που χρησιμοποιείται περισσότερο από κάθε άλλο στα αυτοκίνητα της BMW

Επίσημο: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος έλεγχος για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας – Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα

Δοκιμή Suzuki Vitara 1.4 Hybrid 48V 110 PS Auto: Το πιο άνετο Vitara που έχουμε οδηγήσει ποτέ

ΑΑΔΕ: Τέλος οι αποδείξεις στα διόδια – Τι θετικό έχει για τους οδηγούς;