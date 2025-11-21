Η μάρκα που δεν περιμέναμε θα σώσει τα supercars

H μάρκα γιόρτασε τα 10α της γενέθλια αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακό πρωτότυπο supercar σε μια ειδική εκδήλωσε στη Γαλλία

Η Genesis γιόρτασε τα 10 χρόνια της ανεξαρτησίας της αποκαλύπτοντας ένα πρωτότυπο supercar που περιγράφει ως κάτι «πολύ περισσότερο από μια απλή μελέτη σχεδιασμού». Πρόκειται για το Magma GT, ένα κεντρομήχανο supercar που αναμένεται να «πιάσει δουλειά» σύντομα στις πίστες, αλλά πιθανών και στους δρόμους.

Το πρώτο «καθαρόαιμο» σπορ μοντέλο της Genesis

Έτσι βλέπει το νέο supercar της η Genesis, με την μάρκα να αποκαλύπτει ένα πρωτότυπο που είναι άκρως εντυπωσιακό απ’ όπου κι αν το κοιτάξεις. Το shark nose στο εμπρός μέρος με το επιβλητικό splitter κάνουν το Magma GT να μοιάζει έτοιμο να «καταπιεί» χιλιόμετρα, ενώ οι τεράστιοι αεραγωγοί με το εντυπωσιακό μοτίβο G-Matrix στον μπροστά προφυλακτήρα αποκαλύπτουν πως δεν πρόκειται για ηλεκτρικό μοντέλο (όχι πως ανησυχούσαμε).

Οι διπλοί προβολείς -χαρακτηριστικό της μάρκας έχουν επίσης επανασχεδιαστεί και διαθέτουν φώτα στις εξωτερικές άκρες, ενώ το πρωτότυπο supercar της Genesis διαθέτει επίσης αεροδυναμικό αμάξωμα, ενσωματωμένες λαβές σε πόρτες που ανοίγουν προς τα πάνω και μια «καμπίνα τύπου σκάφους» που στενεύει προς τα πίσω.

Η σχεδιαστική γλώσσα που αναβλύζει δυναμισμό συνεχίζεται με τα μυώδη πίσω άκρα να συνδυάζονται με τροχούς ελαφρού κράματος και ένα σύστημα πέδησης υψηλής απόδοσης. Το πίσω μέρος κυριαρχείται από ένα επιβλητικό diffuser που χωρίζεται σε τρία τμήματα και μια κεντρικά τοποθετημένη εξάτμιση.

Όσον αφορά τον κινητήρα που θα στεγάζεται στο πίσω μέρος του εντυπωσιακού supercar, η Genesis δεν έχει μπει σε λεπτομέρειες, αλλά η παρουσία ενός θηριώδους V8 είναι… safe bet.

Θα το δούμε στους δρόμους;

Ενώ το Magma GT μοιάζει περισσότερο με ένα πρωτότυπο που μας δίνει μια πρώτη γεύση από ένα επερχόμενο αγωνιστικό, η Genesis υπονόησε πως το νέο της supercar ίσως θα ανταγωνίζεται μοντέλα όπως η Chevrolet Corvette σύντομα.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, το αυτοκίνητο «οπτικά και φιλοσοφικά ενσωματώνει αυτό που η Genesis στοχεύει να επιτύχει καθώς εισέρχεται στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και επιδιώκει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο υψηλών επιδόσεων».

Ο Πρόεδρος και Chief Creative Officer της Genesis, Luc Donckerwolke, σχολίασε: «Το πρωτότυπο Magma GT αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα του οράματός μας για επιδόσεις και αποτελεί σύμβολο της δέσμευσής μας για πραγματικές δυνατότητες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό» και πρόσθεσε ότι το αυτοκίνητο «αισθάνεται ενστικτωδώς συνδεδεμένο με τον οδηγό του, συγκροτημένο υπό πίεση και σχολαστικά ρυθμισμένο, έτσι ώστε κάθε εξάρτημα να εξυπηρετεί έναν μόνο σκοπό: να κάνει την απόδοση αβίαστη».

Τι κρατάμε:

Η Genesis αποκάλυψε το πρωτότυπο Magma GT για την 10η επέτειό της

Η διάταξη υποδηλώνει πως στο πίσω μέρος κρύβεται ένας V8 κινητήρας

Ο Luc Donckerwolke το χαρακτήρισε ως την κορύφωση του οράματος της Genesis

Το Magma GT πιθανότατα έρχεται να τα βάλει με «θηρία», όπως η Corvette

Πηγή: Carscoops.com

