Η μάρκα που δηλώνει πως θα ξεπεράσει την Toyota μέσα στα επόμενα 5 χρόνια

Πέρσι πούλησε 4,6 εκατ. αυτοκίνητα και για να καταφέρει να ξεπεράσει την Toyota θα πρέπει να αυξάνει αυτόν τον αριθμό κατά 1 εκατ. τον χρόνο

Μεγάλη μπουκιά φάε, λένε, μεγάλη κουβέντα μην πεις… αλλά ο CEO της BYD μάλλον δεν ξέρει από ελληνικές παροιμίες και είπε να προβεί σε μια βαρύγδουπη δήλωση που ελάχιστοι θα τολμούσαν, ως ένας άλλος Έλον Μασκ. Ο ισχυρός άνδρας του κινέζικου κολοσσού, Wang Chuanfu, δήλωσε πως η BYD θα γίνει η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

«Η BYD θα γίνει πραγματικά η Νο1 αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως σε μέγεθος μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Wang Chuanfu κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Για να καταφέρει κάτι τέτοιο, η BYD θα πρέπει να ξεπεράσει ιερά… «τέρατα» της αυτοκινητοβιομηχανίας όπως το Volkswagen Group και φυσικά η Toyota, αυξάνοντας κατακόρυφα τις πωλήσεις της μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η φιλοδοξία στα ύψη

Μπορεί να ξεκίνησε την πορεία της σχετικά πρόσφατα, ωστόσο, η BYD έχει ήδη καταφέρει να εξελιχθεί σε έναν από τους δυνατότερους «παίχτες» στον τομέα της αυτοκίνησης, ανεβαίνοντας στην 6η θέση στην κατάταξη των εταιρειών με τις περισσότερες πωλήσεις αυτοκινήτων το 2025. Η BYD πούλησε συνολικά 4,6 εκατ. αυτοκίνητα μέσα στη χρονιά που μας πέρασε και έχει ακόμα δρόμο για να φτάσει τη Volkswagen και τον νούμερο 1 σε πωλήσεις εταιρεία στον κόσμο, την Toyota.

Η BYD είναι η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων σε πωλήσεις στην Κίνα, ωστόσο, το 2025 είχε λιγότερο αέρα στα «πανιά» της. Οι εγχώριες πωλήσεις της μάρκας σημείωσαν κάμψη πέρσι, σταματώντας στις 207.372 τον Μάϊο, αριθμό μειωμένο κατά 29,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, η Toyota πούλησε μόνη της παραπάνω από 9,6 εκατ. αυτοκίνητα το 2025, ενώ ο αριθμός αυτός ανεβαίνει στα 11,21 εκατ. άμα συμπεριλάβουμε και τις πωλήσεις των Lexus και Daihatsu. Με πρόχειρα μαθηματικά, αυτό σημαίνει πως η BYD θα πρέπει να αυξάνει τις πωλήσεις της κατά 1 εκατ. τον χρόνο για να μπορέσει να «πιάσει» την Toyota μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.

Στόχος οι εξαγωγές

Ενώ αυτό φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο και φιλόδοξο, η BYD συνεχίζει να κοιτά προς την στην κορυφή και βάζει στο στόχαστρό της μεγάλες αγορές του εξωτερικού για αντισταθμίσει την εγχώρια κάμψη των πωλήσεων. Η εταιρεία καλείται να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της σε νέες αγορές εκτός Κίνας, με χώρες όπως ο Καναδάς να θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για τα μελλοντικά της σχέδια.

Το αν η BYD θα καταφέρει να πραγματοποιήσει τα φιλόδοξά της σχέδια μένει να φανεί στην πράξη, ωστόσο, η κινέζικη εταιρεία δείχνει αποφασισμένη να τα «βάλει» με όλους και να διεκδικήσει την κορυφή της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

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