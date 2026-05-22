Η μάρκα που δίνει δωρεάν τεχνικό έλεγχο στην Ελλάδα

Δωρεάν τεχνικός έλεγχος 15 σημείων και σημαντικές εκπτώσεις σε εργασία και γνήσια ανταλλακτικά, λίγο πριν ξεκινήσει ο «πυρετός» του καλοκαιριού

Η Subaru βάζει μπροστά την καλοκαιρινή φροντίδα των μοντέλων της, προσφέροντας δωρεάν τεχνικό έλεγχο αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε εργασία και γνήσια ανταλλακτικά, λίγο πριν ξεκινήσουν οι μεγάλες θερινές αποδράσεις.

Από τις 18 Μαΐου έως και τις 5 Ιουνίου, η ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS A.E., σε συνεργασία με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο τεχνικής εξυπηρέτησης της Subaru, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες Subaru να προγραμματίσουν το καλοκαιρινό check-up του αυτοκινήτου τους και να επωφεληθούν από δωρεάν τεχνικό έλεγχο 15 σημείων, αλλά και έκπτωση 20% τόσο στα γνήσια ανταλλακτικά όσο και στην εργασία.

Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο

Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν και τις καλοκαιρινές μετακινήσεις να πλησιάζουν, ένας προληπτικός έλεγχος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την αξιοπιστία και την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Η Subaru δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των οχημάτων για τις απαιτητικές συνθήκες του καλοκαιριού, είτε πρόκειται για ταξίδια σε νησιά, είτε για διαδρομές σε βουνό και επαρχιακό δίκτυο.

Το δωρεάν check-up περιλαμβάνει έλεγχο σε βασικά σημεία του αυτοκινήτου, ώστε οι οδηγοί να ξεκινήσουν τις διακοπές τους με μεγαλύτερη σιγουριά και χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράλληλα, οι εκπτώσεις στα γνήσια ανταλλακτικά και στην εργασία αποτελούν ένα σημαντικό όφελος για όσους θέλουν να πραγματοποιήσουν συντήρηση ή απαραίτητες εργασίες πριν το καλοκαίρι.

Οι κάτοχοι Subaru μπορούν να επικοινωνήσουν με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργείων της μάρκας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και να προγραμματίσουν το ραντεβού που τους εξυπηρετεί καλύτερα μέσα στο διάστημα της προσφοράς.

ΑΘΗΝΑ

DK PERFORMANCE / ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ Κ. – ΓΚΙΖΑΝΗ Β. ΟΕ , Πειραιώς 167, Αθήνα, Τηλ. 210 3411068

ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΙΑΣ ΕΠΕ , Λ. Κηφισού 42, Περιστέρι (πλησίον ΚΤΕΛ Κηφισού), Τηλ. 210 5157650

Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΠΕ , Λ. Καποδιστρίου 72, Φιλοθέη, Τηλ. 210 6831774

Θ. & Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. , Μεσογείων 571 Σταυρός, Αγία Παρασκευή, Τηλ.: 210 6014142

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ