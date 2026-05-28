Η μάρκα που έχασε 4.800 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που πούλησε το πρώτο τρίμηνο του 2026

Μπορεί να συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στην αγορά ηλεκτρικών, ωστόσο, τα οικονομικά αποτελέσματα λένε άλλη ιστορία

Η Xiaomi, ευρέως γνωστή χάρη στα smartphones και στα ηλεκτρονικά προϊόντα της, επέλεξε πρόσφατα να μπει και στον «χορό» της αυτοκίνησης. Κι ενώ πολλοί ήταν οι επικριτές αυτής της κίνησης, η κινέζικη εταιρεία πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία, αντλώντας εμπειρίες και τεχνολογία από την αστέρευτη «χύτρα» της.

Ωστόσο, τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 λένε μια διαφορετική ιστορία, αποδεικνύοντας πως η εν λόγω κίνηση της κοστίζει ακριβά.

Οι ζημιές ξεπέρασαν τα έσοδα

Σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε ο όμιλος Xiaomi, το τμήμα smart electric vehicles και AI innovation κατέγραψε έσοδα 19,9 δισ. yuan (περίπου 2,67 δισ. ευρώ), αλλά ταυτόχρονα εμφάνισε λειτουργικές ζημιές ύψους 3,1 δισ. yuan (περίπου 421 εκατ. ευρώ). Με απλά λόγια, η Xiaomi «μπήκε μέσα» περίπου 4.800 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που πούλησε στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Και αυτό αποτελεί σημαντική επιδείνωση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, όταν οι απώλειες ανά όχημα υπολογίζονταν περίπου στα 770 ευρώ ανά όχημα.

Παρόλα αυτά, οι πωλήσεις της εταιρείας συνέχισαν να κινούνται ανοδικά. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους η Xiaomi παρέδωσε συνολικά 80.856 αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 6,6% σε σχέση με τα 75.869 οχήματα που είχε παραδώσει το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα έσοδα αποκλειστικά από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έφτασαν τα 19 δισ. yuan (περίπου 2,58 δισ. ευρώ), με τη μέση τιμή πώλησης να διαμορφώνεται περίπου στα 235.000 yuan ή περίπου 31.800 ευρώ ανά όχημα.

Η Xiaomi σημειώνει ότι η αύξηση αυτή ήρθε παρά τη σταδιακή απόσυρση και τη μειωμένη παραγωγή της πρώτης γενιάς SU7, κάτι που αντισταθμίστηκε από την εμπορική επιτυχία της νέας σειράς YU7. Μάλιστα, μέχρι τις 6 Μαΐου, το νέο SU7 δεύτερης γενιάς που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο είχε ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 80.000 παραγγελίες. Την ίδια στιγμή, η σειρά YU7 έχει φτάσει συνολικά τις 232.000 παραδόσεις μέσα σε μόλις 10 μήνες παρουσίας στην αγορά.

Η Xiaomi συνεχίζει επίσης να επεκτείνει δυναμικά το εμπορικό της δίκτυο στην Κίνα. Μέχρι τις 31 Μαρτίου διέθετε 490 καταστήματα πωλήσεων σε 143 πόλεις της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, το νέο Xiaomi YU7 GT που λανσαρίστηκε στις 21 Μαΐου ξεκινά από 389.900 yuan (περίπου 52.600 ευρώ), ενώ η βασική έκδοση του YU7 κοστίζει από 233.500 yuan (περίπου 31.600 ευρώ). Παρότι τα έσοδα αυξήθηκαν, η κερδοφορία πιέστηκε σημαντικά. Το περιθώριο μικτού κέρδους του τομέα EV και AI innovation υποχώρησε στο 20,1%, έναντι 23,2% το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Η εταιρεία αποδίδει αυτή τη μείωση στις επιδοτήσεις φόρου αγοράς οχημάτων, στη μικρότερη συμμετοχή του πιο κερδοφόρου SU7 Ultra στις συνολικές παραδόσεις, αλλά και στην αύξηση του κόστους βασικών εξαρτημάτων.

Τι κρατάμε:

Η Xiaomi εμφανίζει τις πρώτες οικονομικές «ρωγμές» μετά την είσοδό της στην αυτοκίνηση

Η εταιρεία ζημιωνόταν κατά 4.800 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που παρήγαγε πέρσι

Παρόλα αυτά, οι πωλήσεις συνέχισαν την ανοδική τους πορεία

Η Xiaomi το αποδίδει σε αλλαγές στην αγορά και αύξηση του κόστους βασικών εξαρτημάτων

Πηγή: Carnewschina.com