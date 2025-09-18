Η μάρκα που εφήυρε τη ζώνη ασφαλείας, ανακαλεί αυτοκίνητα λόγω προβλήματος… στη ζώνη ασφαλείας

Ανάκληση 1.355 μονάδων, επηρρεάζονται τέσσερα μοντέλα της εταιρείας, με οδηγία αντικατάστασης του μηχανισμού επαναφοράς και συγκράτησης

Πάνω από 1.300 νέα Volvo ανακαλούνται λόγω προβλήματος στις ζώνες ασφαλείας

Η αιτία εντοπίζεται σε προμηθευτή , όχι στη γραμμή παραγωγής της Volvo

Οι αντικαταστάσεις ξεκινούν τέλη Οκτωβρίου, χωρίς καταγεγραμμένους τραυματισμούς

Από την καινοτομία στην πρόκληση

Η Volvo έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στην ασφάλεια και είναι η εταιρεία που παρουσιάσε πρώτη τη ζώνη τριών σημείων που έγινε παγκόσμιο πρότυπο. Πάντα επίσης θα επισημαίνουμε ότι έδωσε ελεύθερα σε όλους τους κατασκευαστές τα σχέδια, χωρίς καμία απαίτηση καταβολής δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, μια κίνηση που αναμφίβολα έσωσε τη ζωή πολλών ανθρώπων. Ωστόσο, ακόμα και οι πιο αυστηροί στην ποιότητα κατασκευαστές δεν γλιτώνουν από σφάλματα. Η εταιρεία ανακοίνωσε την ανάκληση 1.355 οχημάτων στις ΗΠΑ, μετά τον εντοπισμό ελαττώματος σε μηχανισμούς επαναφοράς ζωνών ασφαλείας.

Σύμφωνα με τη Volvo, οι επηρεαζόμενοι μηχανισμοί ενδέχεται να περιέχουν έναν ελαττωματικό άξονα στρέψης. Σε περίπτωση ατυχήματος, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτο ξετύλιγμα της ζώνης ώμου, μειώνοντας την ικανότητά της να συγκρατήσει τον επιβάτη.

Ποιες σειρές επηρεάζονται

Η εταιρεία απέδωσε το πρόβλημα σε συνεργαζόμενο προμηθευτή , τονίζοντας ότι δεν σχετίζεται με τις δικές της γραμμές συναρμολόγησης. Αναλυτικά, η ανάκληση αφορά:

407 Volvo XC90 (μοντέλο 2026) κατασκευασμένα από 18/6/2025 έως 2/7/2025

914 Volvo XC60 (μοντέλο 2026) κατασκευασμένα από 23/6/2025 έως 9/7/2025

16 Volvo V90 Cross Country (19/6/2025 – 10/7/2025)

18 Volvo V60 Cross Country (2/7/2025 – 4/7/2025)

Η διαδικασία της ανάκλησης

Η Volvo διευκρίνισε ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί που να συνδέονται με το ζήτημα. Από τις 30 Οκτωβρίου, οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποίηση, ώστε να προσέλθουν σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία, τα οποία έχουν ήδη λάβει εντολή να αντικαταστήσουν τις εμπρός ζώνες τόσο στην πλευρά του οδηγού όσο και σε εκείνη του συνοδηγού.

Τι κρατάμε

Η Volvo ανακαλεί 1.355 αυτοκίνητα στις ΗΠΑ

Επηρεάζονται μοντέλα XC60, XC90, V60 CC, V90 CC

Το ελάττωμα προέρχεται από προμηθευτή εξαρτημάτων

Δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί από το πρόβλημα

Οι ιδιοκτήτες θα ενημερωθούν από 30 Οκτωβρίου για αντικατάσταση

Φθηνότερο στην Ελλάδα απ’ ό,τι στη Γερμανία το οικογενειακό SUV της BMW – Τι τιμή έχει;

Τα 5 best seller SUV για το 2025 στην Ελλάδα – Ενημέρωση Σεπτεμβρίου

Δοκιμή Dacia Bigster 1.2 mHEV 130 PS 4×4: Το απόλυτο οικογενειακό SUV για την Ελλάδα