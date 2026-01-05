quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η μάρκα που έφτασε τα 400.000 αυτοκίνητα το 2025 και το 2024… παρουσίασε το πρώτο της

ΔΕΥΤΕΡΑ | 05.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
i-marka-pou-eftase-ta-400-000-aftokinita-to-2025-kai-to-2024-parousiase-to-proto-tis-696352

Πρόκειται για μια πολύ γνωστή στην Ελλάδα εταιρεία, μέσω προϊόντων που δεν έχουν σχέση με το αυτοκίνητο όμως. Ποια είναι; 

Με τρόπο που θυμίζει την επέκταση της στην αγορά των κινητών τηλεφώνων, των smart gadget και των ηλεκτρονικών συσκευών, η Xiaomi επιχειρεί το ίδιο και στα αυτοκίνητα. Μπορεί ακόμα να μην έχει δοθεί το συνθημα για μια γενικευμένη παγκόσμια «επίθεση», ωστόσο τα στοιχεία των πωλήσεων δείχνουν ότι ο κινεζικός κολοσσός, ήρθε για να μείνει και στα τετράτροχα!

Για τον Δεκέμβριο λοιπόν, η Xiaomi κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ παραδόσεων, ξεπερνώντας τις 50.000 μονάδες, γεγονός που ανεβάζει τις συνολικές παραδόσεις του 2025 σε περισσότερα από 400.000 οχήματα. Το πρώτο αυτοκίνητο της εταιρείας, το σεντάν SU7, παρουσιάστηκε στις 28 Μαρτίου 2024 στο Πεκίνο, με τις παραδόσεις να ξεκινούν έναν μήνα αργότερα!

Η εταιρεία δεν δίνει αναλυτικά στοιχεία για τον Δεκέμβριο, ωστόσο δεδομένα από το China EV DataTracker δείχνουν ότι η Xiaomi παρέδωσε 361.625 οχήματα στο διάστημα Ιανουαρίου–Νοεμβρίου. Τα τελικά στοιχεία για τον Δεκέμβριο αναμένεται να ανακοινωθούν στις 15 Ιανουαρίου.

Τον Νοέμβριο, οι παραδόσεις στην Κίνα ανήλθαν σε 46.249 οχήματα, σχεδόν διπλάσιες (+99,7%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Από αυτά, τα 33.729 αφορούσαν το SUV YU7 και τα 12.520 το σεντάν SU7.

Το YU7, που λανσαρίστηκε τον Ιούνιο του 2025 ως άμεσος ανταγωνιστής του Tesla Model Y, αποτελεί το δεύτερο μοντέλο της Xiaomi. Σύμφωνα με τον CEO και ιδρυτή της εταιρείας, Lei Jun, το μοντέλο ξεπέρασε τις 150.000 παραδόσεις μέσα στους πρώτους έξι μήνες κυκλοφορίας του.

Η Xiaomi σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση της γκάμας της το 2026, με δύο νέα μοντέλα EREV: ένα μεγάλο 7θέσιο SUV και ένα 5θέσιο SUV, καθώς και δύο ανανεωμένες εκδόσεις του SU7, συμπεριλαμβανομένου ενός facelift και μιας premium executive έκδοσης.

Προς το παρόν, τα αυτοκίνητα της Xiaomi διατίθενται αποκλειστικά στην κινεζική αγορά, ωστόσο η εταιρεία σκοπεύει να επεκταθεί στην Ευρώπη το 2027, με τα οχήματα να βρίσκονται ήδη σε διαδικασία πιστοποίησης στην ΕΕ.

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
