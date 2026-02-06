Η μάρκα που έφτασε τα 5 εκατ. αυτοκίνητα στο εργοστάσιο της Τσεχίας – Δεν είναι Skoda

Η Hyundai έφτασε τα 5.000.000 οχήματα στο Nošovice Τσεχίας. Ορόσημο ένα Tucson Hybrid “GO Czech”, με επενδύσεις σε μπαταρίες και αυτοματισμό.

Η Hyundai έπιασε ένα μεγάλο παραγωγικό ορόσημο στην Ευρώπη, καθώς στο εργοστάσιό της στο Nošovice της Τσεχία βγήκε από τη γραμμή παραγωγής το 5.000.000ό όχημα. Πρόκειται για ένα Tucson Hybrid σε ειδική έκδοση “GO Czech”, που παραδόθηκε σε πελάτη απευθείας από τη μονάδα.

Το αυτοκίνητο-ορόσημο και η «τελετή» παράδοσης

Το επετειακό όχημα ήταν ένα Hyundai Tucson Hybrid “GO Czech”. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πελάτης παρακολούθησε τη διαδικασία παραγωγής μέχρι την τελική ολοκλήρωση και συμμετείχε συμβολικά σε ένα βήμα συναρμολόγησης, τοποθετώντας, μεταξύ άλλων, το έμβλημα της μάρκας. Η παράδοση συνοδεύτηκε από συμβολικό κλειδί από τη διοίκηση της Hyundai Motor Manufacturing Czech και της Hyundai Motor Czech.

Γιατί το Nošovice έχει τέτοια βαρύτητα για τη Hyundai

Η μονάδα του Nošovice αποτελεί κομβικό εργοστάσιο της Hyundai στην ευρωπαϊκή παραγωγή. Το Tucson είναι εδώ και χρόνια το «βαρύ χαρτί» της γραμμής, με τη Hyundai να αναφέρει ότι η 3η γενιά (2015–2020) ξεπέρασε τα 1,1 εκατ. οχήματα, ενώ και η τρέχουσα γενιά αναμένεται να ξεπεράσει αυτό το νούμερο. Οι δύο γενιές μαζί αντιστοιχούν σχεδόν στο μισό της συνολικής παραγωγής από την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου.

Παράλληλα, στο Nošovice κατασκευάζεται από το 2005 και το i30, με σχεδόν 1,5 εκατ. οχήματα συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των i30 N, καθώς και των limited editions Project C και Drive N. Από τη μονάδα έχουν περάσει επίσης τα ix35 (προκάτοχος του Tucson) και ix20.

Η στροφή στην ηλεκτροκίνηση: 650.000 ηλεκτρικά από το 2020

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της ανακοίνωσης είναι το βάρος που έχει πάρει η ηλεκτροκίνηση στο Nošovice. Από το 2020, όταν ξεκίνησε η παραγωγή ηλεκτρικών μοντέλων, έχουν παραχθεί πάνω από 650.000 ηλεκτρικά οχήματα, με σχεδόν 200.000 από αυτά να είναι Kona Electric. Η Hyundai σημειώνει ότι το Kona Electric ήταν το πρώτο ηλεκτρικό όχημα μαζικής παραγωγής που κατασκευάστηκε στην Τσεχία.

Από χειροκίνητα κιβώτια σε συστήματα μπαταρίας

Η Hyundai περιγράφει και μια πρακτική μεταμόρφωση της παραγωγικής βάσης. Τμήμα που χρησιμοποιούνταν για χειροκίνητα κιβώτια μετατράπηκε σε εγκατάσταση συναρμολόγησης συστημάτων μπαταρίας (BSA), η οποία λειτουργεί από τη Hyundai Mobis. Η δυναμικότητα αναφέρεται στις 360.000 μονάδες ετησίως και προβλέπεται να αυξηθεί σε 450.000 τον Ιούνιο 2026. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση απασχολούνται πάνω από 600 εργαζόμενοι και τροφοδοτεί όχι μόνο τα οχήματα του Nošovice αλλά και άλλες μονάδες του Ομίλου.

Πλάνο 2026: νέο μοντέλο, περισσότερος αυτοματισμός, πράσινη ενέργεια

Για το 2026, η Hyundai «δείχνει» τρεις άξονες.

Νέο μοντέλο

Προαναγγέλλεται η έναρξη παραγωγής ενός νέου μοντέλου από το φθινόπωρο, ως αρχή μιας σταδιακής ανανέωσης της γκάμας. Λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα.

Επενδύσεις σε βιωσιμότητα

Ολοκληρώθηκε φωτοβολταϊκό πάρκο στις εγκαταστάσεις, μέγιστης ισχύος έως 5 MWp .

Στο πρώτο εξάμηνο θα ενεργοποιηθούν 118 σημεία φόρτισης στους χώρους στάθμευσης εργαζομένων και επισκεπτών.

Αυτοματισμοί παραγωγής

Τον Ιανουάριο 2026 μπήκαν τεχνολογίες αυτόματης τοποθέτησης παρμπρίζ στη συναρμολόγηση, καθώς και αυτόματης μέτρησης ευθυγράμμισης θυρών και καπό στο τμήμα αμαξώματος.

Στο δεύτερο εξάμηνο προγραμματίζεται αυτοματοποιημένη ανίχνευση ατελειών βαφής.

Η πρόβλεψη παραγωγής για το 2026 είναι σχεδόν 265.000 οχήματα, με τα ηλεκτρικά μοντέλα να αντιστοιχούν περίπου στο 50%.

Απολογισμός 2025: τι έβγαλε το εργοστάσιο

Το 2025, το Nošovice παρήγαγε 276.175 οχήματα. Η σύνθεση ανά μοντέλο που δίνεται στην ανακοίνωση είναι:

Tucson : 76%

Kona Electric : 13%

i30: 11%

Σε επίπεδο τεχνολογίας κίνησης, αναφέρεται ότι πάνω από 50% της παραγωγής αφορούσε ηλεκτροκίνητα μοντέλα, με τις υβριδικές και plug-in hybrid εκδόσεις του Tucson στο 38% και το αμιγώς ηλεκτρικό Kona στο 13%.

Διοικητική αλλαγή από 1/1/2026

Από 1 Ιανουαρίου 2026, νέος Πρόεδρος της Hyundai Motor Manufacturing Czech ανέλαβε ο Sanghoon Yoon, με διαδρομή στη Hyundai από το 1995 και ρόλους σε Κορέα, ΗΠΑ και κεντρικά. Ο προηγούμενος Πρόεδρος, Changki Lee, μετακινήθηκε σε θέση ευθύνης στην παραγωγική διεύθυνση του Ulsan.

