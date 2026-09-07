Η μάρκα που επιμένει περισσότερο στο diesel – Το μοντέλα της στην Ελλάδα

Μπορεί στην Ευρώπη το diesel να έχει αρχίσει να «αργοπεθαίνει», αλλά μια premium μάρκα εξακολουθεί να το κρατάει ζωντανό

Την ώρα που η Ευρώπη έχει ουσιαστικά «παγώσει» το diesel και οι περισσότεροι κατασκευαστές στρέφουν την εξέλιξή τους προς την ηλεκτροκίνηση, μία premium μάρκα όχι μόνο εξακολουθεί να προσφέρει μία ευρεία γκάμα TDI, αλλά παρουσιάζει νέους πετρελαιοκινητήρες με υβριδική τεχνολογία, ηλεκτρική υποβοήθηση και ακόμη και ηλεκτρικό compressor. Υπήρξε μια εποχή που το diesel ήταν σχεδόν συνώνυμο του ευρωπαϊκού αυτοκινήτου. Οικονομία στο ταξίδι, μεγάλη αυτονομία, υψηλή ροπή και, για πολλά χρόνια, ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση το είχαν μετατρέψει στην αυτονόητη επιλογή για εκατομμύρια οδηγούς.

Αυτή η εποχή έχει τελειώσει. Η ηλεκτροκίνηση, τα full hybrid και τα plug-in hybrid κερδίζουν συνεχώς έδαφος, οι απαιτήσεις για εκπομπές γίνονται αυστηρότερες και η εξέλιξη νέων πετρελαιοκινητήρων έχει ουσιαστικά «παγώσει» σε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Πολλές εταιρείες περιορίζονται πλέον σε υπάρχοντες κινητήρες, άλλες τους έχουν εγκαταλείψει πλήρως και ακόμη περισσότερες έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών τους στην ηλεκτροκίνηση.

Και κάπου εκεί η Audi ακολουθεί έναν διαφορετικό δρόμο. Όχι επειδή περιμένει κάποια θεαματική επιστροφή του diesel στα ποσοστά προηγούμενων δεκαετιών. Ούτε επειδή αντιμετωπίζει την ηλεκτροκίνηση ως αντίπαλο. Αντιθέτως, η ίδια διαθέτει πλέον μία ιδιαίτερα εκτεταμένη γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων. Αυτό που φαίνεται να υποστηρίζει στην πράξη είναι κάτι πιο συγκεκριμένο: ότι υπάρχουν ακόμη χρήσεις στις οποίες ο diesel έχει αντικειμενικό λόγο ύπαρξης. Και όσο υπάρχουν αυτές οι χρήσεις, αξίζει να συνεχίσει να εξελίσσεται. Το ενδιαφέρον μάλιστα είναι ότι η Audi δεν προσπαθεί απλώς να διατηρήσει στη ζωή έναν κινητήρα προηγούμενης γενιάς μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβαση. Αντιθέτως, έχει αλλάξει σχεδόν ό,τι βρίσκεται γύρω του.

Diesel με λίγο… ρεύμα

Το νέο Q3 αποτελεί κατά κάποιον τρόπο το σημείο αναφοράς για να καταλάβουμε τη διαφορά. Στη γκάμα του εξακολουθεί να υπάρχει ο πιο συμβατικός 2.0 TDI, χωρίς το νέο σύστημα MHEV plus. Η παραδοσιακή συνταγή του turbodiesel εξακολουθεί δηλαδή να έχει θέση στην Audi, αλλά από τα A5, A6 και Q5 και πάνω αρχίζει μία πολύ διαφορετική προσέγγιση. Ο τετρακύλινδρος 2.0 TDI EA288 evo αποδίδει 204 ίππους και 400 Nm, όμως το πραγματικά ενδιαφέρον στοιχείο δεν βρίσκεται μόνο μέσα στον κινητήρα. Βρίσκεται στο 48βολτο σύστημα που έχει χτιστεί γύρω του.

Το MHEV plus χρησιμοποιεί μία μπαταρία LFP χωρητικότητας περίπου 1,7 kWh, έναν BAS, δηλαδή Belt Alternator Starter, και κυρίως έναν δεύτερο ηλεκτροκινητήρα που η Audi ονομάζει PTG – Powertrain Generator. Αυτός είναι και ο λόγος που το συγκεκριμένο σύστημα διαφέρει σημαντικά από πολλά mild hybrid που γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ο PTG βρίσκεται στην έξοδο του κιβωτίου, επομένως δεν περιορίζεται στο να επανεκκινεί τον κινητήρα ή να ανακτά ενέργεια. Μπορεί να μεταφέρει ηλεκτρική ροπή απευθείας προς τους τροχούς.

Στιγμιαία αποδίδει έως 18 kW, περίπου 24 ίππους, και έως 230 Nm στην έξοδο του κιβωτίου, ενώ κατά την επιβράδυνση μπορεί να ανακτήσει ενέργεια με ισχύ έως 25 kW. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι ο TDI των 204 ίππων μετατρέπεται απλώς σε έναν κινητήρα 228 ίππων. Η ηλεκτρική ισχύς μπαίνει στην εξίσωση όταν χρειάζεται: στην εκκίνηση, στις μεταβατικές φάσεις, κατά την επιτάχυνση ή όταν το σύστημα μπορεί να αφαιρέσει φορτίο από τον θερμικό κινητήρα. Και υπάρχει ένα ακόμη χαρακτηριστικό που κάνει το MHEV plus ασυνήθιστα εξελιγμένο για mild hybrid. Σε συγκεκριμένες συνθήκες, ο PTG μπορεί να κινήσει για λίγο το αυτοκίνητο με τον TDI εντελώς σβηστό. Μπορεί να συμβεί σε χαμηλές ταχύτητες, σε μανούβρες ή κατά το ρολλάρισμα. Δεν αποκτά φυσικά ηλεκτρική αυτονομία αντίστοιχη ενός full hybrid και παραμένει τεχνικά ένα mild hybrid, όμως η ηλεκτρική πλευρά του συστήματος συμμετέχει πολύ περισσότερο στην πραγματική κίνηση του αυτοκινήτου.

Το MHEV plus όμως είναι μόνο η μία πλευρά της προσπάθειας. Για να μπορεί ένας diesel να συνεχίσει να κυκλοφορεί το 2026, δεν αρκεί να καταναλώνει λίγο. Πρέπει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και τους ρύπους που αποτέλεσαν την αχίλλειο πτέρνα της τεχνολογίας. Για αυτό ο σημερινός EA288 evo απέχει πολύ από τον σχετικά απλό TDI του παρελθόντος. Χρησιμοποιεί εξελιγμένο έλεγχο της καύσης, EGR, φίλτρο σωματιδίων DPF, SCR με AdBlue και TwinDosing, με δύο σημεία έγχυσης αναγωγικού μέσου ώστε η μετατροπή των NOx να παραμένει αποτελεσματική σε μεγαλύτερο εύρος θερμοκρασιών και συνθηκών λειτουργίας. Ο εξηλεκτρισμός λοιπόν μπορεί να είναι το πιο εντυπωσιακό κομμάτι, αλλά η πραγματική επιβίωση του σύγχρονου diesel βασίζεται σε έναν συνδυασμό: καλύτερη καύση, πολύ πιο σύνθετη επεξεργασία καυσαερίων και ενεργή ηλεκτρική υποβοήθηση.

Ο V6 αποδεικνύει ότι η εξέλιξη δεν σταμάτησε

Αν ο δίλιτρος TDI δείχνει ότι η Audi θέλει να κρατήσει τον diesel ανταγωνιστικό, ο νέος 3.0 V6 TDI EA897evo4 αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να επενδύει πραγματικά στην τεχνολογία του. Και μόνο η παρουσία ενός νέου εξακύλινδρου πετρελαιοκινητήρα σε αυτή τη χρονική συγκυρία έχει ενδιαφέρον. Στα A6 και Q5 αποδίδει 299 ίππους και 580 Nm, ενώ στις νεότερες εφαρμογές των μεγάλων SUV η ροπή φτάνει τα 630 Nm. Η βασική φιλοσοφία του MHEV plus παραμένει. Υπάρχει η 48βολτη αρχιτεκτονική, ο BAS και ο PTG που μπορεί να δώσει άμεσα ηλεκτρική ροπή στους τροχούς. Στον V6 όμως η Audi πρόσθεσε και ένα ακόμη εξάρτημα: τον EPC – Electric Powered Compressor.

Και η ορολογία έχει σημασία. Δεν πρόκειται για «ηλεκτρικό turbo». Η κανονική τουρμπίνα εξακολουθεί να κινείται από τα καυσαέρια. Ο EPC είναι ένας ανεξάρτητος ηλεκτρικός συμπιεστής, ο οποίος λειτουργεί παράλληλα ώστε να καλύψει τη χρονική στιγμή πριν η συμβατική υπερτροφοδότηση φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο πίεσης. Ένα κλασικό turbo χρειάζεται ενέργεια από τα καυσαέρια. Όταν ο κινητήρας βρίσκεται χαμηλά και ο οδηγός ζητήσει ξαφνικά όλη τη διαθέσιμη ισχύ, χρειάζεται ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να αποκτήσει αρκετές στροφές. Ο ηλεκτρικός compressor δεν έχει αυτόν τον περιορισμό. Τροφοδοτείται από το 48βολτο κύκλωμα και μπορεί να φτάσει έως τις 90.000 rpm μέσα σε περίπου 250 milliseconds.

Στην πράξη, λοιπόν, ο νέος V6 χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό σε δύο διαφορετικά σημεία της αλυσίδας. Μόλις ο οδηγός πατήσει το γκάζι, ο PTG μπορεί να μεταφέρει άμεσα ροπή στους τροχούς, την ίδια στιγμή που ο EPC αρχίζει να αυξάνει την πίεση εισαγωγής. Και όταν η ροή των καυσαερίων γίνει αρκετή, αναλαμβάνει πλήρως η συμβατική υπερτροφοδότηση. Είναι ένας ιδιαίτερα έξυπνος τρόπος να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρική ενέργεια όχι μόνο για χαμηλότερη κατανάλωση, αλλά και για να αντιμετωπιστεί ένα από τα παλαιότερα χαρακτηριστικά ενός turbodiesel: η υστέρηση στην απόκριση πολύ χαμηλά.

Όμως όλη αυτή η τεχνολογία έχει και τίμημα. Ο σύγχρονος TDI δεν είναι πλέον ο μηχανικά απλός diesel που κάποτε κέρδιζε οδηγούς και επαγγελματίες ακριβώς λόγω της απλότητάς του. Σήμερα υπάρχει turbo, σύνθετη διαχείριση καύσης, DPF, SCR, AdBlue, 48βολτη μπαταρία, BAS, PTG, ηλεκτρονικά ισχύος και, στην περίπτωση του V6, επιπλέον ηλεκτρικός compressor. Περισσότερα εξαρτήματα σημαίνουν μεγαλύτερη τεχνική πολυπλοκότητα, περισσότερο βάρος και περισσότερα συστήματα που μακροπρόθεσμα απαιτούν σωστή συντήρηση. Αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο παράδοξο της ιστορίας. Για να κρατήσει ζωντανό έναν κινητήρα που κάποτε ξεχώριζε για την απλή και αποδοτική λειτουργία του, η Audi αναγκάστηκε να τον μετατρέψει σε ένα από τα πιο σύνθετα θερμικά συστήματα κίνησης της εποχής μας.

Υποστηρίζουν και καύσιμο HVO: Δεν είναι ακριβώς αλλά είναι το μέλλον

Ο νέος V6 TDI έχει και μία ακόμη δυνατότητα που εντάσσεται στην ίδια λογική: είναι συμβατός με HVO σύμφωνα με το EN 15940, ακόμη και σε μορφή HVO100. Το Hydrotreated Vegetable Oil είναι ένα παραφινικό καύσιμο diesel που μπορεί να παράγεται μεταξύ άλλων από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και άλλα βιογενή υπολείμματα. Χρησιμοποιείται σε συμβατό κινητήρα χωρίς κάποια μηχανική μετατροπή και μπορεί να μειώσει σημαντικά το συνολικό αποτύπωμα CO₂ σε επίπεδο κύκλου ζωής. Αυτό δεν σημαίνει αντίστοιχη μείωση του CO₂ που βγαίνει από την εξάτμιση, αλλά μικρότερο συνολικό αποτύπωμα εξαιτίας του τρόπου παραγωγής του καυσίμου. Το πρόβλημα προς το παρόν είναι περισσότερο πρακτικό παρά τεχνικό. Η διαθεσιμότητα HVO100 στα ευρωπαϊκά πρατήρια διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα, οπότε η συμβατότητα του κινητήρα αποτελεί σήμερα περισσότερο μία επιπλέον επιλογή για ορισμένες αγορές παρά μία λύση που μπορεί να αξιοποιήσει κάθε ιδιοκτήτης.

Και τι σημαίνουν όλα αυτά στον δρόμο;

Η τεχνική ανάλυση εξηγεί τι έχει αλλάξει. Δεν απαντά όμως στο σημαντικότερο ερώτημα: αν όλα αυτά έχουν πραγματικό νόημα όταν ζεις με ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Και αυτό είχαμε τη δυνατότητα να το εξετάσουμε πολύ καλύτερα από μια συνηθισμένη δοκιμή, αφού το φετινό καλοκαίρι συμβιώσαμε για μεγάλο διάστημα με το Audi A5 TDI των 204 ίππων.

Το πρώτο που γίνεται αντιληπτό είναι ότι ο χαρακτήρας του κινητήρα ταιριάζει πολύ περισσότερο σε ένα αυτοκίνητο όπως το A5 από όσο θα μπορούσαν να υποδηλώνουν οι σημερινές τάσεις της αγοράς. Τα 400 Nm προσφέρουν την αβίαστη επιτάχυνση που περιμένεις από έναν καλό diesel, ενώ το MHEV plus αφαιρεί ένα μέρος από την τραχύτητα των μεταβατικών φάσεων που χαρακτήριζε παλαιότερες υλοποιήσεις. Η απόκριση χαμηλά είναι πιο άμεση, η εκκίνηση του θερμικού κινητήρα γίνεται ιδιαίτερα ομαλά και οι συνεχείς μεταβάσεις μεταξύ λειτουργίας, ρολαρίσματος και επανεκκίνησης πραγματοποιούνται τόσο διακριτικά ώστε αρκετές φορές χρειάζεται να κοιτάξεις το στροφόμετρο για να αντιληφθείς ότι ο TDI έχει ήδη σβήσει.

Δεν είναι βεβαίως το αυτοκίνητο που θα επέλεγες αποκλειστικά για μικρές αστικές μετακινήσεις. Εκεί το μεγάλο πλεονέκτημα του diesel περιορίζεται και η πολυπλοκότητα του συστήματος δύσκολα δικαιολογείται απέναντι σε ένα καλό full hybrid ή ένα ηλεκτρικό. Όταν όμως ανοίξει ο δρόμος, αρχίζει να γίνεται σαφές γιατί η Audi εξακολουθεί να θεωρεί ότι υπάρχει χώρος για αυτή την τεχνολογία. Στα περίπου 800 χιλιόμετρα μικτής χρήσης που καταγράψαμε, με μέση ταχύτητα 42 km/h, το A5 έγραψε 7,1 l/100 km.

Ένα νούμερο αρκετά αντιπροσωπευτικό μιας περιόδου στην οποία το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο στο ιδανικό περιβάλλον του. Η δεύτερη μέτρηση είναι ίσως πολύ πιο αποκαλυπτική. Σε διαδρομή 76,8 χιλιομέτρων, διάρκειας 48 λεπτών και με μέση ταχύτητα 96 km/h, η κατανάλωση ήταν μόλις 5,8 l/100 km. Και αυτό το 5,8 είναι ίσως πιο πειστικό από οποιοδήποτε διάγραμμα του MHEV plus. Μιλάμε για ένα μεγάλο premium αυτοκίνητο 4,83 μέτρων, με 204 ίππους, άφθονη ροπή, υψηλές ταξιδιωτικές δυνατότητες και την άνεση που περιμένεις από αυτή την κατηγορία, το οποίο μπορεί να διανύει μεγάλες αποστάσεις με κατανάλωση που παραμένει δύσκολο να αγνοηθεί.

Δεν σημαίνει ότι ο diesel είναι ξανά η λύση για όλους. Αυτό ακριβώς έχει αλλάξει

Πριν από είκοσι χρόνια αγοράζαμε diesel ακόμη και για μικρά αυτοκίνητα που έκαναν λίγες χιλιάδες χιλιόμετρα τον χρόνο μέσα στην πόλη. Σήμερα η λογική του είναι πολύ πιο στοχευμένη. Για τον οδηγό που διανύει μεγάλες αποστάσεις, κινείται συστηματικά σε αυτοκινητόδρομο, χρειάζεται μεγάλη πραγματική αυτονομία ή οδηγεί ένα βαρύ SUV, εξακολουθεί να υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο επιχείρημα υπέρ του. Η Audi δεν φαίνεται να πιστεύει ότι το diesel θα επιστρέψει στην παλιά του κυριαρχία. Πιστεύει όμως ότι δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τον κύκλο του. Και αντί να τον κρατήσει τεχνητά στη ζωή με την τεχνολογία του χθες, αποφάσισε να αλλάξει σχεδόν τα πάντα γύρω του.