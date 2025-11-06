quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η μάρκα που έσπασε κάθε ρεκόρ πωλήσεων τον Οκτώβριο – Το 2025 έχει πάνω από τις διπλάσιες σε σχέση με το 2024

ΠΕΜΠΤΗ | 06.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
i-marka-pou-espase-kathe-rekor-poliseon-ton-oktovrio-to-2025-echei-pano-apo-tis-diplasies-se-schesi-me-to-2024-782053

Έκτος συνεχόμενος μήνας ρεκόρ για την κινεζική φίρμα ηλεκτρικών οχημάτων, που ενισχύει τη διεθνή παρουσία της με νέα μοντέλα και είσοδο σε 30 αγορές

Η Leapmotor κατέγραψε νέο ρεκόρ παραδόσεων τον Οκτώβριο, φτάνοντας τα 70.289 οχήματα σε Κίνα και εξαγωγές – την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία της εταιρείας. Πρόκειται για τον έκτο συνεχόμενο μήνα ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία άνοδο του κινεζικού κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων.

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο (66.657 μονάδες), οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,45%, ενώ σε ετήσια βάση σημειώθηκε άλμα 84%. Από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2025, η Leapmotor έχει παραδώσει συνολικά 465.805 οχήματα, επίδοση που μεταφράζεται σε αύξηση 120,7% σε σχέση με πέρσι.

Στην Κίνα, το B10 που λανσαρίστηκε τον Απρίλιο συνεχίζει να ενισχύει τη δυναμική της εταιρείας, ενώ το C10 SUV, διαθέσιμο τόσο ως ηλεκτρικό (BEV) όσο και ως εκτεταμένης αυτονομίας (REEV), παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλές στους καταναλωτές.

Στις 16 Οκτωβρίου, παρουσιάστηκε και το D19, το πρώτο μεγάλο SUV της νέας σειράς D, με τις παραδόσεις να αναμένονται το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στις 7 Νοεμβρίου ξεκινούν οι προπαραγγελίες για το νέο B05 hatchback (γνωστό ως Lafa 5 στην Κίνα), που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο σαλόνι IAA Mobility του Μονάχου.

Επέκταση προϊόντων και διεθνής παρουσία

Η Leapmotor ενισχύει και τη διεθνή της θέση με σειρά στρατηγικών κινήσεων:

  • Στις 8 Σεπτεμβρίου, λάνσαρε επίσημα το B10 στην Ευρώπη, με τιμή εκκίνησης €29.900 και αυτονομία και εξοπλισμό προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών.
  • Οι παραδόσεις έχουν ήδη ξεκινήσει σε πάνω από 30 χώρες και περιοχές, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική διεθνοποίησης της εταιρείας.
  • Στο Auto Zürich Car Show 2025 (30 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου), η Leapmotor παρουσίασε το C10 AWD, ένα SUV επιδόσεων με 598 ίππους, 720 Nm ροπής και επιτάχυνση 0–100 km/h σε 4,0 δευτερόλεπτα.

    Το μοντέλο βασίζεται σε αρχιτεκτονική 800V, προσφέρει ταχεία φόρτιση 30–80% σε μόλις 22 λεπτά, καθώς και premium εσωτερικό με οθόνη 14,6”, πανοραμική οροφή και χώρο αποσκευών έως 1.410 λίτρα.

Η σταθερή ανάπτυξη, η καινοτομία στα προϊόντα και η παγκόσμια επέκταση καθιστούν τη Leapmotor έναν από τους ταχύτερα ανερχόμενους παίκτες στη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων, φέρνοντας έξυπνες και βιώσιμες λύσεις μετακίνησης για τη νέα γενιά οδηγών.

Τι κρατάμε:

  • Η Leapmotor πέτυχε νέο ιστορικό ρεκόρ με 70.289 παραδόσεις τον Οκτώβριο και έκτη συνεχόμενη μηνιαία αύξηση.
  • Συνολικά 465.805 οχήματα το 2025 (+120,7% ετησίως).
  • Το Flyover B10 και το C10 SUV αποτελούν βασικούς πυλώνες επιτυχίας στην Κίνα και το εξωτερικό.
  • Η διεθνής παρουσία ενισχύεται με το λανσάρισμα του B10 στην Ευρώπη και το C10 AWD στη Ζυρίχη.
  • Το νέο B05 (Lafa 5) και το D19 SUV σηματοδοτούν τη νέα φάση ανάπτυξης της εταιρείας.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
