Η μάρκα που έσπασε κάθε ρεκόρ πωλήσεων τον Οκτώβριο – Το 2025 έχει πάνω από τις διπλάσιες σε σχέση με το 2024

Έκτος συνεχόμενος μήνας ρεκόρ για την κινεζική φίρμα ηλεκτρικών οχημάτων, που ενισχύει τη διεθνή παρουσία της με νέα μοντέλα και είσοδο σε 30 αγορές

Η Leapmotor κατέγραψε νέο ρεκόρ παραδόσεων τον Οκτώβριο, φτάνοντας τα 70.289 οχήματα σε Κίνα και εξαγωγές – την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία της εταιρείας. Πρόκειται για τον έκτο συνεχόμενο μήνα ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία άνοδο του κινεζικού κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων.

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο (66.657 μονάδες), οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,45%, ενώ σε ετήσια βάση σημειώθηκε άλμα 84%. Από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2025, η Leapmotor έχει παραδώσει συνολικά 465.805 οχήματα, επίδοση που μεταφράζεται σε αύξηση 120,7% σε σχέση με πέρσι.

Στην Κίνα, το B10 που λανσαρίστηκε τον Απρίλιο συνεχίζει να ενισχύει τη δυναμική της εταιρείας, ενώ το C10 SUV, διαθέσιμο τόσο ως ηλεκτρικό (BEV) όσο και ως εκτεταμένης αυτονομίας (REEV), παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλές στους καταναλωτές.

Στις 16 Οκτωβρίου, παρουσιάστηκε και το D19, το πρώτο μεγάλο SUV της νέας σειράς D, με τις παραδόσεις να αναμένονται το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στις 7 Νοεμβρίου ξεκινούν οι προπαραγγελίες για το νέο B05 hatchback (γνωστό ως Lafa 5 στην Κίνα), που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο σαλόνι IAA Mobility του Μονάχου.

Επέκταση προϊόντων και διεθνής παρουσία

Η Leapmotor ενισχύει και τη διεθνή της θέση με σειρά στρατηγικών κινήσεων:

Στις 8 Σεπτεμβρίου , λάνσαρε επίσημα το B10 στην Ευρώπη, με τιμή εκκίνησης €29.900 και αυτονομία και εξοπλισμό προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών.

, λάνσαρε επίσημα το στην Ευρώπη, με τιμή εκκίνησης και αυτονομία και εξοπλισμό προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών. Οι παραδόσεις έχουν ήδη ξεκινήσει σε πάνω από 30 χώρες και περιοχές , επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική διεθνοποίησης της εταιρείας.

, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική διεθνοποίησης της εταιρείας. Στο Auto Zürich Car Show 2025 (30 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου), η Leapmotor παρουσίασε το C10 AWD, ένα SUV επιδόσεων με 598 ίππους, 720 Nm ροπής και επιτάχυνση 0–100 km/h σε 4,0 δευτερόλεπτα. Το μοντέλο βασίζεται σε αρχιτεκτονική 800V, προσφέρει ταχεία φόρτιση 30–80% σε μόλις 22 λεπτά, καθώς και premium εσωτερικό με οθόνη 14,6”, πανοραμική οροφή και χώρο αποσκευών έως 1.410 λίτρα.

Η σταθερή ανάπτυξη, η καινοτομία στα προϊόντα και η παγκόσμια επέκταση καθιστούν τη Leapmotor έναν από τους ταχύτερα ανερχόμενους παίκτες στη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων, φέρνοντας έξυπνες και βιώσιμες λύσεις μετακίνησης για τη νέα γενιά οδηγών.

Τι κρατάμε:

Η Leapmotor πέτυχε νέο ιστορικό ρεκόρ με 70.289 παραδόσεις τον Οκτώβριο και έκτη συνεχόμενη μηνιαία αύξηση .

τον Οκτώβριο και . Συνολικά 465.805 οχήματα το 2025 (+120,7% ετησίως).

το 2025 (+120,7% ετησίως). Το Flyover B10 και το C10 SUV αποτελούν βασικούς πυλώνες επιτυχίας στην Κίνα και το εξωτερικό.

και το αποτελούν βασικούς πυλώνες επιτυχίας στην Κίνα και το εξωτερικό. Η διεθνής παρουσία ενισχύεται με το λανσάρισμα του B10 στην Ευρώπη και το C10 AWD στη Ζυρίχη .

και το . Το νέο B05 (Lafa 5) και το D19 SUV σηματοδοτούν τη νέα φάση ανάπτυξης της εταιρείας.

