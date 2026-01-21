quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η μάρκα που έσπασε ρεκόρ πωλήσεων 17 ετών στην Ελλάδα – Τα κορυφαία μοντέλα της

ΤΕΤΑΡΤΗ | 21.01.2026
Στέλιος Παππάς
i-marka-pou-espase-rekor-poliseon-17-eton-stin-ellada-ta-koryfaia-montela-tis-790231

Η Lexus πέτυχε ρεκόρ 17ετίας το 2025 στην premium κατηγορία: 3,2% μερίδιο, +47,1% όγκος. Ποια μοντέλα οδήγησαν την άνοδο στην Ελλάδα;

Το 2025 η Lexus σημείωσε την καλύτερη εμπορική επίδοση των τελευταίων 17 ετών στην Ελλάδα, ενισχύοντας δυναμικά την παρουσία της στην premium κατηγορία. Η μάρκα έκλεισε τη χρονιά με 3,2% μερίδιο αγοράς, +1,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2024 και +47,1% αύξηση όγκου. Πρόκειται για αποτέλεσμα που αποτυπώνει τη σταθερή αξιοπιστία, την εξηλεκτρισμένη γκάμα και την έμφαση στην εμπειρία ιδιοκτησίας.

Lexus

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι «δούλεψε» για τη Lexus το 2025

  • Εξηλεκτρισμένη προϊοντική στρατηγική (HEV/PHEV/BEV) που ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

  • Σταθερή διαθεσιμότητα και στοχευμένη εμπορική πολιτική στις βασικές κατηγορίες (B-SUV, C-SUV, D-SUV).

  • Premium εμπειρία πελάτη σε κάθε επαφή με τη μάρκα – από τη διάγνωση αναγκών έως το after-sales.

Τα μοντέλα που οδήγησαν την άνοδο

Παρακάτω τα ελληνικά στοιχεία YTD και η επίδοση Δεκεμβρίου:

LBX: ο νέος «μαγνήτης» στο premium B-SUV

  • 454 ταξινομήσεις YTD (Δεκ.: 35).
    Το LBX άνοιξε τη βεντάλια κοινού της μάρκας: compact διαστάσεις, υβριδική αποδοτικότητα και premium υλοποίηση σε θέση-κλειδί της αγοράς. Καθοριστικός μοχλός για την αύξηση μεριδίου.

NX: μεσαίο premium SUV με ισχυρή ζήτηση

  • 144 ταξινομήσεις YTD (Δεκ.: 7).
    Το NX συνέχισε με ισορροπία άνεσης, τεχνολογίας και εξηλεκτρισμένων επιλογών, στηρίζοντας την εικόνα της Lexus στο εταιρικό και στο ιδιωτικό κανάλι.

UX: σταθερή παρουσία στα premium C-SUV

  • 73 ταξινομήσεις YTD (Δεκ.: 2).
    Το UX παραμένει σημείο αναφοράς για αστική χρήση και οικονομία, λειτουργώντας συμπληρωματικά στο εύρος της γκάμας.

Συμπέρασμα προϊοντικού μείγματος: Η Lexus πέτυχε διεύρυνση στη βάση εισόδου (LBX), διατήρησε πυρήνα ζήτησης (UX) και ενίσχυσε την απόδοση υψηλότερης κατηγορίας (NX) — ένας συνδυασμός που μεταφράστηκε σε ισχυρή οργανική ανάπτυξη.

Διεθνής διάκριση λιανικής: Kiwami Award για τη Lexus Κηφισίας

Η Lexus Κηφισίας συγκαταλέγεται εκ νέου στις 19 κορυφαίες αντιπροσωπείες Lexus στην Ευρώπη, αποσπώντας το Kiwami Award. Η διάκριση επιβεβαιώνει εξαιρετική επιχειρηματική επίδοση και προσήλωση στη φιλοσοφία Omotenashi (προσωποποιημένη premium φιλοξενία). Είναι στοιχείο διαφοροποίησης της μάρκας στην ελληνική αγορά, με άμεσο αντίκτυπο στην ικανοποίηση και πιστότητα πελατών.

Τι κρατάμε;

  • Ρεκόρ 17ετίας στην premium αγορά Ελλάδας.

  • 3,2% μερίδιο, +47,1% αύξηση όγκου vs 2024, +1,1 π.μ. μεριδίου.

  • LBX πρωταγωνιστής (454 YTD), NX σταθερός πυλώνας, UX συμπληρωματική δύναμη.

  • Kiwami Award για Lexus Κηφισίας: έμφαση στην εμπειρία πελάτη και στη φιλοσοφία Omotenashi.

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
