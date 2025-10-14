Η μάρκα που ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα και έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.000.000 αυτοκίνητα – Παγκοσμίως

Έχοντας ήδη σπάσει το φράγμα των 1.000.000 αυτοκινήτων, η μάρκα έχει πλέον καθιερωθεί στο παγκόσμιο χάρτη της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο λόγος για τη Leapmotor, μια μάρκα που αναπτύσσεται ραγδαία και της οποίας η παραγωγή εκτοξεύθηκε από τις 500.000 στο 1.000.000 μονάδες σε λιγότερο από έναν χρόνο. Οι 343 ημέρες που χρειάστηκε για να το πετύχει αυτό η Leapmotor αποτελεί ρεκόρ μεταξύ των νεοσύστατων μαρκών από την Κίνα, με την εταιρεία να διατηρεί την πρωτιά σε πωλήσεις μέσα στους τελευταίους έξι μήνες.

Στο ίδιο διάστημα, η Leapmotor θα συμπεριληφθεί στις λίστες “Fortune China 500”, “China’s Top 500 Private Enterprises” και “China’s Top 500 Manufacturing Enterprises”.

Τα θεμέλια της επιτυχίας

Για την ανοδική πορεία της Leapmotor ευθύνονται όλοι οι βραχίονες λειτουργίας της, από την έρευνα και την ανάπτυξη μέχρι τις πωλήσεις, την επικοινωνία και την υποστήριξη πελατών. Για το τελευταίο ευθύνεται και η κοινοπραξία της με την Stellantis, που εξασφαλίζει κεντρικό Hub ανταλλακτικών στην Ευρώπη, οπότε την άμεση κάλυψη κάθε ανάγκης.

Όλα τα μοντέλα της Leapmotor καλύπτονται από 5ετή εγγύηση (ή 100.000 km) για τα μηχανικά μέρη και από 8ετή (ή 160.000 km) για την μπαταρία.

Στην Ελλάδα επίσημος διανομέας της Leapmotor είναι η Italian Motion, στης οποίας το portfolio συμπεριλαμβάνονται εμβληματικές μάρκες όπως, Alfa Romeo, FIAT, Jeep, FIAT Professional και Abarth. Η υψηλή τεχνογνωσία και τα σημεία εξυπηρέτησης που καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα εγγυώνται την άρτια εξυπηρέτηση για τον κάθε πελάτη, όπου κι αν βρίσκεται.

Το μοντέλο-οδηγός της επιτυχίας

Η γκάμα της Leapmotor ξεκινάει με το T03, ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με εντυπωσιακά πλούσιο εξοπλισμό σε επίπεδο άνεσης, ασφάλειας και τεχνολογίας. Το μικρό ηλεκτρικό είναι το όχημα που οδηγεί τις πωλήσεις της μάρκας, ενώ το μυστικό της επιτυχίας του είναι απλό: πρακτικότητα, αυτονομία έως 395 km στον αστικό κύκλο, 95 ίπποι ισχύος και τιμή εκκίνησης 15.900 ευρώ στην Ελλάδα.

Σε μια αγορά όπου τα περισσότερα ηλεκτρικά πόλης παραμένουν ακριβά, το T03 έχει τη δυναμική να προσελκύσει οδηγούς που θέλουν να μπουν στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης χωρίς υπερβολικό κόστος.

Η ναυαρχίδα

Η ναυαρχίδα της μάρκας ονομάζεται C10 και είναι ένα πολυτελές μεγάλο SUV με μήκος 4,74 m. Διαθέτει αμιγώς ηλεκτρική έκδοση καθώς και τη ριζοσπαστική REEV (Range Extender Electric Vehicle) με αυτονομία που αγγίζει τα 1.000 km.

Με την αρχιτεκτονική 800V και μια μπαταρία LFP 81,9 kWh, το Leapmotor C10 AWD προσφέρει υψηλή αποδοτικότητα και γρήγορη φόρτιση, ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες – χωρίς καν την ανάγκη προθέρμανσης. Η φόρτιση από 30% έως 80% ολοκληρώνεται σε μόλις 22 λεπτά, σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις.

Παράλληλα, η τετρακίνηση του νέου C10 δεν είναι απλώς για… επίδειξη. Βασίζεται σε δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, με το σύστημα να ελέγχει δυναμικά την κατανομή της ροπής ανάλογα με τις συνθήκες. Είτε κινείσαι σε βρεγμένο οδόστρωμα, είτε σε χιόνι, είτε σε χωματόδρομο, το αυτοκίνητο προσαρμόζεται στιγμιαία τη ροπή σε κάθε γωνία και διατηρεί την βέλτιστη δυνατή πρόσφυση.

Η γκάμα μοντέλων της Leapmotor θα εμπλουτιστεί σύντομα με το B10, ένα C-SUV που θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος των πωλήσεων, ενώ στη συνέχεια θα προστεθεί το B05, ένα compact hatchback με δυναμική σχεδίαση που εντυπωσιάζει.

Τι κρατάμε:

Με το νούμερο 1.000.000 αυτοκίνητο, η Leapmotor καθιερώνεται στο γκρουπ των ισχυρών της αυτοκινητοβιομηχανίας

Οδηγός της επιτυχίας είναι το T03, ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με εντυπωσιακά πλούσιο εξοπλισμό

Στην κορυφή της γκάμας είναι το πολυτελές SUV, C10, με τη γκάμα της Leapmotor να εμπλουτίζεται κι άλλο σύντομα

