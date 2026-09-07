Η μάρκα που κατέκτησε την Κίνα σε 2 χρόνια τώρα επιτίθεται στην Ευρώπη

Μετά την εγχώρια αγορά, η κινέζικη μάρκα ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις πωλήσεις και στην Ευρώπη – Πρώτος στόχος η Γερμανία

Η Xiaomi ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη το 2027, αρχής γενομένης από τη Γερμανία. Έχοντας ήδη καταφέρει σε μόλις δύο χρόνια να αποκτήσει σημαντική παρουσία στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά της Κίνας, η Xiaomi ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα, φέρνοντας τα ηλεκτρικά της μοντέλα στη Γηραιά ήπειρο.

Η Xiaomi έχει ήδη υπογράψει αρκετά μνημόνια συνεργασίας (MoU) με ομίλους αντιπροσώπων, προκειμένου να προετοιμάσει την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Μέσω αντιπροσώπων και όχι απευθείας πωλήσεων

Η Xiaomi διαθέτει ήδη ένα μεγάλο κέντρο έρευνας και εξέλιξης στο Μόναχο της Γερμανίας και θα συνεργαστεί με ομίλους όπως η LUEG Mobility GmbH, αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz, αλλά και η Emil Frey Germany, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους αντιπροσώπων αυτοκινήτων στη χώρα. Η συνεργασία με καταξιωμένους αντιπροσώπους επιτρέπει στη Xiaomi να ξεκινήσει τη δραστηριότητά της έχοντας από την πρώτη ημέρα πρόσβαση σε δίκτυα που διαθέτουν εμπειρία στις πωλήσεις και, κυρίως, έχουν ήδη δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

Παράλληλα, η επιλογή των αντιπροσώπων αντί ενός μοντέλου απευθείας πώλησης από την ίδια τη Xiaomi θα δώσει στους υποψήφιους αγοραστές τη δυνατότητα να δουν από κοντά και να δοκιμάσουν τα προϊόντα της εταιρείας πριν αποφασίσουν να προχωρήσουν στην αγορά.

Ακριβότερα τα Xiaomi στην Ευρώπη

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια που θα αντιμετωπίσει η Xiaomi στην Ευρώπη είναι το κόστος των αυτοκινήτων της. Τα μοντέλα που θα διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται να είναι ακριβότερα από τα αντίστοιχα στην Κίνα, λόγω των δασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα.

Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την έρευνά της για τις κινεζικές εισαγωγές ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2023, η Xiaomi δεν είχε ακόμη λανσάρει το πρώτο της μοντέλο, το SU7. Ως αποτέλεσμα, δεν συμμετείχε στην έρευνα και, σύμφωνα με τη South China Morning Post, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με τον υψηλότερο δυνατό πρόσθετο δασμό, ύψους 45,3%.

Πάνω από 700.000 πωλήσεις στην Κίνα

Παρά το γεγονός ότι η Xiaomi αποτελεί σχετικά νέο όνομα στον χώρο του αυτοκινήτου, έχει ήδη παραδώσει περισσότερα από 700.000 οχήματα στην Κίνα. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική επίδοση, δεδομένου του εξαιρετικά σύντομου χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο κατάφερε να εδραιωθεί σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς κλάδους της αγοράς.

Το μεγάλο πλεονέκτημά της στην Κίνα είναι ότι η Xiaomi ήταν ήδη ένα ιδιαίτερα γνωστό brand καταναλωτικών προϊόντων, έχοντας αποκτήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό. Μάλιστα, συχνά χαρακτηρίζεται ως η «Apple της Κίνας». Στην Ευρώπη, όμως, η κατάσταση είναι διαφορετική. Παρότι τα προϊόντα της Xiaomi διατίθενται ήδη σε αρκετές αγορές εκτός Κίνας, η εταιρεία παραμένει σχετικά μικρός παίκτης και δεν μπορεί να βασιστεί στην ίδια αναγνωρισιμότητα που διαθέτει στην πατρίδα της.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να πείσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές κυρίως μέσω τεχνολογίας, πλούσιου εξοπλισμού και ανταγωνιστικής τιμολόγησης, κάτι που μόνο εύκολο δεν θα είναι στις ιδιαίτερα απαιτητικές αγορές της Ευρώπης.