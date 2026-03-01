quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η μάρκα που μόλις απέλυσε το 20% των εργαζομένων – Τι συνέβη;

ΚΥΡΙΑΚΗ | 01.03.2026
Autotypos Team
i-marka-pou-molis-apelyse-to-20-ton-ergazomenon-ti-synevi-778544

Η εταιρεία σχεδιάζει να εξοικονομήσει 40 εκατομμύρια λίρες έως το 2026 απολύοντας έναν στους πέντε εργαζόμενους

Η Aston Martin προχωρά σε σημαντικές περικοπές του εργατικού της δυναμικού, όπως ανέφερε την Τετάρτη, σε μια προσπάθεια να ανακάμψει από τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ στις εισαγωγές και τη χαμηλή ζήτηση στην αγορά της Κίνας. Οι απολύσεις περίπου 3.000 εργαζομένων θα αποφέρουν ετήσιες εξοικονομήσεις 40 εκατ. λιρών (περίπου 45.882.400 ευρώ).

Από το 5% στο 20%

Το ποσοστό του 20% είναι πολλαπλάσιο του αρχικού 5% του εργατικού δυναμικού που η βρετανική μάρκα πολυτελείας έλεγε πως θα απολύσει πέρσι, ενώ η Aston Martin περιορίζει και το πενταετές σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών της σε 1,7 δισ. (από 2 δισ.) λίρες, βάζοντας τις επενδύσεις στην τεχνολογία ηλεκτρικών οχημάτων «στον πάγο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η εταιρεία-σύμβολο της βρετανικής πολυτέλειας και γνωστή για τους ρόλους των αυτοκινήτων της στις ταινίες James Bond αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες στο να διαχειριστεί το χρέος της, ύψους 1,38 δισ. λιρών, ενώ έλαβε πρόσφατα οικονομικές «ενέσεις» από τον Καναδό δισεκατομμυριούχο και Πρόεδρο, Lawrence Stroll.

Η Aston Martin αναφέρει πως οι δασμοί των ΗΠΑ είναι «εξαιρετικά ενοχλητικοί», ενώ παράλληλα η ζήτηση στην Κίνα, την μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, είναι «εξαιρετικά υποτονική».

Αναμένεται βελτίωση

Η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει περαιτέρω ταμειακές εκροές το 2026 και προέβλεψε «ουσιαστική βελτίωση» στις οικονομικές της επιδόσεις. Έχει στόχο μεικτά περιθώρια κέρδους στο υψηλό εύρος 30% και προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων κοντά στο νεκρό σημείο, με τη βοήθεια περίπου 500 παραδόσεων του νέου της υβριδικού supercar, Valhalla.

Η εταιρεία πραγματοποίησε λειτουργική ζημία 259,2 εκατομμυρίων λιρών το 2025, ενώ στο πλαίσιο των προσπαθειών της να βελτιώσει τα οικονομικά της, έκλεισε μια συμφωνία 50 εκατομμυρίων λιρών για να πουλήσει τα αιώνια δικαιώματα επωνυμίας στην ομάδα της Formula 1 την περασμένη εβδομάδα.


Τι κρατάμε:

  • Η Aston Martin σχεδιάζει να εξοικονομήσει 40 εκατομμύρια λίρες έως το 2026 μέσω περικοπών θέσεων εργασίας
  • Η εταιρεία αναμένει οικονομική βελτίωση το 2026
  • Παράλληλα, μειώνει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες σε 1,7 δισεκατομμύρια λίρες, καθυστερώντας τις επενδύσεις σε EV
  • Δήλωσε ότι αναμένει περαιτέρω ταμειακές εκροές το 2026 και προέβλεψε «ουσιαστική βελτίωση»

Πηγή: Reuters.com

Tags
#Aston Martin#aston martin valhalla#F1#Κίνα
