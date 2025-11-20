Η μάρκα που μόλις ήρθε στην Ελλάδα πρωτοπορεί στην αυτόνομη οδήγηση φτάνοντας στο επίπεδο 3

Σύντομα στην Ελλάδα η μάρκα που πρωτοπορεί στην αυτόνομη οδήγηση αποδεικνύοντας στην πράξη το τεχνολογικό της όραμα

Σημαντικό ορόσημο για την GAC, η οποία πήρε την πρώτη έγκριση για την πραγματοποίηση δοκιμών αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 3 σε αυτοκινητόδρομους της Κίνας. Πρόκειται για ένα αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον της κινητικότητας, με την GAC να αποδεικνύει το τεχνολογικό της όραμα και την προσήλωσή της στην καινοτομία.

Ορόσημο στην αυτόνομη οδήγηση

Πρόκειται για την πρώτη έγκριση τέτοιου είδους στη χώρα, ένα σημαντικό επίτευγμα που επιβεβαιώνει τη σοβαρή και συστηματική δουλειά του οργανισμού. Συγκεκριμένα, η GAC HYPTEX, μέλος του ομίλου GAC, έλαβε επίσημη άδεια για την πραγματοποίηση δοκιμών αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 3 (L3) σε αυτοκινητόδρομους της Κίνας, με εγκεκριμένη ταχύτητα έως 120 km/h.

Το Autonomous Driving L3 της GAC HYPTEC ενσωματώνει εξελιγμένη τεχνολογία αισθητήρων, συστήματα αντίληψης πραγματικού χρόνου και δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε συνθήκες πραγματικής κυκλοφορίας. Η άδεια για δοκιμές σε ταχύτητες έως 120 km/h αποτελεί απόδειξη ωριμότητας της πλατφόρμας και εμπιστοσύνης των αρχών στην αξιοπιστία της.

Σημείο αναφοράς για τον Όμιλο

Για τον Όμιλο GAC, αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, ενισχύοντας την τοποθέτηση της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά ως έναν οργανισμό που επενδύει στρατηγικά στο μέλλον, που προχωρά μεθοδικά και που στηρίζει την εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης και την αυτόνομη οδήγηση με πραγματικό περιεχόμενο.

Το συγκεκριμένο νέο δίνει ισχυρή υποστήριξη στο οικοσύστημα των μοντέλων της GAC σε διεθνές επίπεδο. Προσθέτει αξιοπιστία, κύρος και τεχνολογική βαρύτητα σε μια εποχή όπου η αυτοκίνηση αλλάζει με ρυθμούς που απαιτούν οργανισμούς αποφασισμένους να ηγηθούν.

Σύντομα στην Ελλάδα

Καθώς το επίσημο πανελλαδικό λανσάρισμα της GAC AION στην Ελλάδα πλησιάζει, με την εταιρεία να παρουσιάζει το νέο Aion V και να εγκαινιάζει το νέο της κατάστημα στην Λ. Κηφισιάς, αυτή η νέα εξέλιξη έρχεται ενισχύσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, δίνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα: η GAC είναι ένας τεράστιος οργανισμός που επενδύει συνειδητά στην τεχνολογική πρόοδο, ενώ συνεχίζει να εξελίσσει συνεχώς την επόμενη εποχή της κινητικότητας.

Τι κρατάμε:

Η GAC έλαβε έγκριση για την πραγματοποίηση δοκιμών αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 3

Πρόκειται για την πρώτη έγκριση τέτοιου είδους στην Κίνα

Αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την GAC

Το επίσημο πανελλαδικό λανσάρισμα της GAC AION στην Ελλάδα πλησιάζει με το ντεμπούτο του νέου Aion V

