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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η μάρκα που πούλησε λιγότερα αυτοκίνητα, αλλά έβγαλε περισσότερα χρήματα – Πως;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 03.08.2026
Autotypos Team
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Παρά τις λιγότερες παραδόσεις αυτοκινήτων, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τα έσοδα και να διατηρήσει τα υψηλά κέρδη

Παρά τη μικρή υποχώρηση στις παραδόσεις αυτοκινήτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Lamborghini κατάφερε να αυξήσει τα έσοδα και να διατηρήσει την υψηλή κερδοφορία της, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στις διεθνείς αγορές.

Ποιότητα έναντι ποσότητας

Η Lamborghini ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, παρουσιάζοντας ένα παράδοξο αποτέλεσμα: οι παραδόσεις αυτοκινήτων μειώθηκαν, ωστόσο τα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη κινήθηκαν ανοδικά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο η ιταλική εταιρεία παρέδωσε 5.422 αυτοκίνητα, αριθμός μειωμένος κατά 4,6% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο της περσινής χρονιάς.

Παρά τη μείωση στις παραδόσεις, η Lamborghini ανακοίνωσε έσοδα 1,74 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,4% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 395 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας της εταιρείας.

Ο Paolo Poma, Managing Director και Chief Financial Officer της Lamborghini, δήλωσε: «Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους πετύχαμε ισχυρά αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ασταθές και απαιτητικό. Οι υψηλότεροι δασμοί στις ΗΠΑ, που τέθηκαν σε ισχύ το 2025, σε συνδυασμό με τις δυσμενείς διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, επηρέασαν τις επιδόσεις μας, χωρίς όμως να επηρεάσουν τη δυναμική της Lamborghini ως ενός από τους κορυφαίους παίκτες στην αγορά των πολυτελών αυτοκινήτων».

Lamborghini Temerario

Οι λόγοι της πτώσης στις παραδόσεις

Σύμφωνα με τη Lamborghini, η υποχώρηση των πωλήσεων οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων που επηρέασαν τη διεθνή αγορά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι αμερικανικοί δασμοί, η επιβράδυνση της αγοράς στην Κίνα, η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά και η αυξανόμενη αβεβαιότητα στις ευρωπαϊκές αγορές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πτώση καταγράφηκε παρά το γεγονός ότι οι πρώτες παραδόσεις της ολοκαίνουργιας Temerario, που αντικαθιστά την Huracan, ξεκίνησαν ήδη από το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η Lamborghini δεν αποκάλυψε πόσες μονάδες του νέου μοντέλου έχουν ήδη πωληθεί ή παραδοθεί, ωστόσο ποντάρει πολλά στην εμπορική του πορεία, ελπίζοντας ότι θα συνεχίσει την επιτυχημένη κληρονομιά των Gallardo και Huracan.

Στο επίκεντρο η νέα Urus SE Performante

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, η Lamborghini στρέφει το ενδιαφέρον στη νέα Urus SE Performante, η οποία παρουσιάστηκε στις αρχές Ιουλίου. Το νέο κορυφαίο SUV της εταιρείας χρησιμοποιεί το ίδιο plug-in hybrid σύστημα με την Urus SE, συνδυάζοντας έναν twin-turbo V8 κινητήρα 4,0 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων.

Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 801 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή ανέρχεται στα 1.000 Nm. Οι επιδόσεις είναι αντίστοιχα εντυπωσιακές, με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 3,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 312 km/h.

Tι κρατάμε:

  • Μειωμένες παραδόσεις αλλά αυξημένα έσοδα για τη Lamborghini στο πρώτο μισό του 2026
  • Αυτό παρά την έναρξη των παραδόσεων της νέας Temerario, αντικαταστάτρια της Huracan
  • Η πτώση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην αβεβαιότητα της αγοράς και τους αμερικανικούς δασμούς
  • Η ιταλική φίρμα ποντάρει στη νέα Urus SE Performante για την ανάκαμψη στο δεύτερο μισό του έτους

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Tags
#Lamborghini#Lamborghini Gallardo#Lamborghini Huracan#Lamborghini Temerario#Lamborghini Urus SE Performante
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