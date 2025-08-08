Η μάρκα που πρόσφατα ήρθε στην Ελλάδα, απέκτησε πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης

Η Lynk & Co απέκτησε πανελλαδικό δίκτυο με 7 σημεία πώλησης και 12 εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Δες πού θα τη βρεις.

Η Lynk & Co διαθέτει πλέον 7 σημεία πώλησης και 12 εξουσιοδοτημένα συνεργεία σε όλη την Ελλάδα

Η μάρκα ξεχωρίζει για την ταχύτατη διάθεση ανταλλακτικών , χάρη στο ευρωπαϊκό logistics hub στη Σουηδία

Το νέο δίκτυο καλύπτει τις περισσότερες μεγάλες πόλεις , προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε aftersales υπηρεσίες

Η εταιρεία ανεβάζει τον πήχη στην εξυπηρέτηση πελατών μεταξύ των νέων μαρκών αυτοκινήτου

Πανελλαδική κάλυψη μέσα σε λίγους μήνες

Με επτά σημεία πώλησης και δώδεκα εξουσιοδοτημένα συνεργεία σε κομβικές περιοχές της χώρας, η Lynk & Co ολοκλήρωσε την πρώτη φάση ανάπτυξης του δικτύου της στην Ελλάδα, καλύπτοντας πλέον όλη την επικράτεια.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στους οδηγούς να έχουν εύκολη πρόσβαση τόσο σε αγορά, όσο και σε τεχνική υποστήριξη, στοιχείο κρίσιμο για μία νέα μάρκα που θέλει να εδραιωθεί στην αγορά. Η στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου ενισχύει σημαντικά την εμπιστοσύνη του κοινού, αλλά και τη συνολική εμπειρία ιδιοκτησίας.

Πού μπορείς να βρεις Lynk & Co σε Ελλάδα

Δίκτυο Πωλήσεων:

Μαρούσι (Athens Space)

Αιγάλεω (PANTOPIKOS S.A.)

Γέρακας (EKKA CARS S.A.)

Θεσσαλονίκη (GIANNIRIS S.A.)

Ιωάννινα (MAXX MOTORS)

Ηράκλειο (PapakaliatisGo)

Λάρισα (EVANGELOU E. SA)

Δίκτυο Συνεργείων:

Αιγάλεω

Νέα Κηφισιά

Άγιος Νικόλαος (Κρήτη)

Ηράκλειο

Ιωάννινα

Λάρισα

Κοζάνη

Πάτρα

Θεσσαλονίκη (δύο σημεία)

Αμισιανά Καβάλας

Γέρακας

Μοναδική ταχύτητα στην παράδοση ανταλλακτικών

Ένα από τα ισχυρότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Lynk & Co στην Ελλάδα είναι η πρωτοφανής ταχύτητα στη διάθεση ανταλλακτικών. Αυτό οφείλεται στο ευρωπαϊκό κέντρο διανομής στο Torslanda της Σουηδίας, το οποίο εξυπηρετεί άμεσα όλα τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της εταιρείας.

Αυτό σημαίνει πως οι χρόνοι επισκευών μειώνονται δραστικά, κάτι που ενισχύει την ικανοποίηση και την αφοσίωση των πελατών – ένα βασικό ζητούμενο για κάθε σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία.

Τι δηλώνει η εταιρεία

Jason Kenny, Brand Manager της Lynk & Co S.E.E., δήλωσε:

«Το όραμά μας είναι να προσφέρουμε μια εμπειρία ιδιοκτησίας που ξεπερνά τις προσδοκίες. Με την επέκταση του δικτύου πωλήσεων και συνεργείων και τη στήριξη του ευρωπαϊκού logistics hub μας, θέτουμε νέα πρότυπα στην προσβασιμότητα, την ταχύτητα και την ποιότητα εξυπηρέτησης».

Τι κρατάμε;

Η Lynk & Co διαθέτει πλέον πλήρες πανελλαδικό δίκτυο , με σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα, Καβάλα, Κοζάνη

Ξεχωρίζει ανάμεσα στις νέες μάρκες για την άμεση διανομή ανταλλακτικών

Ενισχύεται η εμπιστοσύνη στο aftersales και η συνολική εμπειρία ιδιοκτησίας

Η μάρκα δείχνει έμπρακτα ότι ήρθε για να μείνει στην ελληνική αγορά

