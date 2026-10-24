Η μάρκα που σου επιτρέπει να εκτυπώνεις 3D εξαρτήματα για τα μοντέλα της σπίτι σου

Ξέχνα τα αξεσουάρ αυτοκινήτου που πρέπει να ψάξεις ή να αγοράσεις: Γνωστή μάρκα σου δίνει δωρεάν τα σχέδια για 3D εκτύπωση!

Μπορεί ο καιρός που θα μπορούμε να «κατεβάσουμε» και να εκτυπώσουμε μόνοι μας το αυτοκίνητο των ονείρων μας να μην έχει φτάσει ακόμα, αλλά τουλάχιστον τώρα μπορούμε να εκτυπώσουμε χρήσιμα εξαρτήματα που άλλοτε έπρεπε να βρούμε σε κάποιο τρίτο site, να τα αγοράσουμε από κάποια αντιπροσωπία.

Τώρα, η Skoda μας προσκαλεί ανοιχτά να «κατεβάσουμε» σχέδια εξαρτημάτων όπως, ποτηροθήκες, βάσεις κινητού και άλλα αξεσουάρ και να τα φτιάξουμε μόνοι μας μέσω 3D printing.

Η πρακτικότητα περνάει περήφανα στο… σπίτι

H τσεχική μάρκα, μέλος του ομίλου Volkswagen, βρήκε έναν εξαιρετικά έξυπνο τρόπο να κάνει την καθημερινότητα των οδηγών πιο εύκολη, χωρίς να τους επιβαρύνει οικονομικά. Μέσα από μια συνεχώς ανανεωμένη λίστα από δωρεάν ψηφιακά σχέδια, επιτρέπει στους κατόχους των μοντέλων της να κατεβάζουν αρχεία και να τυπώνουν στον δικό τους 3D εκτυπωτή χρήσιμα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της γνωστής φιλοσοφίας Simply Clever της Skoda, που ανέκαθεν εστίαζε στις έξυπνες λύσεις για τον οδηγό. Οι μηχανικοί και οι σχεδιαστές του τμήματος καινοτομίας της φίρμας σχεδίασαν μια ολόκληρη γκάμα από εξαρτήματα, τα οποία διατίθενται εντελώς δωρεάν μέσω της πλατφόρμας Printables.com.

Το μεγάλο πλεονέκτημα; Γλιτώνετε την αναμονή για την κατασκευή ή την αποστολή ενός αξεσουάρ. Αν έχετε πρόσβαση σε έναν 3D εκτυπωτή, το μόνο που χρειάζεστε είναι λίγα λεπτά για να το φτιάξετε μόνοι σας.

Τι μπορείτε να φτιάξετε με ένα κλικ

Ποτηροθήκες και ειδικά κουτιά αποθήκευσης μικροαντικειμένων

Κουτάκια για καλώδια φορτιστών USB και θήκες για ψιλά

Βάσεις στήριξης για κινητά τηλέφωνα και ειδικά κλιπ για καπάκια μπουκαλιών

Το σημαντικότερο είναι ότι η πλειονότητα των σχεδίων κουμπώνει απευθείας στις υπάρχουσες υποδοχές του ταμπλό και της κονσόλας, χωρίς να χρειάζεται καμία μετατροπή στο αυτοκίνητο. Παράλληλα, η Skoda γλιτώνει το κόστος παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς, ενώ δίνει τη δυνατότητα στους πιο προχωρημένους χρήστες να παραμετροποιήσουν τα αρχεία στα μέτρα τους.

Υποστήριξη και για παλαιότερα μοντέλα

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρότζεκτ δεν αφορά μόνο όσους αγοράζουν ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο. Η εταιρεία έχει προνοήσει με σχέδια που ταιριάζουν τόσο σε παλαιότερα όσο και σε εκτός παραγωγής μοντέλα.

Φυσικά, δεν λείπουν οι ειδικές λύσεις για τη νέα γενιά των ηλεκτρικών της μοντέλων, όπως τα Epiq και Peaq. Για αυτά έχουν προβλεφθεί ειδικά καλύμματα, μεγάλοι δίσκοι για την κάτω κονσόλα, καθώς και μια έξυπνη ποτηροθήκη που προσαρμόζεται στο αναδιπλούμενο τραπεζάκι της ναυαρχίδας Peaq και ταιριάζει σε ποτήρια κάθε μεγέθους.

Οι ίδιοι οι οδηγοί διαμορφώνουν τη γκάμα

Η Skoda τονίζει ότι οι ιδέες για τα επόμενα αξεσουάρ προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τις υποδείξεις των ίδιων των ιδιοκτητών. Μέχρι στιγμής, το εξάρτημα με τα περισσότερα downloads είναι ένας ειδικός γάντζος για το σημείο πρόσδεσης Top Tether, δηλαδή ο γάντζος ασφαλίζει στο ειδικό σημείο πρόσδεσης του αυτοκινήτου με σκοπό να σταθεροποιήσει το επάνω μέρος του παιδικού καθίσματος.

Σε μια εποχή που οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες χρεώνουν αδρά ακόμα και τον βασικό εξοπλισμό, η τσεχική εταιρεία επιλέγει να μοιράζεται δωρεάν την τεχνογνωσία της. Αντί να σας πουλήσει ακόμα ένα πλαστικό αξεσουάρ, σας δίνει το σχέδιο και σας λέει «φτιάξτο μόνος σου» – πηγαίνοντας την πρακτικότητα σε εντελώς άλλο επίπεδο.