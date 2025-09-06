Η μάρκα που συνεχίζει να εντυπωσιάζει – Στην Ελλάδα η γκάμα ξεκινά από 15.900 ευρώ

Αν και πρόκειται για μία σχετικά νέα άφιξη στην ελληνική αγορά, η Leapmotor δείχνει πως έχει τη δυναμική να φτάσει πολύ ψηλά.

Η κινέζικη Leapmotor συνεχίζει να σπάει ρεκόρ πωλήσεων

Πάνω από 57.000 πωλήσεις μέσα στον Αύγουστο – 13,8% αύξηση από τον Ιούλιο

328.859 πωλήσεις μέσα στο 2025, ήδη στο +136,43% σε σχέση με πέρσι

Η Leapmotor δείχνει να μην πιάνει «ταβάνι». Και για τον μήνα Αύγουστο, η ανερχόμενη κινεζική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων διατηρεί την πρώτη θέση ανάμεσα στις NEV (New Energy Vehicle) startup μάρκες της Κίνας, συνεχίζοντας με συνέπεια την ανοδική της πορεία που ξεκίνησε από τις αρχές του έτους.

Μόνο τον Αύγουστο, οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας – τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό – έφτασαν τις 57.066 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 13,8% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, ο οποίος μέχρι πρότινος κρατούσε το ρεκόρ.

Σε ετήσια βάση, οι αριθμοί εντυπωσιάζουν ακόμη περισσότερο: από την αρχή του 2025 μέχρι σήμερα, η Leapmotor έχει φτάσει τις 328.859 πωλήσεις, σημειώνοντας εκρηκτική αύξηση 136,43% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2024.

Στην καρδιά αυτής της επιτυχίας βρίσκεται το αμιγώς ηλεκτρικό B10, ένα ολοκαίνουργιο C-SUV που έχει καταφέρει να ξεπεράσει ήδη τις 50.000 πωλήσεις. Το μοντέλο αυτό είναι ουσιαστικά η αιχμή του δόρατος για την εταιρεία, τόσο σε επίπεδο σχεδίασης όσο και τεχνολογίας.

Για την ελληνική αγορά, το Leapmotor B10 αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, φέρνοντας μαζί του τις προδιαγραφές και τις επιδόσεις που το καθιστούν ήδη ιδιαίτερα δημοφιλές στην Κίνα.

Τι κρατάμε;

57.066 πωλήσεις τον Αύγουστο , νέο ρεκόρ για τη Leapmotor.

, νέο ρεκόρ για τη Leapmotor. 328.859 πωλήσεις από την αρχή του 2025 , με άνοδο +136,43% σε ετήσια βάση.

, με άνοδο +136,43% σε ετήσια βάση. Το Leapmotor B10 ξεπέρασε τις 50.000 πωλήσεις και αποτελεί το best-seller της μάρκας.

και αποτελεί το best-seller της μάρκας. Στην Ελλάδα έρχεται το δ’ τρίμηνο του 2025, με στόχο να συνεχίσει την επιτυχία του.

Επίσημο: Ποια θρυλική έκδοση του SUV της Mercedes επιστρέφει;

Το Ford Ranger MS-RT τώρα έγινε πιο ισχυρό και καίει λιγότερο από ποτέ

Το φθηνότερο αυτοκίνητο με υγραέριο στην Ελλάδα – Κάνει 1.200 km με ένα γέμισμα