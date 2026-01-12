Η μάρκα που βγήκε καλύτερος εργοδότης για 14η συνεχόμενη χρονιά

Η ξεκάθαρη στρατηγική, τα ποιοτικά προϊόντα και η ικανή ηγεσία είναι καθοριστικοί παράγοντας για την ελκυστικότητα των εργοδοτών σήμερα

Σε μια περίοδο παγκόσμιας και οικονομικής αβεβαιότητας, το BMW Group αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως αποτελεί τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη για τους εργαζομένους του, παραμένοντας στην κορυφή της κατάταξης με τους καλύτερους εργοδότες για 14η συνεχόμενη χρονιά.

Αυτό επιβεβαιώνουν πολλές πρόσφατες μελέτες, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά το BMW Group ως έναν από τους πιο ελκυστικούς εργοδότες για το 2025.

14 χρόνια στην κορυφή

Το BMW Group κατέκτησε για 14η συνεχόμενη φορά την πρώτη θέση στο Trendence Professionals Barometer 2025, μια μελέτη που συγκαταλέγεται στις κορυφαίες έρευνες σχετικά με την ελκυστικότητα των εργοδοτών και βασίζεται σε δείγμα περίπου 18.000 επαγγελματιών στη Γερμανία. Παράλληλα, το BMW Group κατέλαβε και πάλι κορυφαίες θέσεις σε άλλες σημαντικές κατατάξεις, όπως «Οι Πιο Ελκυστικοί Εργοδότες στην Ευρώπη» (Most Attractive Employers in Europe) της Universum και η διεθνής κατάταξη του Forbes «Οι Καλύτεροι Εργοδότες στον Κόσμο (World’s Best Employers).

«Δεν γίνεσαι ο καλύτερος εργοδότης από μόνος σου. Για εμάς, αυτό είναι κάτι περισσότερο από βραβεία: βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στον κλάδο μας – ηλεκτροκίνηση, ψηφιοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη. Όποιος επιλέγει το BMW Group επενδύει στην υπευθυνότητα, στην ξεκάθαρη στρατηγική και στο θάρρος να δοκιμάσει κάτι νέο. Αυτό ακριβώς είναι που μας κάνει δυνατούς. Αναζητούμε ανθρώπους που δεν θέλουν απλώς να διαχειρίζονται, αλλά να διαμορφώνουν μαζί μας το μέλλον της ατομικής κινητικότητας, κάνοντάς το ηλεκτρικό, ψηφιακό και κυκλικό», τονίζει η Ilka Horstmeier, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG, αρμόδια για το Ανθρώπινο Δυναμικό και το Real Estate, Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων.

Ελκυστικές προοπτικές

Εκτός από premium προϊόντα, το το BMW Group προσφέρει στους εργαζομένους του συναρπαστικούς τομείς δραστηριοποίησης σε μελλοντικά θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ηλεκτροκίνηση και η ψηφιοποίηση. Το πακέτο συμπληρώνεται από αμοιβές άνω του μέσου όρου, εκτενή πρόσθετα οφέλη, παροχές κινητικότητας και υγείας, καθώς και ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Κορυφαίες θέσεις σε διεθνές επίπεδο

Στην πρόσφατη κατάταξη «Most Attractive Employers in Europe 2025» της Universum, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 64.000 φοιτητές από έξι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, το BMW Group επιλέχθηκε στην έβδομη θέση παγκοσμίως από τους υποψήφιους μηχανικούς. Αντίστοιχα, στους τομείς της Πληροφορικής και των Οικονομικών Σπουδών, κατατάσσεται μεταξύ των 18 κορυφαίων εργοδοτών παγκοσμίως.

Παράλληλα, το BMW Group κατέλαβε την πέμπτη θέση στην παγκόσμια έρευνα του Forbes «World’s Best Employers 2025», η οποία βασίζεται σε απαντήσεις 300.000 επαγγελματιών από 50 χώρες. Η διάκριση αυτή καθιστά το BMW Group όχι μόνο τον κορυφαίο εκπρόσωπο της αυτοκινητοβιομηχανίας στη συγκεκριμένη διεθνή κατάταξη, αλλά και την 1η στην κατάταξη εταιρεία σε Γερμανία και Ευρώπη.

Το BMW Group πέτυχε επίσης εξαιρετικά αποτελέσματα σε άλλες εθνικές μελέτες:

Στο Trendence Graduate Barometer 2025, το BMW Group διατηρεί την πρώτη θέση στον τομέα Μηχανικής (Engineering) και εξασφαλίζει ισχυρή τρίτη θέση μεταξύ των αποφοίτων Επιχειρηματικών Σπουδών

Όσον αφορά τις δεξιότητες στον τομέα της Πληροφορικής (ΙΤ), το BMW Group παραμένει η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία και κατατάσσεται έκτο συνολικά — ακριβώς πίσω από τους μεγαλύτερους παίκτες τεχνολογίας των ΗΠΑ

Στο Trendence Student Barometer, το BMW Group βελτιώνεται από την τρίτη στη δεύτερη θέση και για άλλη μια φορά αξιολογείται ως ο πιο δημοφιλής εργοδότης στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας

Μεταξύ των περιζήτητων ειδικών, το BMW Group διατηρεί την πρώτη θέση στο Trendence Skilled Labour Barometer 2025, με συμμετοχή 21.000 εργαζομένων στη Γερμανία

Επιβεβαίωση και εκ των έσω

Τα αποτελέσματα των ερευνών επιβεβαιώνονται και μέσω εσωτερικής έρευνας μεταξύ των εργαζομένων, με το 92% να δηλώνει περήφανο που ανήκει στην εταιρεία, ενώ το 87% θα συνιστούσε το BMW Group ως εργοδότη. Παράλληλα, το Group καλεί νέους ταλαντούχους και έμπειρους επαγγελματίες σε μελλοντικές δεξιότητες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάπτυξη λογισμικού και η επιστήμη δεδομένων, να υποβάλουν αίτηση ανά πάσα στιγμή.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν πώς είναι να εργάζεσαι στο BMW Group και να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες ευκαιρίες και τις κενές θέσεις, μέσα από τις σελίδες καριέρας του BMW Group και τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης BMW Group Careers.

Τι κρατάμε: