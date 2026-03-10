Η μάρκα που ξεπούλησε στην Ευρώπη – Έχει 3 κορυφαία σε πωλήσεις μοντέλα

Η Dacia κλείνει το 2025 με Sandero, Duster και Bigster στην κορυφή των λιανικών πωλήσεων στην Ευρώπη. Πάνω από 10 εκατ. αυτοκίνητα συνολικά.

Η Dacia έκλεισε το 2025 με εμπορική εικόνα που δύσκολα αγνοείται. Τρία μοντέλα της βρέθηκαν στις κορυφαίες θέσεις των πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά λιανικής, επιβεβαιώνοντας ότι η συνταγή προσιτής και “ουσιαστικής” κινητικότητας εξακολουθεί να λειτουργεί. Το αποτέλεσμα στηρίζεται σε ένα μοντέλο λειτουργίας που δίνει έμφαση στο design to cost και σε χαμηλότερο κόστος διάθεσης, με τη μάρκα να χτίζει τόσο πιστότητα όσο και νέους πελάτες.

Τα 3 μοντέλα που σήκωσαν το 2025

Το 2025 ο πυρήνας της επιτυχίας στηρίχθηκε στα παρακάτω.

Sandero



Ήταν το best seller επιβατικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη σε όλα τα κανάλια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Παράλληλα, παραμένει το νούμερο 1 σε πωλήσεις προς ιδιώτες στην Ευρώπη από το 2017.

Duster



Κατέκτησε τη 2η θέση στα SUV στις πωλήσεις προς ιδιώτες στην Ευρώπη.

Bigster



Στο δεύτερο μισό του 2025 έγινε το best seller C SUV στις πωλήσεις προς ιδιώτες στην Ευρώπη.

Η εικόνα αυτή δίνει στη Dacia ισχυρό “πάτημα” σε τρεις διαφορετικές ζώνες της αγοράς, από supermini, σε SUV που κυριαρχεί στη ζήτηση, μέχρι τη μεγάλη “μάχη” των C-SUV.

Πιστό πελατολόγιο

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η πιστότητα. Πάνω από 70% των πελατών παραμένουν στη Dacia όταν αλλάζουν αυτοκίνητο, ενώ ένα ακόμη 10% επιλέγει Renault. Με άλλα λόγια, 80% μένει εντός Renault Group.

Ταυτόχρονα, η μάρκα εμφανίζει ισχυρή “κατάκτηση” νέου κοινού. Περίπου 65% των αγοραστών είναι για πρώτη φορά πελάτες Dacia και προέρχονται εκτός του ομίλου.

Γιατί “βγαίνει” το μοντέλο Dacia

Η εμπορική επίδοση αποδίδεται σε ένα μοντέλο που στοχεύει σε χαμηλότερη δομική βάση κόστους. Η Dacia μιλά για δομικό πλεονέκτημα κόστους 15% σε σχέση με την αγορά, με βιομηχανική βάση υψηλής αξιοποίησης και δίκτυο διανομής που λειτουργεί με λιγότερο από το μισό κόστος των μέσων δυτικοευρωπαϊκών ανταγωνιστών.

Το ορόσημο των 10 εκατ. αυτοκινήτων

Στο τέλος του 2025, η Dacia πέρασε και ένα συμβολικό όριο, ξεπερνώντας τα 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα παγκοσμίως από την εποχή του Logan το 2004.

Τι κρατάμε;