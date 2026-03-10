quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η μάρκα που ξεπούλησε στην Ευρώπη – Έχει 3 κορυφαία σε πωλήσεις μοντέλα

ΤΡΙΤΗ | 10.03.2026
AutoTypos Team
i-marka-pou-xepoulise-stin-evropi-echei-3-koryfaia-se-poliseis-montela-794284

Η Dacia κλείνει το 2025 με Sandero, Duster και Bigster στην κορυφή των λιανικών πωλήσεων στην Ευρώπη. Πάνω από 10 εκατ. αυτοκίνητα συνολικά.

Η Dacia έκλεισε το 2025 με εμπορική εικόνα που δύσκολα αγνοείται. Τρία μοντέλα της βρέθηκαν στις κορυφαίες θέσεις των πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά λιανικής, επιβεβαιώνοντας ότι η συνταγή προσιτής και “ουσιαστικής” κινητικότητας εξακολουθεί να λειτουργεί. Το αποτέλεσμα στηρίζεται σε ένα μοντέλο λειτουργίας που δίνει έμφαση στο design to cost και σε χαμηλότερο κόστος διάθεσης, με τη μάρκα να χτίζει τόσο πιστότητα όσο και νέους πελάτες.

Τα 3 μοντέλα που σήκωσαν το 2025

Το 2025 ο πυρήνας της επιτυχίας στηρίχθηκε στα παρακάτω.

Sandero

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ


Ήταν το best seller επιβατικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη σε όλα τα κανάλια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Παράλληλα, παραμένει το νούμερο 1 σε πωλήσεις προς ιδιώτες στην Ευρώπη από το 2017.

Duster


Κατέκτησε τη 2η θέση στα SUV στις πωλήσεις προς ιδιώτες στην Ευρώπη.

Bigster


Στο δεύτερο μισό του 2025 έγινε το best seller C SUV στις πωλήσεις προς ιδιώτες στην Ευρώπη.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Η εικόνα αυτή δίνει στη Dacia ισχυρό “πάτημα” σε τρεις διαφορετικές ζώνες της αγοράς, από supermini, σε SUV που κυριαρχεί στη ζήτηση, μέχρι τη μεγάλη “μάχη” των C-SUV.

Πιστό πελατολόγιο

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η πιστότητα. Πάνω από 70% των πελατών παραμένουν στη Dacia όταν αλλάζουν αυτοκίνητο, ενώ ένα ακόμη 10% επιλέγει Renault. Με άλλα λόγια, 80% μένει εντός Renault Group.

Ταυτόχρονα, η μάρκα εμφανίζει ισχυρή “κατάκτηση” νέου κοινού. Περίπου 65% των αγοραστών είναι για πρώτη φορά πελάτες Dacia και προέρχονται εκτός του ομίλου.

Γιατί “βγαίνει” το μοντέλο Dacia

Η εμπορική επίδοση αποδίδεται σε ένα μοντέλο που στοχεύει σε χαμηλότερη δομική βάση κόστους. Η Dacia μιλά για δομικό πλεονέκτημα κόστους 15% σε σχέση με την αγορά, με βιομηχανική βάση υψηλής αξιοποίησης και δίκτυο διανομής που λειτουργεί με λιγότερο από το μισό κόστος των μέσων δυτικοευρωπαϊκών ανταγωνιστών.

Το ορόσημο των 10 εκατ. αυτοκινήτων

Στο τέλος του 2025, η Dacia πέρασε και ένα συμβολικό όριο, ξεπερνώντας τα 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα παγκοσμίως από την εποχή του Logan το 2004.

Τι κρατάμε;

  • Sandero πρώτο σε πωλήσεις επιβατικών στην Ευρώπη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και νούμερο 1 προς ιδιώτες από το 2017

  • Duster δεύτερο SUV στις πωλήσεις προς ιδιώτες στην Ευρώπη

  • Bigster best seller C SUV προς ιδιώτες στο δεύτερο μισό του 2025

  • Πάνω από 70% των πελατών μένουν στη Dacia και 80% μένει εντός Renault Group

  • Η Dacia ξεπέρασε τα 10 εκατ. αυτοκίνητα παγκοσμίως έως το τέλος του 2025

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Dacia#Ευρώπη#Πωλήσεις
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-best-seller-aftokinito-stin-evropi-den-einai-suv-stin-ellada-echei-timi-15-990-evro-777990

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.01.2026

Το best-seller αυτοκίνητο στην Ευρώπη δεν είναι SUV – Στην Ελλάδα έχει τιμή 15.990 ευρώ
o-antikatastatis-tou-audi-tt-tha-parousiastei-to-2027-ti-xeroume-mechri-tora-794955

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.03.2026

Ο αντικαταστάτης του Audi TT θα παρουσιαστεί το 2027 – Τι ξέρουμε μέχρι τώρα;
afti-einai-i-kineziki-porsche-pou-einai-akrivos-idia-alla-kostizei-100-000-ligotero-795220

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.03.2026

Αυτή είναι η κινεζική Porsche που είναι ακριβώς ίδια, αλλά κοστίζει 100.000 λιγότερο
erchetai-to-ilektriko-suv-me-timi-kato-apo-20-000-evro-poios-tha-to-parousiasei-ti-xeroume-gia-afto-794589

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.03.2026

‘Ερχεται το ηλεκτρικό SUV με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ – Ποιος θα το παρουσιάσει, τι ξέρουμε για αυτό
to-dacia-duster-evgale-syllektiki-ekdosi-500-kommation-ti-prosferei-794284

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.02.2026

Το Dacia Duster έβγαλε συλλεκτική έκδοση 500 κομματιών – Τι προσφέρει;
ta-dyo-nea-montela-tis-dacia-pou-tha-kataskevazontai-792998

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.02.2026

Τα δύο νέα μοντέλα της Dacia – Πού θα κατασκευάζονται;

Πρόσφατες Ειδήσεις