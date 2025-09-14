Η McLaren που χρειάζεται να μετακομίσεις για να την αγοράσεις

Η McLaren αποτίει φόρο τιμής στη θρυλική F1 GTR με μία εντυπωσιακή έκδοση περιορισμένης παραγωγής. Δυστυχώς όχι για εμάς.

Η νέα McLaren 750S JC96 ξυπνά δοξασμένες μνήμες από τη θρυλική F1 GTR, πρωταθλήτριας του JGTC του 1996

Περιορισμένη παραγωγή μόλις 61 κομματιών, μόνο για την αγορά της Ιαπωνίας

Εντυπωσιακά αγωνιστικά liveries, κορυφαία αεροδυναμική και χρυσές λεπτομέρειες στην καμπίνα μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών

Μπορεί να έχουν περάσει τρεις δεκαετίες, ωστόσο, οι Ιάπωνες δεν έχουν ξεχάσει την McLaren F1 GTR, ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο που χάραξε το όνομά του με χρυσά γράμματα στο All Japan Grand Touring Championshop (JGTC), ίσως ένα από τα πιο εντυπωσιακά πρωταθλήματα μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το θρυλικό μοντέλο δεν ξέχασε απ’ ότι φαίνεται και η McLaren, η οποία τώρα ξεσκονίζει τη χρυσή της «κούπα» με μια ειδική έκδοση της 750S.

Στα χρώματα της πρωταθλήτριας

Η McLaren 750S JC96 προσφέρεται με μια σειρά από liveries εμπνευσμένα από το αγωνιστικό livery της F1 GTR. Η νέα έκδοση διαθέτει σχεδιασμό που θυμίζει τον τύπου “tiger stripe” της GTR, που συνδύαζε το Rocket Pink με το Tarmac Grey, τα οποία πλέον διατίθενται σε τέσσερις αποχρώσεις – Memphis Red, Titanium Silver, Ice White και Graphite Grey. Οι εν λόγω αποχρώσεις έχουν επιλεχθεί ώστε να ταιριάζουν με την χρωματική παλέτα της 750S καθώς και με τις μοναδικές επιλογές του προγράμματος εξατομίκευσης MSO Bespoke.

Για τους πολύ απαιτητικούς υπάρχει και η κορυφαία χειροποίητη έκδοση JC96 Tribute, την οποία θα αποκτήσουν μόνο 4 από τις συνολικά 61 εκδόσεις της 750S JC96.

Κορυφαία αεροδυναμική και χρυσές λεπτομέρειες στο εσωτερικό

Η ειδικές εκδόσεις JC96 προσφέρονται αποκλειστικά με σφυρήλατους τροχούς αλουμινίου Ultra-Lightweight Delta, άλλη μια αναφορά σε αυτούς που φορούσε η F1 GTR Longtail. Αυτές καλύπτουν τις τεράστιες δαγκάνες φρένων χρυσού χρώματος, ενώ η σπορ εξάτμιση από ανοξείδωτο ατσάλι διαθέτει φινίρισμα Natural Titanium.

Επίσης στάνταρ στην έκδοση JC96 είναι το πακέτο αεροδυναμικής MSO High Downforce Kit, το οποίο τοποθετείται για πρώτη φορά στην 750S Spider. Το πακέτο περιλαμβάνει πιο επιθετικό εμπρός διαχύτη, μεγαλύτερη ενεργή πίσω αεροτομή, αυξάνοντας την κάθετη δύναμη κατά 10%. Καμία αλλαγή δεν έχει γίνει στον εργοστασιακό twin-turbo V8 κινητήρα 4,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 740 ίππους και 800 Nm ροπής.

Εσωτερικό και τιμή «χρυσάφι»

Το «χρυσό» παρελθόν της F1 GTR αποτυπώνεται και στο εντυπωσιακό εσωτερικό της JC96, αρμονικά στολισμένο με χρυσές λεπτομέρειες σε διακόπτες και πεντάλ, αλλά και στην αριθμημένη πλακέτα που τοποθετείται στο μονοκόκ πλαίσιο από ανθρακονήματα. Οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις παραλλαγές επένδυσης Full Alcantara, με ραφές αντίθεσης και το λογότυπο JC96 κεντημένο στα προσκέφαλα και τα υποβραχιόνια.

Φυσικά, όπως συνηθίζεται σε ειδικές εκδόσεις τέτοιου επιπέδου, η τιμή της JC96 αναμένεται να είναι αρκετά υψηλότερη από αυτή μιας «απλής» McLaren 750S, αλλά μπορούμε με σιγουριά να μαντέψουμε πως καμία από τις μόλις 61 δεν θα μείνει «στο ράφι».

Τι κρατάμε:

Η McLaren αποτίει φόρο τιμής σε έναν θρύλο του Ιαπωνικού Πρωταθλήματος Touring

Μόλις 61 ειδικές εκδόσεις της McLaren 750S JC96 θα κυκλοφορήσουν στην αγορά της χώρας του ανατέλλοντος ήλιου

Εντυπωσιακά αγωνιστικά liveries, εσωτερικό με χρυσές λεπτομέρειες και αεροδυναμικά εξαρτήματα της MSO μεταξύ των διαφορών από τη βασική 750S

Τιμή που πιθανότατα θα είναι ανάλογη της σπανιότητας και της ιστορικότητας

