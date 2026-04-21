EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η μεγάλη αλλαγή που έρχεται στο κορυφαίο Audi μετά από 15 χρόνια

ΤΡΙΤΗ | 21.04.2026
Autotypos Team
H Audi επαναφέρει το θρυλικό της μοντέλο και σε νέα μορφή, με ένα ισχυρό plug-in υβριδικό σύστημα απόδοσης 720 ίππων

Η Audi επαναφέρει το RS6 σε σεντάν μορφή, μετά από δύο γενιές που ήταν αποκλειστικά station wagon, ικανοποιώντας τις επιθυμίες όσων προτιμούσαν την παραδοσιακή πεντάθυρη διάταξη. Μετά από 15 χρόνια διάθεσης αποκλειστικά ως Avant, η Audi ετοιμάζει και σεντάν RS6.

Το νέο μοντέλο αναμένεται το 2028 και πιθανότατα θα διαθέτει ισχυρό plug-in υβριδικό σύστημα με περίπου 720 ίππους.

Audi RS6

15 χρόνια απουσίας ήταν πολλά

Η τελευταία φορά που υπήρξε RS6 σε έκδοση σεντάν ήταν στην γενιά C7, που αποσύρθηκε το 2011. Από τότε, όσοι προτιμούσαν παραδοσιακό τετράθυρο έμειναν χωρίς επιλογή. Αυτό όμως αλλάζει τώρα, καθώς ένα σκληροπυρηνικό πρωτότυπο εντοπίστηκε πρόσφατα στο Nurburgring και δείχνει έτοιμο για… μάχη.

Στις κατασκοπικές φωτογραφίες αποκαλύπτεται η επιθετική του σχεδίαση, με τη χαρακτηριστική μάσκα να πλαισιώνεται από τεράστιες εισαγωγές αέρα κι ένα επιθετικό splitter. Το επιβλητικό του παρουσιαστικό ολοκληρώνουν οι σπορ πλαϊνές ποδιές, η μεγάλοι τροχοί και το σύστημα πέδησης υψηλών επιδόσεων με αεριζόμενους δίσκους.

Παράλληλα, στο πίσω μέρος ξεχωρίζει το σύστημα εξάτμισης με διπλές απολήξεις που προδίδει αμέσως την RS ταυτότητά του, μαζί με τη νέα αεροτομή και έναν πιο σπορ προφυλακτήρα.

Εσωτερικό & κινητήρας

Στο εσωτερικό, παρόλο που δεν έχουμε ακόμα φωτογραφίες, περιμένουμε να δούμε μεγάλες οθόνες όπως στο απλό μοντέλο: ψηφιακός πίνακας οργάνων 11,9 ιντσών, σύστημα infotainment 14,5 ιντσών και προαιρετική οθόνη 10,9 ιντσών για τον συνοδηγό. Αυτές θα συνοδεύονται από το γνωστό flat-bottom τιμόνι, λεπτομέρειες από ανθρακονήματα και σπορ δερμάτινα καθίσματα και επενδύσεις Alcantara ή Dinamica.

Audi RS5


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Το μεγαλύτερο ερώτημα, ωστόσο, αφορά το κινητήριο σύνολο. Η Audi πρόσφατα παρουσίασε το RS5, το οποίο τροφοδοτείται από ένα plug-in υβριδικό σύστημα που συνδυάζει έναν twin-turbo V6 κινητήρα 2,9 λίτρων, μπαταρία 25,9 kWh και ένα αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων με ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα, για συνδυαστική ισχύ 630 ίππων και 825 Nm ροπής.

Το νέο RS6 αναμένεται ακόμα πιο ισχυρό, με τις πρώτες φήμες να μιλούν για συνολική απόδοση περίπου 720 ίππων, πιθανότατα από έναν twin-turbo V8 4,0 λίτρων. Φυσικά, το νέο μοντέλο θα διαθέτει το σύστημα τετρακίνησης Quattro, ενώ θα κληρονομήσει και το σύστημα Torque Vectoring από το RS5.

Tι κρατάμε:

  • H Audi επαναφέρει το θρυλικό RS6 και σε μορφή σεντάν
  • Η τελευταία φορά που υπήρξε RS6 σεντάν ήταν στην γενιά C7, που αποσύρθηκε το 2011
  • Πρωτότυπο εντοπίστηκε πρόσφατα κοντά στο Nurburgring και δείχνει «ετοιμοπόλεμο»
  • Το νέο Audi RS6 αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2028

#Audi#Audi RS5#Audi RS6#Nurburgring
