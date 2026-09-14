Η μεγάλη αλλαγή στον Κόμβο Μεταμόρφωσης – Ποιες λωρίδες κλείνουν έως 26 Οκτωβρίου;

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μεταμόρφωση έως 26 Οκτωβρίου, με κλείσιμο δεξιάς λωρίδας και αλλαγές στον Α/Κ Τατοΐου προς Αθήνα.

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, λόγω εργασιών που θα διαρκέσουν έως τις 26 Οκτωβρίου 2026.

Οι παρεμβάσεις αφορούν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και περιλαμβάνουν αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας σε διαφορετικά τμήματα του αυτοκινητοδρόμου, καθώς και προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία του Α/Κ Τατοΐου.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:00 έως 20:00 και κάθε Σάββατο από 07:00 έως 17:00.

Από 14 Σεπτεμβρίου έως 26 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκινούν στις 07:00 της 14ης Σεπτεμβρίου 2026 και θα ισχύουν έως τις 20:00 της 26ης Οκτωβρίου 2026.

Οι εργασίες χωρίζονται σε δύο διαφορετικές φάσεις, καθεμία από τις οποίες επηρεάζει διαφορετικό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου και τη λειτουργία του κόμβου Τατοΐου.

Φάση Α: Κλείνει η δεξιά λωρίδα και η είσοδος από Τατόι

Κατά την πρώτη φάση θα αποκλειστεί η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας από τη χιλιομετρική θέση 16,700 έως τη χ/θ 16,115, πάντα στο ρεύμα προς Αθήνα. Στη χιλιομετρική θέση 16,115 θα δημιουργηθεί έξοδος για τον κόμβο της Αττικής Οδού.

Παράλληλα, θα παραμένει κλειστός ο κλάδος εισόδου στον Α/Κ Τατοΐου, στη χ/θ 16,795, για όσους θέλουν να κινηθούν προς Αθήνα. Οι οδηγοί που θα επιθυμούν να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο από την περιοχή θα πρέπει να ακολουθούν διαφορετική διαδρομή.

Συγκεκριμένα, θα κατευθύνονται μέσω του κλάδου προς Λαμία μέχρι τον Α/Κ Πύρνας, στη χ/θ 18,770, από όπου θα μπορούν να πραγματοποιούν την είσοδό τους στον αυτοκινητόδρομο.

Φάση Β: Μεγαλύτερο τμήμα της δεξιάς λωρίδας εκτός κυκλοφορίας

Στη δεύτερη φάση των έργων θα αποκλειστεί και πάλι η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα, αυτή τη φορά σε μεγαλύτερο τμήμα. Ο αποκλεισμός θα εκτείνεται από τη χ/θ 17,400 έως τη χ/θ 16,350.

Η βασική διαφορά σε σχέση με την πρώτη φάση είναι ότι ο Α/Κ Τατοΐου θα παραμένει ανοιχτός.

Φάση Τμήμα που κλείνει Α/Κ Τατοΐου Φάση Α Δεξιά λωρίδα από χ/θ 16,700 έως 16,115 Κλειστός κλάδος εισόδου προς Αθήνα Φάση Β Δεξιά λωρίδα από χ/θ 17,400 έως 16,350 Ανοιχτός

Ποιες ώρες θα ισχύουν οι ρυθμίσεις

Οι αποκλεισμοί δεν θα ισχύουν όλο το 24ωρο.

Το πρόγραμμα των εργασιών προβλέπει:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 07:00-20:00

07:00-20:00 Σάββατο: 07:00-17:00

Κατά τις ώρες εφαρμογής των μέτρων, η κυκλοφορία θα συνεχίζεται μέσω των λωρίδων που θα παραμένουν κάθε φορά διαθέσιμες.

Αυτό σημαίνει ότι δεν προβλέπεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στην Αθηνών – Λαμίας, ωστόσο η μείωση των διαθέσιμων λωρίδων μπορεί να προκαλεί επιβράδυνση της ροής, ιδιαίτερα σε ώρες αυξημένης κίνησης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί

Οι οδηγοί που κινούνται προς Αθήνα μέσω της περιοχής της Μεταμόρφωσης θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη προσωρινή σήμανση και στις αλλαγές λωρίδων, καθώς η διάταξη της κυκλοφορίας θα διαφοροποιείται ανάλογα με τη φάση των εργασιών.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην πρώτη φάση για όσους χρησιμοποιούν τον Α/Κ Τατοΐου, καθώς η είσοδος προς Αθήνα θα είναι κλειστή και θα απαιτείται κίνηση προς τον Α/Κ Πύρνας πριν από την είσοδο στον αυτοκινητόδρομο.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα στα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν τις υποδείξεις της υπάρχουσας οδικής σήμανσης.

Τι κρατάμε;