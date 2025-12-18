Η μεγάλη αποχώρηση στη Mercedes-Benz μετά από 28 χρόνια

Ο Gorden Wagener αποχωρεί από τη Mercedes-Benz. Αφήνει πίσω του μια 28ετή κληρονομιά εμβληματικών μοντέλων.

Η Mercedes-Benz ανακοίνωσε ότι ο Gorden Wagener θα αποχωρήσει από τη θέση του Chief Design Officer στις 31 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν δικού του αιτήματος και κοινής συμφωνίας. Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες στην εταιρεία (από το 1997), ο άνθρωπος που καθόρισε τη σχεδιαστική ταυτότητα «Sensual Purity» κλείνει έναν κύκλο που σφράγισε όχι μόνο τη μάρκα, αλλά και τη σύγχρονη αυτοκινητική αισθητική.

Η υπογραφή «Sensual Purity» και η ανανέωση της μάρκας

Η φιλοσοφία «Sensual Purity» συνδύασε αισθησιακές επιφάνειες με καθαρές γραμμές, επαναπροσδιορίζοντας την εικόνα της Mercedes-Benz και ανανεώνοντας θεαματικά την απήχησή της σε νεότερο κοινό. Εξίσου κομβική ήταν η επιστροφή στη φυσική μοντελοποίηση (clay) ως κεντρικό εργαλείο για αναλογίες, «παρουσία» και γλυπτική φόρμα — επιλογή που έδωσε συνέπεια και βάθος στη γλώσσα σχεδίασης σε όλη τη γκάμα.

Εμβληματικά μοντέλα και τομές

Mercedes-Benz SLR McLaren : από τα πρώτα μεγάλα έργα του, ένωσε υψηλή τεχνολογία με διαχρονική αισθητική .

S-Class W/V222 & A-Class W176 : σημεία καμπής που ισχυροποίησαν την εικόνα της μάρκας και αναζωογόνησαν το compact κοινό.

Mercedes-AMG GT (C190) : αμιγώς σπορ σχεδίαση, με έντονη συναισθηματική διάσταση για την AMG.

SL (R232) : σύγχρονη υλοποίηση μιας ιστορικής σειράς, γέφυρα παράδοσης και μέλλοντος .

Νέα CLA (2025) : high-tech αισθητική , σμιλεμένες αναλογίες, στοχευμένη σε νέα γενιά πελατών .

Ηλεκτρική GLC : αναδιατυπώνει το «πρόσωπο» της μάρκας στην ηλεκτρική εποχή .

Vision Iconic (2025): concept-ωδή στο Art Deco και την 300 SL, με ροές/αναφορές που συμπυκνώνουν «καθαρή ουσία» μάρκας.

Ως CDO (από το 2016) είχε την ενιαία εποπτεία σε Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, G-Class και smart, καθώς και στο van division και —έως το spin-off το 2022— στα φορτηγά.

Πέρα από το αυτοκίνητο: Mercedes-Benz Style

Η επιρροή του Wagener επεκτάθηκε σε ελικόπτερα, luxury yachts, έπιπλα, εσωτερικούς χώρους (Dubai, Miami) και σε όλα τα brand touchpoints: εκθεσιακές παρουσίες, εταιρική ταυτότητα, showrooms, brand centres. Έτσι, η αισθητική συνέπεια έγινε μέρος ενός ολιστικού lifestyle.

Η ομάδα και η συνέχεια

Στο Sindelfingen και στα global studios αφήνει καθιερωμένη διεθνή ομάδα και μια χαρτογράφηση σχεδίασης που θα τροφοδοτεί προϊόντα για χρόνια. Η κληρονομιά του δεν είναι μόνο οι φόρμες, αλλά η διαδικασία και η κουλτούρα που εδραίωσε.

Σύντομη χρονογραμμή

1997 : Ένταξη στη Mercedes-Benz.

Τέλη ‘90s : SLR McLaren – πρώιμο statement ισορροπίας performance/ομορφιάς.

2012–2015 : Σειρά projects που εδραιώνουν το «Sensual Purity» (A-Class, S-Class).

2016 : Ορίζεται Chief Design Officer .

2014–2025 : AMG GT, νέα SL, νέα CLA, ηλεκτρική GLC, Vision Iconic.

31/01/2026: Αποχώρηση.

Τι κρατάμε;