Η μεγάλη επιστροφή του μικρού Smart – Πότε θα έρθει το #2 στην Ελλάδα;

To διθέσιο citycar κάνει ολική επαναφορά με στόχο την αγορά της Ευρώπης. Πότε αναμένεται, λοιπόν, το νέο «μικρό» Smart #2 και τι τεχνολογίες θα διαθέτει;

Σχέδια: Marcelo Poblete

Όταν καταργήθηκε, άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Μιλάμε φυσικά για το fortwo, το οποίο δεν αντικαταστάθηκε ποτέ. Για ποιον λόγο; Ίσως επειδή ήταν ακριβό, καθότι premium; Λόγω διαστάσεων που δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της εποχής μας; Ή μήπως επειδή δεν έπαψε ποτέ να είναι ένα τρελό –αν και κυριολεκτικά smart– αυτοκίνητο πόλης, δύσκολο να αντιγράψει κανείς; Να θυμίσουμε τα καλά του; Φουτουριστικές μέθοδοι παραγωγής και μοναδική χρηστικότητα στην πόλη, με απαράμιλλη ακτίνα στροφής. Για να μην πούμε ότι στην Ελλάδα, το πάρκαρες κάθετα ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα. Ακόμη το βλέπεις αυτό σε κάποιες γειτονιές.

Πόσοι άνθρωποι δεν λάτρεψαν το Smart, ειδικά σε πόλεις όπως το Μιλάνο ή η Αθήνα; Διόλου τυχαία, η αξία του σαν μεταχειρισμένο παραμένει και σήμερα πιο υψηλή από μεγαλύτερα αυτοκίνητα πόλης. Ένας από τους λόγους είναι ότι όταν αποσύρθηκε πέρυσι από την ευρωπαϊκή αγορά το fortwo, όλοι πίστεψαν ότι ήταν το τέλος μίας εποχής και ότι δεν θα ακολουθούσε ποτέ διάδοχος. Κι όμως…

Μεγάλες προσδοκίες

Για την αναγέννηση του Smart με τον κωδικό #2 χρειαζόταν μία κοινή πλατφόρμα ώστε το όλο πρόγραμμα να είναι βιώσιμο. Κι αυτό διότι δεν μπορείς να φτιάξεις μία αποκλειστική αρχιτεκτονική για ένα αυτοκίνητο που δεν θα πουλήσει ποτέ πάνω από 100.000 μονάδες τον χρόνο. Όμως όταν μία μάρκα είναι θυγατρική του κινεζικού κολοσσού Geely, όλα είναι δυνατά. Όπως φαίνεται, από τη στιγμή που στο Χουανγκτσού δεν βρήκαν κάποιον στρατηγικό εταίρο, έβγαλαν από το τεχνολογικό τους ράφι μία ολοκαίνουρια πλατφόρμα, η οποία ελάχιστη σχέση έχει με το SPA2 των μεγαλύτερων Smart. Ελάχιστες λεπτομέρειες γνωρίζουμε για την ώρα, όμως πιθανότατα πρόκειται για αρχιτεκτονική 400 Volt με γραμμή παραγωγής στην Κίνα και αυτονομία 200-250 χιλιόμετρα, επαρκή για αστική χρήση. Η ισχύς φόρτισης δεν αναμένεται υπερβολική, όμως τα γεμίσματα θα είναι σύντομα, δεδομένου του μικρού μεγέθους της μπαταρίας.

Το Smart #2 δεν πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο από το fortwo των 2,7 μέτρων και μάλλον θα υιοθετήσει την πιο φρέσκια σχεδιαστική γλώσσα των άλλων Smart με τις απαραίτητες παραπομπές στο παλιό. Χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε νοσταλγική σχεδίαση, καθώς το «δυάρι» θα κοιτάζει μόνο προς το μέλλον, τόσο σε εμφάνιση όσο και σε τεχνολογία καμπίνας. Αναμένουμε λοιπόν κορυφαίο infotainment και πακέτα ADAS. Όποιος πιστεύει ότι θα πρόκειται για ένα σπαρτιάτικο microcar, καλύτερα να αναθεωρήσει. Όταν παρουσιαστεί στην αγορά στις αρχές του 2027, με το επίσημο λανσάρισμα να τοποθετείται στα τέλη του επόμενου χρόνου, το Smart #2 μπορεί να είναι και πάλι το πιο μικρό αυτοκίνητο της αγοράς, όμως οι προσδοκίες του θα είναι μεγάλες. Κάπου εκεί το περιμένουμε και στην χώρα μας, οπότε, ναι, η αλήθεια είναι πως αργεί ακόμα…

Τι περιμένουμε:

1 COOL Στόχος του #2 θα είναι να εκτοπίσει τόσο υφιστάμενα microcars που αυξάνονται και πληθύνονται, αλλά και μεγαλύτερα αυτοκίνητα πόλης.

Στόχος του #2 θα είναι να εκτοπίσει τόσο υφιστάμενα microcars που αυξάνονται και πληθύνονται, αλλά και μεγαλύτερα αυτοκίνητα πόλης. 2 ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ Κινητήρας και κίνηση παραμένουν πίσω, με ισχύ περίπου 100 ίππους και αυτονομία τουλάχιστον 200-250 χιλιομέτρων.

Κινητήρας και κίνηση παραμένουν πίσω, με ισχύ περίπου 100 ίππους και αυτονομία τουλάχιστον 200-250 χιλιομέτρων. 3 XS Το αναγεννημένο Smart θα παραμείνει αμιγώς αυτοκίνητο πόλης, με μήκος που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2,70 μέτρα.

Το αναγεννημένο Smart θα παραμείνει αμιγώς αυτοκίνητο πόλης, με μήκος που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2,70 μέτρα. 4 ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Δεδομένου ότι μιλάμε για αυτοκίνητο πόλης, μην περιμένετε κάποια θερμική έκδοση.

Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ HAYEK

Τον θυμάστε; Είναι ο άνθρωπος που έσωσε τα ρολόγια χειρός με τη Swatch και ιθύνων νους του πρώτου Smart…

Ο Einstein μίλησε για σχετικότητα και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η αλήθεια είναι ότι κάθε γενιά προσπάθησε να δώσει τη δική της εξήγηση στο θέμα του χωροχρόνου. Αν, μάλιστα, στην εποχή του Πλάτωνα ή του Αριστοτέλη η απάντηση ερχόταν μέσα από την εκπαίδευση, στα χρόνια του homo consumisticus τη βρίσκεις μέσα από τις εκθέσεις αυτοκινήτων. Με ένα πέρασμα από το εργοστάσιο, στο οποίο ο Ford τοποθέτησε πρώτος μία αλυσίδα συναρμολόγησης, ενώ αργότερα η Olivetti εμπνεύστηκε ένα ρόδινο –όσο το μέλλον– παρόν. Και τη δεκαετία του ’80 έκανε την εμφάνισή του αυτός εδώ ο ευτραφής Λιβανέζος, πολιτογραφημένος Ελβετός με Αμερικανίδα μητέρα. Ένα ιδιαίτερο κράμα ανθρώπου, δηλαδή, ο κ. Nicolas Hayek. Ερασιτέχνης φιλόσοφος και επαγγελματίας σωτήρας της πατρίδας του, της Ελβετίας. Όταν κλήθηκε να ρευστοποιήσει κάποιες παραδοσιακές ωρολογοποιίες που τρίκλιζαν οικονομικά με την επέλαση των ιαπωνικών quartz ρολογιών, ο Hayek αντιλήφθηκε τρία πράγματα. Ότι δεν υπάρχει χώρος για διαπραγματεύσεις, ούτε χρόνος για χάσιμο και ότι για δική του τύχη «η καρδιά δεν χτυπά στον ρυθμό του quartz». Από εκεί ξεκίνησε και λάνσαρε εκ νέου την ιδέα του αναλογικού ρολογιού με τα πολύχρωμα Swatch, επίτευγμα που τον έχρισε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Μπολόνια το 1998.

Το ότι επρόκειτο για ένα χαρισματικό άντρα αποδεικνύεται από ένα γεγονός που συνέβη την ίδια ακριβώς χρονιά – την παρουσίαση του πρώτου του αυτοκινήτου. Αφού είχε ήδη λύσει το πρόβλημα του χρόνου, στα μέσα της δεκαετίας του ’90 αποφάσισε να λύσει τα χωροταξικά προβλήματα των ευρωπαϊκών πόλεων με το Smart. Το οποίο δεν ήταν απλά ένα αυτοκίνητο, αλλά ένα ευφυές δημιούργημα της σκληρής πραγματικότητας. Όταν βέβαια ο Hayek αντιμετώπισε κατασκευαστικά κολλήματα, έριξε το μπαλάκι στον συνεργάτη του Jûrgen Schrempp –CEO τότε της Mercedes–, ο οποίος αγόρασε την ιδέα. Με το που παρουσίασαν το Smart (από τα αρχικά Swatch Mercedes Art) οι Γερμανοί αποφάσισαν να κατακτήσουν την Αμερική. Προφανώς, εκεί όπου ο χρόνος είναι χρήμα και δεν τίθεται θέμα χώρου (ειδικά στάθμευσης), το Smart αποδείχτηκε Τιτανικός από εμπορική άποψη.

Στις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις, αντίθετα, το επαναστατικό microcar των 2,5 μέτρων που κόστιζε όσο ένα supermini έγινε ανάρπαστο, καθώς κυκλοφοριακή συμφόρηση και έλλειψη χώρων στάθμευσης ήταν ήδη μεγάλα προβλήματα. Η πρωτοποριακή σχεδίαση, η οικονομία καυσίμου και η fun to drive αίσθηση κατέστησαν το Smart ιδανικό για αστικά κέντρα, όπως το Παρίσι, το Βερολίνο ή η Ρώμη. Παρά τις αρχικές επιπλοκές σε επίπεδο ενεργητικής ασφάλειας, το Smart δημιούργησε μία νέα κατηγορία και επηρέασε σημαντικά την ευρωπαϊκή αγορά. Τι κι αν χωρούσε μόνο δύο άτομα; Σπάνια έβλεπες συνεπιβάτη στο εσωτερικό του.

