Η Μελόνι καταργεί τα Τέλη Κυκλοφορίας για εκατομμύρια Ιταλούς – Προεκλογικό δώρο

Η κυβέρνηση Μελόνι ανακοίνωσε προσωρινή απαλλαγή από τα Τέλη Κυκλοφορίας για εκατομμύρια οδηγούς – Τι αλλάζει και ποιους αφορά

Η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την προσωρινή απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για το 2027, σε ένα μέτρο που αφορά περίπου 14,5 εκατομμύρια οχήματα. Η ανακοίνωση έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου από την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία χαρακτήρισε το «bollo auto» μία από τις πιο αντιδημοφιλείς φορολογικές επιβαρύνσεις στη χώρα.

Πρόκειται, ωστόσο, για εφάπαξ απαλλαγή και όχι οριστική κατάργηση. Με τα σημερινά δεδομένα, το μέτρο αφορά αποκλειστικά το 2027 και συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους ένα ασφαλισμένο όχημα.

Oggi in Consiglio dei Ministri abbiamo approvato l’abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza, fino a 80 kW, e per i motoveicoli, con un’esenzione per un solo veicolo a cittadino. Abbiamo scelto di trasformare una parte delle risorse impiegate finora contro il… pic.twitter.com/I94S9ZDESK — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 16, 2026

Ποια αυτοκίνητα απαλλάσσονται

Η απαλλαγή αφορά τις πληρωμές που κανονικά θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2027. Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων βρίσκεται ένα ασφαλισμένο όχημα. Οι επιχειρήσεις και γενικότερα τα νομικά πρόσωπα εξαιρούνται.

Για τα αυτοκίνητα, το όριο έχει οριστεί στα 80 kW, δηλαδή περίπου 109 ίππους. Στην απαλλαγή εντάσσονται αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης ή diesel, αλλά και υβριδικά ή μοντέλα με LPG, εφόσον η ισχύς τους δεν ξεπερνά τα 80 kW. Εξαιρούνται τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Υπάρχει όμως ένας σημαντικός περιορισμός: κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μία μόνο απαλλαγή. Εάν κάποιος έχει περισσότερα από ένα αυτοκίνητα που πληρούν το όριο των 80 kW, η απαλλαγή εφαρμόζεται σε εκείνο με τη χαμηλότερη ισχύ. Σε περίπτωση ίδιας ισχύος, επιλέγεται το αυτοκίνητο για το οποίο το ποσό θα ήταν το χαμηλότερο, καθώς αυτό εξαρτάται και από την κατηγορία εκπομπών Euro.

Τι ισχύει για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα

Η ρύθμιση προβλέπει απαλλαγή για όλους τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, ανεξάρτητα από την ισχύ τους, αλλά και εδώ υπάρχει ο περιορισμός της μίας απαλλαγής. Συγκεκριμένα, όποιος έχει στην κατοχή του μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την απαλλαγή εφόσον είναι παράλληλα ιδιοκτήτης αυτοκινήτου έως 80 kW που πληροί τις προϋποθέσεις.

Εάν ένα φυσικό πρόσωπο διαθέτει περισσότερες από μία μοτοσυκλέτες, η απαλλαγή δίνεται σε εκείνη με τη μικρότερη ισχύ σε kW. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, επιλέγεται αυτή για την οποία το κανονικό τέλος θα ήταν χαμηλότερο. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν περισσότερα επιλέξιμα οχήματα, προτεραιότητα έχει το παλαιότερο, δηλαδή εκείνο με την πιο παλιά ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης.

Πάνω από 2,3 δισ. ευρώ για την κάλυψη των απωλειών

Η απαλλαγή θα μειώσει τα έσοδα των ιταλικών περιφερειών, καθώς η φορολογία αυτή αποδίδεται στις περιφέρειες και στις αυτόνομες επαρχίες του Trento και του Bolzano. Για την κάλυψη της απώλειας εσόδων, το ιταλικό κράτος θα μεταφέρει στις περιφέρειες 2.293,5 εκατ. ευρώ. Τα ακριβή ποσά που θα λάβει κάθε περιφέρεια και οι δύο αυτόνομες επαρχίες θα καθοριστούν έως τις 31 Μαρτίου 2027 με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Συνολικά, το κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης για τα κρατικά ταμεία υπολογίζεται στα 2.362 εκατ. ευρώ.

Στόχος να γίνει μόνιμη η απαλλαγή

Παρότι η ρύθμιση αφορά σήμερα μόνο το 2027, η ιταλική κυβέρνηση έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα. Ο υπουργός Οικονομίας, Giancarlo Giorgetti, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θέλει το μέτρο, το οποίο δημιουργήθηκε σε μια έκτακτη συγκυρία, να γίνει «διαρθρωτικό», δηλαδή μόνιμο. Την ίδια πρόθεση είχαν εκφράσει λίγο νωρίτερα τόσο η Μελόνι όσο και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Antonio Tajani.

Η απαλλαγή από τα Τέλη Κυκλοφορίας για ένα έτος έρχεται παράλληλα με αλλαγές στη φορολογία των καυσίμων. Η έκτακτη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο diesel, η οποία μέχρι σήμερα έχει κοστίσει περισσότερα από 2 δισ. ευρώ, παρατείνεται έως τις 5 Οκτωβρίου σε δύο φάσεις.

Αρχικά προβλέπεται μείωση κατά 10 λεπτά για μία εβδομάδα και στη συνέχεια κατά 5 λεπτά έως τις 5 Οκτωβρίου. Από τότε ενεργοποιείται ο μηχανισμός των λεγόμενων «κινητών» ειδικών φόρων, μέσω του οποίου τα επιπλέον έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την αύξηση των τιμών των καυσίμων θα κατευθύνονται εξ ολοκλήρου στη μείωση του ειδικού φόρου στο diesel, ώστε να παραμένει αμετάβλητο το συνολικό φορολογικό έσοδο του κράτους.

Πώς προέκυψε η πρόταση

Η ιδέα για την απαλλαγή είναι αντικείμενο συζήτησης στην Ιταλία εδώ και αρκετούς μήνες. Την είχε θέσει στα μέσα Ιουνίου ο πρόεδρος της Περιφέρειας Καλαβρίας, Roberto Occhiuto, ενώ στα τέλη Ιουλίου ακολούθησε ο Antonio Tajani και λίγες ημέρες αργότερα ο πρόεδρος της Περιφέρειας Πιεμόντε, Alberto Cirio.

Το ιταλικό bollo auto αποτελεί εθνικά θεσμοθετημένο φόρο, η νομοθεσία του οποίου ανάγεται στο 1953, όμως τα έσοδα αποδίδονται στις περιφέρειες και στις δύο αυτόνομες επαρχίες. Συνολικά, η συγκεκριμένη φορολογία αποφέρει περίπου 7,4 δισ. ευρώ, τα οποία χρησιμοποιούνται από τις τοπικές διοικήσεις, μεταξύ άλλων, για τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης.

Πηγή: Quattroruote.it