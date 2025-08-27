Σε μια εποχή που η αυτοκίνηση φαίνεται να οδεύει ολοταχώς προς την ηλεκτροκίνηση, η Mercedes αποφασίζει να στείλει ένα διαφορετικό μήνυμα.

Νέος V8 κινητήρας AMG, ο ισχυρότερος που έχει κατασκευαστεί ποτέ από τη μάρκα

Υβριδική υποβοήθηση για κορυφαία απόδοση αλλά και χαμηλότερους ρύπους

Πρεμιέρα το 2027, με στόχο πολυετή εμπορική ζωή

Στρατηγική «EV & ICE»: ηλεκτρικά αλλά και πολυκύλινδρα για να καλυφθούν όλες οι αγορές

Επιστροφή στα πολλά κυβικά

Η πίεση του κοινού ήταν ξεκάθαρη. Οι παραδοσιακοί πελάτες της Mercedes-AMG δεν συμβιβάζονται με τον ήχο ενός τετρακύλινδρου—ακόμη και αν το σύνολο αποδίδει 680 ίππους όπως στη C63 S E Performance. Αυτό που ζητούσαν ήταν η αίσθηση ενός V8 biturbo, με το βαθύ μπάσο της εξάτμισης, τη ροπή από χαμηλά και την αβίαστη δύναμη. Στο Affalterbach το μήνυμα πέρασε: η AMG δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη στην ίδια της την κληρονομιά.

Ο ισχυρότερος όλων

Μέχρι σήμερα, το σημείο αναφοράς ήταν η AMG GT Black Series, με 730 ίππους από τον τετράλιτρο V8. Ο νέος κινητήρας θα ξεπεράσει αυτό το όριο, πιθανόν με ισχύ κοντά ή και πάνω από τους 750 ίππους, ώστε να γράψει ιστορία. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά θα υπάρχει και ηλεκτρική υποβοήθηση, η οποία θα προσφέρει άμεση απόκριση στο γκάζι και επιπλέον ώθηση στις χαμηλές στροφές. Έτσι, η AMG υπόσχεται ένα σύνολο που θα συνδυάζει την ωμή δύναμη με την τεχνολογία αιχμής.

Τεχνολογία αιχμής για τη Mercedes

Η βάση παραμένει ο γνωστός 4.0 V8 biturbo, αλλά ανασχεδιασμένος εκ βάθρων. Οι μηχανικοί της AMG κάνουν λόγο για έναν «next-gen electrified V8» που θα συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς Euro 7. Το υβριδικό κομμάτι δεν θα είναι plug-in αλλά ένα ήπιο υβριδικό 48V σύστημα, σχεδιασμένο για να δίνει στιγμιαία ισχύ και να μειώνει την κατανάλωση καυσίμου. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός θα απολαμβάνει καλύτερη οικονομία χωρίς να χάνει τίποτα από τον χαρακτήρα του κινητήρα.

Στρατηγική δύο «ταχυτήτων»

Η Mercedes ακολουθεί μια διπλή πορεία. Από τη μία, λανσάρει ολοένα και περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα με την ετικέτα EQ. Από την άλλη, επιμένει στους παραδοσιακούς κινητήρες για να διατηρήσει την πελατειακή της βάση. Ο νέος V8 είναι η απάντηση στους επικριτές του τετρακύλινδρου C63 και η απόδειξη ότι η AMG δεν εγκαταλείπει τους πολυκύλινδρους. Είναι ένα μήνυμα ότι η ηλεκτροκίνηση δεν σημαίνει και το τέλος των μηχανών που έγραψαν ιστορία.

Η σημασία για την αγορά

Η επιλογή αυτή δεν αφορά μόνο την τεχνολογία· αφορά κυρίως την εικόνα της Mercedes. Σε αγορές όπως οι ΗΠΑ, η Μέση Ανατολή και η Αυστραλία, ο V8 είναι ταυτότητα. Οι πελάτες δεν αγοράζουν μόνο ίππους, αλλά ήχο, παρουσία, πολιτισμικό υπόβαθρο. Η AMG το γνωρίζει και θέλει να συνεχίσει να πουλάει αυτοκίνητα που «μιλούν» στη ψυχή, όχι μόνο στον πίνακα κατανάλωσης. Η διατήρηση των V8 και V12, έστω σε περιορισμένο αριθμό, δίνει στην εταιρεία διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό.

Κληρονομιά και μέλλον

Η AMG χτίστηκε πάνω στον μύθο των V8. Από τη θρυλική «Hammer» μέχρι τα πιο πρόσφατα GT, ο οκτακύλινδρος ήταν η υπογραφή της. Με τον νέο κινητήρα, η εταιρεία δείχνει ότι δεν προδίδει την κληρονομιά της, αλλά την εξελίσσει για την εποχή της ηλεκτροκίνησης. Το 2027 θα σηματοδοτήσει μια νέα αρχή: ένας V8 πιο καθαρός, πιο δυνατός, πιο αποδοτικός. Και κυρίως, ένας κινητήρας που θα αποδείξει ότι η παράδοση μπορεί να συνυπάρξει με το μέλλον.

Τι κρατάμε;

Η Mercedes-AMG λανσάρει το 2027 τον ισχυρότερο V8 που έχει κατασκευάσει ποτέ.

τον ισχυρότερο V8 που έχει κατασκευάσει ποτέ. Ο κινητήρας θα διαθέτει υβριδική τεχνολογία 48V , με στόχο περισσότερη ισχύ και καλύτερη απόδοση.

, με στόχο περισσότερη ισχύ και καλύτερη απόδοση. Αποτελεί μέρος της στρατηγικής « EV & ICE », που παντρεύει ηλεκτρικά και θερμικά.

», που παντρεύει ηλεκτρικά και θερμικά. Πρόκειται για μια πολιτισμική δήλωση: η AMG παραμένει πιστή στις ρίζες της, ακόμη και στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Στην Ελλάδα το Lynk&Co 08: Το premium plug-in hybrid SUV που κάνει 200 km μόνο με ρεύμα – Τιμές

Δοκιμή Opel Frontera 1.2 Hybrid 145 PS: Το value for money SUV της μάρκας

Τα 5 υβριδικά B-SUV που καίνε κάτω από 5 lt/100km – Τιμές από 23.390 ευρώ