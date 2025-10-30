Η Mercedes-AMG ετοιμάζει τον επόμενο ανταγωνιστή της GT3 RS

Η Mercedes-AMG δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίας του νέου μοντέλου με το οποίο θα «χτυπήσει» την Porsche 911 GT3 RS

H Mercedes-AMG έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες τις επερχόμενης αντιπάλου της Porsche 911 GT3 RS, η οποία ονομάζεται GT Track Sport. Το νέο κουπέ παρουσιάστηκε αρχικά τον Ιούλιο και βασίζεται στη δεύτερη γενιά της AMG GT, έχοντας υποστεί εκτεταμένες τροποποιήσεις.

Πρόκειται για ένα μοντέλο παραγωγής εστιασμένη στην πίστα, το οποίο επωφελείται από την «εκλεπτυσμένη αεροδυναμική» και την «έξυπνη ελαφριά κατασκευή» του για να κοιτάξει στα μάτια το απόλυτο track «όπλο» της Porsche.

Με V8 κινητήρα

Εκτός από την ελαφριά κατασκευή και τα ακραία αεροδυναμικά στοιχεία, η Mercedes-ΑΜG αποκάλυψε άλλη μια «μικρή» λεπτομέρεια που όλοι οι fans της περίμεναν να ακούσουν: η νέα AMG GT Track Sport θα τροφοδοτείται από έναν V8 κινητήρα, ενώ αναμένεται να μας δώσει μια πρώτη γεύση από την επόμενη σειρά GT Black – παραδοσιακά το πιο ακραίο μοντέλο παραγωγής της AMG.

Αναφορικά, αυτή τη στιγμή η πιο ακραία έκδοση του GT δεύτερης γενιάς είναι η AMG GT 63 PRO, της οποίας ο κινητήρας αποδίδει 603 ίππους, με την απόδοση του κινητήρα της GT Track Sport να αναμένεται να ανεβάσει τον πήχη ακόμα ψηλότερα.

Έτοιμη για πίστα

Μεταξύ των στοιχείων που ξεχωρίζουν είναι το μεγαλύτερο splitter στον μπροστά προφυλακτήρα της GT Track Sport, ενώ το καπό έχει αποκτήσει νέους αεραγωγούς για την καλύτερη ψύξη του V8 κινητήρα. Στο πίσω μέρος κυριαρχεί η τεράστια αεροτομή, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα για να παράγει περισσότερη κάθετη δύναμη.

Παράλληλα, οι εξατμίσεις έχουν ενσωματωθεί στα πλαϊνά μασπιέ, θυμίζοντας κάτι από Dodge Viper.

Ενώ πολλές λεπτομέρειες έχουν κρυφτεί με έξυπνο τρόπο χάρη στο καμουφλάζ, μπορούμε με ασφάλεια να πούμε πως οι αλλαγές που φέρνει η νέα GT Track Sport είναι αρκετά πιο έντονες από αυτές που έφερε η σειρά GT Track, το 2022.

Τι κρατάμε:

Η Mercedes-AMG ετοιμάζει τη νέα GT Track Sport για να τα βάλει με την Porsche

Στο στόχαστρό της φυσικά βάζει την 911 GT3 RS, το απόλυτο “Track Weapon” παραγωγής της Porsche

Η νέα AMG GT Track Sport επωφελείται από την εκλεπτυσμένη αεροδυναμική, την έξυπνη ελαφριά κατασκευή και τον V8 κινητήρα της

