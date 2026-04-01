Η Mercedes-Benz αποκάλυψε 4 νέα SUV – Ποια είναι;

Τετραπλό «χτύπημα» από τη Mercedes-Benz, η οποία αποκάλυψε ταυτόχρονα τέσσερα ανανεωμένα SUV με αστέρια… παντού!

Σε μια πραγματική «ομοβροντία», η Mercedes-Benz αποκάλυψε τις εκδόσεις facelift των, GLE, GLE Coupe, GLE 53 Hybrid και την ανανεωμένη GLS, χαρακτηρίζοντάς τες ως «εκτεταμένες ανανεώσεις». Συγκεκριμένα, η νέα GLE διαθέτει περίπου 3.000(!) αναθεωρημένα εξαρτήματα.

Τα αστέρια στο επίκεντρο

Οι αλλαγές γίνονται αμέσως αντιληπτές από μπροστά, όπου τα SUV υιοθετούν νέα πρόσοψη με φωτιζόμενο κεντρικό αστέρι στη νέα-μεγαλύτερη γρίλια, ενώ διατίθεται και φωτιζόμενο περίγραμμα γύρω από τη γρίλια. Συνοδεύονται από φωτιστικά με σχέδιο αστέρια (starry headlights) και νέες εισαγωγές αέρα που έχουν διακριτικά αστέρια στα διακοσμητικά τους στοιχεία.

Στο πλάι, η Mercedes ανανεώνει τα SUV της με νέους καθρέφτες και τροχούς, ενώ πίσω υπάρχουν πιο λεπτά πίσω φώτα με τρισδιάστατα γραφικά σε σχήμα αστεριών, που ενώνονται με ένα νέο μαύρο πάνελ.

Εκσυγχρονισμένο εσωτερικό με οθόνη για τον συνοδηγό

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές βρίσκεται στο εσωτερικό, όπου πλέον είναι στάνταρ το MBUX Superscreen με τρεις οθόνες 12,3 ιντσών, οι οποίες καλύπτουν όλο το ταμπλό. Παράλληλα, τα νέα SUV της Mercedes διαθέτουν και νέο τιμόνι, ανανεωμένα υλικά ταπετσαρίας και τρία νέα trims: Natural Grain Dark Brown Birch Wood, Natural Grain Brown Walnut Wood και Light Flowing Lines Polished Aluminum.

Tο νέο Mercedes-Benz Operating System και ο MBUX Virtual Assistant με τεχνητή νοημοσύνη ολοκληρώνουν τις αναβαθμίσεις του εσωτερικού, ενώ οι αγοραστές μπορούν επίσης να επιλέξουν το νέο ηχοσύστημα Burmester 3D Surround Sound, που είναι πιο ισχυρό από τον προκάτοχό του και διαθέτει 15 ηχεία, συμπεριλαμβανομένων δύο νέων 3D μονάδων στην οροφή.

Ενημερωμένοι κινητήρες και νέος V8

Στις ΗΠΑ, η νέα GLE θα διατίθεται με τέσσερα διαφορετικά κινητήρια σύνολα. Αυτά περιλαμβάνουν έναν βελτιωμένο τετρακύλινδρο turbo κινητήρα 2,0 λίτρων με απόδοση 255 ίππων και 400 Nm ροπής, έναν εξακύλινδρο σε σειρά turbo 3,0 λίτρων με 375 ίππους και 560 Nm ροπής, καθώς και έναν νέο twin-turbo V8 4,0 λίτρων flat-plane crank που αποδίδει 530 ίππους και 750 Nm ροπής.

Επιπλέον, υπάρχει η νέα GLE 500e 4MATIC plug-in hybrid, που συνδυάζει τον εξακύλινδρο κινητήρα 3,0 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία που ξεπερνά τα 100 χλμ. στον κύκλο WLTP.

Η GLE Coupe έχει πιο απλή γκάμα κινητήρων και διατίθεται αποκλειστικά με τον εξακύλινδρο 3,0 λίτρων και 375 ίππων, με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 5,2 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 210 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, οι εκδόσεις GLE 53 Hybrid (SUV και Coupe) έχουν έναν «περαιτέρω εξελιγμένο» εξακύλινδρο κινητήρα 3,0 λίτρων που δουλεύει σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας συνδυαστική ισχύ 577 ίππων και 750 Nm ροπής.

Τα νούμερα αυτά επιτρέπουν επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 4,4 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 250 χλμ./ώρα, ενώ με φορτιστή DC 60 kW, η φόρτιση από 10% σε 80% διαρκεί περίπου 20 λεπτά.

Τέλος, η ανανεωμένη GLS προσφέρεται είτε με τον εξακύλινδρο κινητήρα 3,0 λίτρων, είτε με τον twin-turbo V8 4,0 λίτρων, ενώ αναμένεται αργότερα και η έκδοση GLS 63.

Τι κρατάμε: