Η Mercedes-Benz αποκαλύπτει το νέο της επαγγελματικό μέσα από ένα γλυπτό

Το εντυπωσιακό γλυπτό προσφέρει μια πρώτη ματιά στο πώς η Mercedes-Benz επανεφευρίσκει το επαγγελματικό όχημα

Με αφορμή την επέτειο «130 χρόνια Μεταφορές», η Mercedes-Benz Vans δημιουργεί έναν παραλληλισμό ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, παρουσιάζοντας το παλαιότερο λειτουργικό επαγγελματικό όχημα διανομών, δίπλα σε ένα σύγχρονο eSprinter. Η εταιρεία-εφευρέτης του Van ανατρέχει σε μια ιστορία επιτυχίας που ξεκίνησε το 1896, μια ιστορία γεμάτη μεταφορικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Τα Van της Mercedes-Benz υπήρξαν ανέκαθεν αξιόπιστα και στιβαρά επαγγελματικά εργαλεία κι αυτό θα παραμείνει αναλλοίωτο και στο μέλλον. Η γερμανική εταιρεία το υπογραμμίζει με την αποκάλυψη του γλυπτού “THE BOuLDER” -ενός εντυπωσιακού γλυπτού με όψη πέτρας, το οποίο προσφέρει μια πρώτη ματιά στο πως η Mercedes-Benz επανεφευρίσκει το Van, διατηρώντας τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά: ανθεκτικότητα, αξιοπιστία, ευελιξία και διάρκεια.

Μια πρώτη ματιά στην επόμενη γενιά του Sprinter

Το γλυπτό – μήκους 6,5 μέτρων, ύψους 2,75 μέτρων και πλάτους 2,5 μέτρων – συνδυάζει με εντυπωσιακό τρόπο την τέχνη και τη δεξιοτεχνία, προσφέροντας μια πρώτη ματιά στην επόμενη γενιά του Sprinter. Σκαλισμένο σε ένα συμπαγές κομμάτι υλικού, αποκαλύπτει σταδιακά τις πρώτες γραμμές και τις λεπτομέρειες της σχεδίασης του μελλοντικού μοντέλου, δίνοντας παράλληλα μια αίσθηση των διαστάσεων του επόμενου επαγγελματικού Van της Mercedes-Benz.

«Ως εφευρέτες του ελαφρού επαγγελματικού οχήματος, θέτουμε εδώ και σχεδόν 130 χρόνια όλη μας την τεχνογνωσία και εμπειρία στην υπηρεσία των πελατών μας. Τα οφέλη και η προστιθέμενη αξία για εκείνους αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα – τότε, τώρα και στο μέλλον. Η ικανοποίηση των πελατών και οι καινοτόμες λύσεις είναι βαθιά ριζωμένες στο εταιρικό μας DNA και θεμελιώνουν τον premium χαρακτήρα των Van μας». -Thomas Klein, Επικεφαλής Mercedes-Benz Vans

«Η επόμενη γενιά των Van της Mercedes-Benz θα δώσει έμφαση στα καινοτόμα συστήματα κίνησης, στη συνδεσιμότητα και στις προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες. Η λειτουργικότητα και οι ανάγκες των πελατών βρίσκονται στο επίκεντρο της εξέλιξής μας. Προσαρμόσαμε το λειτουργικό μας σύστημα, το Mercedes-Benz Operating System, ειδικά για επαγγελματική χρήση και, με αυτό, θα επανακαθορίσουμε εκ νέου την κατηγορία των Van. Προσφέρουμε στους πελάτες μας τεχνολογία αιχμής, συνδυασμένη με αποδοτικότητα και έξυπνες εξατομικευμένες λύσεις. Είμαι πεπεισμένος ότι το μελλοντικό Sprinter θα αποτελέσει, περισσότερο από ποτέ, το κορυφαίο μοντέλο στην κατηγορία του». -Andreas Zygan, Επικεφαλής Ανάπτυξης Mercedes-Benz Vans

Tο παλαιότερο λειτουργικό όχημα μεταφορών Mercedes-Benz στον κόσμο

Η ιστορία επιτυχίας της Mercedes-Benz Vans ξεκίνησε με την Benz & Cie. το 1896, όταν ο Carl Benz επινόησε το μηχανοκίνητο όχημα διανομών. Ανέπτυξε δύο εκδόσεις για να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών του: το Benz delivery Van, μια «άμαξα με κλειστό αμάξωμα» βασισμένη στο Benz Victoria, και το Benz combinations delivery Van, μια «μικρή άμαξα με αποσπώμενο αμάξωμα» βασισμένη στο μικρότερο και ελαφρύτερο Benz Velociped. Χάρη στο αποσπώμενο αμάξωμά του, το όχημα μπορούσε πολύ εύκολα να μετατραπεί σε διθέσιο επιβατικό, γεγονός που το καθιστούσε ιδιαίτερα ευέλικτο. Ουσιαστικά πρόκειται για το πρώτο πολυμορφικό όχημα στην ιστορία.

Η εταιρεία με έδρα το Mannheim παρέδωσε το πρώτο όχημα διανομών στις 5 Δεκεμβρίου 1896 στο πολυκατάστημα Du Bon Marché στο Παρίσι, στην τιμή των 4.500 μάρκων. Σήμερα, το παλαιότερο διατηρημένο και απολύτως λειτουργικό μεταφορικό όχημα είναι ένα Benz Combinations Delivery Vehicle του 1899, που ανήκει στη συλλογή Mercedes-Benz Classic.

30 χρόνια Mercedes-Benz Sprinter

Περίπου έναν αιώνα μετά την εφεύρεση του πρώτου οχήματος διανομών, η Mercedes-Benz Vans έφερε νέα επανάσταση στα επαγγελματικά οχήματα με το Sprinter, το 1995. Με αυτό, η Mercedes-Benz γέφυρωσε το χάσμα ανάμεσα στα επιβατικά αυτοκίνητα και τα φορτηγά, δίνοντας το όνομά της σε μια ολόκληρη κατηγορία οχημάτων.

Διαβάστε επίσης: Το ηλεκτρικό van της Kia με πραγματική αυτονομία που αγγίζει τα 700 km – Επίσημη δοκιμή

Μέχρι και σήμερα, το Sprinter χαίρει ιδιαίτερου σεβασμού για την εξαιρετική του ευελιξία και αξιοπιστία, το υψηλό επίπεδο άνεσης και τη συμπεριφορά στον δρόμο που θυμίζει επιβατικό. Μέσα σε τρεις δεκαετίες, έχουν παραχθεί πάνω από πέντε εκατομμύρια Sprinter, σε αμέτρητες εκδόσεις και διαμορφώσεις για διαφορετικές χρήσεις.

Το Sprinter παραμένει ο αξιόπιστος συνεργάτης για πλήθος επαγγελματικών κλάδων παγκοσμίως. Το 2024, το 77 % των πελατών στην Ευρώπη επέλεξε και πάλι ένα Sprinter – μια εντυπωσιακή αναλογία επαναγοράς που αποδεικνύει τη δημοφιλία αυτού του εμβληματικού μοντέλου.

Ακόμη πιο ευέλικτο, αποδοτικό και ευφυές

Η νέα αρχιτεκτονική Van σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής με ακόμα πιο αποδοτικά, ευφυή και ευέλικτα Van. Η νέα αρχιτεκτονική θα αποτελέσει τη βάση όλων των νέων μεσαίων και μεγάλων Van της Mercedes-Benz, επιτρέποντας τη σαφή διαφοροποίηση μεταξύ των πολυτελών εκδόσεων για μεταφορά επιβατών (VLE και VLS) και των επαγγελματικών εκδόσεων της premium κατηγορίας.

Από το 2026, θα λανσαριστούν οι πλήρως ηλεκτρικές εκδόσεις της Van Electric Architecture (VAN.EA) , με το μοντέλο VLE να κάνει την αρχή. Θα ακολουθήσουν οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις των ελαφρών επαγγελματικών, ενώ με τη δεύτερη αρχιτεκτονική, την Van Combustion Architecture (VAN.CA), η Mercedes-Benz θα συνεχίσει να προσφέρει σύγχρονα Van με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Οι επαγγελματικές εκδόσεις των Van αναπτύχθηκαν σε στενή συνεργασία με πελάτες από διαφορετικούς κλάδους και είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στη νέα σχεδίαση, την οποία υποδηλώνει ήδη το γλυπτό “THE BOuLDER”. Επιπλέον, το μελλοντικό Sprinter θα διατίθεται σε πολλές διαφορετικές εκδόσεις συστημάτων κίνησης, μήκους, μεταξονίου και μικτού βάρους οχήματος, ώστε να προσαρμόζεται σε ειδικές επαγγελματικές διαμορφώσεις και μετασκευές – από υπηρεσίες ταχυμεταφορών και ψυγεία, μέχρι κινητά συνεργεία, ασθενοφόρα, οχήματα διάσωσης, ανοικτές καρότσες για εργοτάξια, μεταφορά ατόμων με κινητικές δυσκολίες και οχήματα αναψυχής (Camper Vans).

Στόχος είναι η όσο δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών και η ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Mercedes-Benz στην αγορά των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.

Πιο ψηφιακό από ποτέ

Η επόμενη γενιά Van θέτει νέα πρότυπα συνδεσιμότητας και λογισμικού, λειτουργώντας εξ ολοκλήρου με το Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), το οποίο καθιστά αυτά τα Van τα πιο “έξυπνα” Mercedes-Benz όλων των εποχών. Η ενσωμάτωση της αρχιτεκτονικής “chip-to-cloud” στο όχημα επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο όλων των λειτουργιών –από το infotainment και την άνεση έως τη φόρτιση. Οι πελάτες επωφελούνται από τις προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και τις ψηφιακές υπηρεσίες που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, όπως το Mercedes-Benz Van Uptime Monitor ή η πλοήγηση Large Vehicle Navigation, που καθιστούν τη χρήση και τη συντήρηση του Van ακόμη πιο αποδοτική.

Χάρη στο MB.OS με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, κάθε Van εξοπλίζεται με υπολογιστές υψηλής απόδοσης συνδεδεμένους με το Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Αυτό επιτρέπει ασύρματες ενημερώσεις (over-the-air) για ολόκληρο το λογισμικό του οχήματος – συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Έτσι, κάθε Van παραμένει τεχνολογικά ενήμερο για πολλά χρόνια, όπως ακριβώς ένα smartphone που ανανεώνεται τακτικά με νέες εφαρμογές και λειτουργίες.

Το MB.OS προσφέρει μέγιστη ευελιξία για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση εφαρμογών από εξωτερικούς παρόχους. Έτσι, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις δικές τους εφαρμογές και εργαλεία, για τη διαχείριση των στόλων τους ή την πλοήγηση απευθείας από την οθόνη του οχήματος, διατηρώντας το γνώριμο και premium περιβάλλον χρήσης της Mercedes-Benz.

Ένα εκφραστικό γλυπτό αποκαλύπτει για πρώτη φορά το σχήμα και τη σχεδίαση του μελλοντικού Sprinter

Το 1896 η Mercedes-Benz επινόησε το Van και το 1995 το Sprinter έφερε την επανάσταση στην κατηγορία επαναστάτησε στην κατηγορία

Η Mercedes-Benz παρουσιάζει το παλαιότερο πλήρως λειτουργικό όχημα διανομών στον κόσμο

Τα μελλοντικά Van της Mercedes-Benz θα παραμένουν τεχνολογικά «φρέσκα» για πολλά χρόνια

Η Mercedes-AMG ετοιμάζει τον επόμενο ανταγωνιστή της GT3 RS

Το φανάρι που χρειάστηκε 2 εκατ. ευρώ και 10 μήνες για να ενεργοποιηθεί

Το ηλεκτρικό van της Kia με πραγματική αυτονομία που αγγίζει τα 700 km – Επίσημη δοκιμή