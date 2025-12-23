Η Mercedes-Benz και η Arval ξεκινούν αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Athlon

Η Arval έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συνομιλίες με την Mercedes-Benz Group για την απόκτηση του 100% της Athlon

Η τελευταία αντιπροσωπεύει έναν στόλο πολλών μαρκών, με περισσότερα από 400.000 οχήματα, εκ των οποίων 56.000 με συμβάσεις διαχείρισης στόλου, σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Μαζί, ο συνδυασμένος στόλος των δύο εταιρειών θα φτάσει τα περίπου 2,3 εκατ. οχήματα, δημιουργώντας τον ευρωπαϊκό co-leader στην υπηρεσία μίσθωσης οχημάτων πλήρους εξυπηρέτησης.

Η ενδεχόμενη συναλλαγή αντανακλά τη φιλοδοξία της Arval να επιδιώξει δύο στρατηγικούς στόχους: πρώτον, να ενισχύσει την παρουσία της στις αγορές της Ολλανδίας, Γαλλίας και Γερμανίας, όπου τα πελατολόγια της Arval και της Athlon είναι συμπληρωματικά, και παράλληλα να επωφεληθεί από τη δραστηριότητα σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Πολωνία και δεύτερον, να ενισχύσει την τρέχουσα συνεργασία με την Mercedes-Benz Group για να αυξήσει αμοιβαία περαιτέρω επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η προβλεπόμενη συναλλαγή παραμένει υποκείμενη στη διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους σχετικούς εκπροσώπους εργαζομένων των οντοτήτων που αφορούν. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταξύ της Arval και της Athlon αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 2026, μετά τη λήψη της απαραίτητης έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Thierry Laborde, Chief Operating Officer της BNP Paribas, υπεύθυνος για το Commercial Personal Banking & Services, δήλωσε: «Αυτή η εξαγορά θα αποτελούσε ένα κρίσιμο βήμα στη στρατηγική της BNP Paribas Mobility, με στόχο να εμπλουτίσει και να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιό μας με λύσεις κινητικότητας, προσφέροντας στους πελάτες μας μια ομαλή και ολοκληρωμένη εμπειρία. Πιστεύουμε ότι η μελλοντική ενσωμάτωση της Athlon θα κάνει την Arval και τον όμιλο BNP Paribas έναν μοναδικό και ισχυρό παίκτη στην ευρωπαϊκή αγορά κινητικότητας. Αυτή η επιχείρηση θα ενισχύσει επίσης τη μακροχρόνια σχέση που έχουμε χτίσει με την Mercedes-Benz Group, την οποία ήδη υποστηρίζουμε στα διάφορα τμήματα της Τράπεζας». Ο Alain van Groenendael, CEO της Arval, πρόσθεσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ευκαιρία να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας για να προσφέρουμε στους πελάτες της Athlon ευρύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία μας σε όλη την Ευρώπη, ενισχυμένες από τη γεωγραφική παρουσία της Arval, τις προηγμένες ψηφιακές πλατφόρμες μας και τη συνδυασμένη αγοραστική μας ικανότητα, οι οποίες συμβάλλουν σε πιο καινοτόμες, αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές λύσεις κινητικότητας. Η διασφάλιση της υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών είναι βασική δέσμευση για την Arval και αναμένουμε να εξερευνήσουμε αυτήν την ευκαιρία να εργαστούμε μαζί για να οδηγήσουμε το μέλλον της καινοτόμου, βιώσιμης και εξατομικευμένης κινητικότητας». Ο Franz Reiner, CEO της Mercedes-Benz Mobility AG, δήλωσε: «Η Athlon διετέλεσε πολύτιμο μέλος της Mercedes-Benz Mobility τα τελευταία εννέα χρόνια. Αυτό το βήμα θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης και τη διερεύνηση νέων μονοπατιών προς την επιτυχία και, το πιο σημαντικό, για την προσφορά ελκυστικών προοπτικών για το μέλλον στους πελάτες». Ο Christian Schüler, CEO της Athlon, σχολίασε: «Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για τις δύο ομάδες να εμπνεύσουν η μια την άλλη και να αναβαθμίσουν το ταξίδι του πελάτη στο επόμενο επίπεδο. Οι άνθρωποί μας αποδεικνύουν την αφοσίωσή τους στους πελάτες κάθε μέρα και θα συνεχίσουν να τους προσφέρουν το ίδιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και υποστήριξης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης μετάβασης και πέραν αυτής».

