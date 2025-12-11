Η Mercedes-Benz με την καλύτερη βαθμολογία ασφαλείας – Τι τιμή έχει στην Ελλάδα;

Το μοντέλο που αρίστευσε στις δοκιμές του Euro NCAP είναι ήδη διαθέσιμο στην Ελλάδα

Με την ανώτερη διάκριση των 5 αστέρων βαθμολογήθηκε η νέα Mercedes-Benz CLA στις γνωστές δοκιμές ασφαλείας, Euro NCAP. Συγκεκριμένα, η CLA πέτυχε ποσοστό 94% στην προστασία ενήλικων επιβατών, 89% στην προστασία ανήλικων επιβατών, 93% στην προστασία ευπαθών ομάδων του δρόμου (πεζοί / ποδηλάτες) και 85% στα ADAS (αυτόματες υποβοηθήσεις ασφαλείας).

Η ολοκαίνουρια CLA σηματοδοτεί το επόμενο βήμα των compact μοντέλων της Mercedes-Benz. Νέα σχεδίαση, αρχιτεκτονική «software-first» και πλήρη γκάμα κινητήριων συνόλων. Στην Ελλάδα διατίθεται είτε ως ήπια υβριδική 48V με νέο 1.5 turbo και 8άρι αυτόματο, είτε ως αμιγώς ηλεκτρική CLA EQ με ταχυφόρτιση και κιβώτιο δύο σχέσεων, για υψηλή αποδοτικότητα και επιτάχυνση σε όλο το φάσμα ταχυτήτων.

1.5 turbo 48v: Με τρεις εκδόσεις ισχύος

Ο νέος τετρακύλινδρος 1.5 (1.499 cc) πλαισιώνεται από ηλεκτρικό σύστημα 48V που προσφέρει +30 PS / +22 kW ως υποβοήθηση εκκίνησης και «γέμισμα» ροπής. Η γκάμα:

CLA 180 : 136 PS (+30 PS 48V), FWD , WLTP CO₂ 123 g/km .

CLA 200 : 163 PS (+30 PS 48V), FWD ή 4MATIC , WLTP CO₂ 123–130 g/km (ανά κίνηση).

CLA 220: 190 PS (+30 PS 48V), FWD ή 4MATIC, WLTP CO₂ 124–132 g/km (ανά κίνηση).

Κοινός παρονομαστής είναι το 8άρι αυτόματο κιβώτιο, η ήπια υβριδική ενίσχυση που βελτιώνει απόκριση/κατανάλωση και οι εκδόσεις 4MATIC στις δύο κορυφαία επιλογές.

CLA EQ: Μπαταρίες LFP & NCM, αυτονομία έως 792 km

Η ηλεκτρική CLA έρχεται σε τρεις σαφείς εκδόσεις με ακριβή τεχνικά στοιχεία από τον επίσημο φάκελο:

CLA 200 EQ ( RWD ): 224 PS , 335 Nm , μπαταρία LFP 58 kWh , αυτονομία 541 km WLTP , φόρτιση 10–80% σε 21’ .

CLA 250+ EQ ( RWD ): 272 PS , 335 Nm , μπαταρία NCM 85 kWh , αυτονομία 792 km WLTP , φόρτιση 10–80% σε 16’ .

CLA 350 4MATIC EQ (AWD): 354 PS, 515 Nm, μπαταρία 85 kWh (NCM), αυτονομία 773 km WLTP, φόρτιση 10–80% σε 16’.

Και οι τρεις ηλεκτρικές αξιοποιούν κιβώτιο 2 σχέσεων – λύση που κρατά το μοτέρ στην αποδοτικότερη περιοχή, βελτιώνει την κατανάλωση στον αυτοκινητόδρομο και ενισχύει την επιτάχυνση σε υψηλότερες ταχύτητες. Οι CLA 200 EQ και CLA 250+ EQ δικαιούνται επιδότηση 3.000 € από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Tιμοκατάλογος Eλλάδας (compact, mobile-friendly)