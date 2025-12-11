quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Mercedes-Benz με την καλύτερη βαθμολογία ασφαλείας – Τι τιμή έχει στην Ελλάδα;

ΠΕΜΠΤΗ | 11.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
i-mercedes-benz-me-tin-kalyteri-vathmologia-asfaleias-ti-timi-echei-stin-ellada-776762

Το μοντέλο που αρίστευσε στις δοκιμές του Euro NCAP είναι ήδη διαθέσιμο στην Ελλάδα

Με την ανώτερη διάκριση των 5 αστέρων βαθμολογήθηκε η νέα Mercedes-Benz CLA στις γνωστές δοκιμές ασφαλείας, Euro NCAP. Συγκεκριμένα, η CLA πέτυχε ποσοστό 94% στην προστασία ενήλικων επιβατών, 89% στην προστασία ανήλικων επιβατών, 93% στην προστασία ευπαθών ομάδων του δρόμου (πεζοί / ποδηλάτες) και 85% στα ADAS (αυτόματες υποβοηθήσεις ασφαλείας).

Η ολοκαίνουρια CLA σηματοδοτεί το επόμενο βήμα των compact μοντέλων της Mercedes-BenzΝέα σχεδίαση, αρχιτεκτονική «software-first» και πλήρη γκάμα κινητήριων συνόλων. Στην Ελλάδα διατίθεται είτε ως ήπια υβριδική 48V με νέο 1.5 turbo και 8άρι αυτόματο, είτε ως αμιγώς ηλεκτρική CLA EQ με ταχυφόρτιση και κιβώτιο δύο σχέσεων, για υψηλή αποδοτικότητα και επιτάχυνση σε όλο το φάσμα ταχυτήτων.

1.5 turbo 48v: Με τρεις εκδόσεις ισχύος

Ο νέος τετρακύλινδρος 1.5 (1.499 cc) πλαισιώνεται από ηλεκτρικό σύστημα 48V που προσφέρει +30 PS / +22 kW ως υποβοήθηση εκκίνησης και «γέμισμα» ροπής. Η γκάμα:

  • CLA 180136 PS (+30 PS 48V), FWDWLTP CO₂ 123 g/km.

  • CLA 200163 PS (+30 PS 48V), FWD ή 4MATICWLTP CO₂ 123–130 g/km (ανά κίνηση).

  • CLA 220190 PS (+30 PS 48V), FWD ή 4MATICWLTP CO₂ 124–132 g/km (ανά κίνηση).

Κοινός παρονομαστής είναι το 8άρι αυτόματο κιβώτιο, η ήπια υβριδική ενίσχυση που βελτιώνει απόκριση/κατανάλωση και οι εκδόσεις 4MATIC στις δύο κορυφαία επιλογές.

CLA EQ: Μπαταρίες LFP & NCM, αυτονομία έως 792 km

Η ηλεκτρική CLA έρχεται σε τρεις σαφείς εκδόσεις με ακριβή τεχνικά στοιχεία από τον επίσημο φάκελο:

  • CLA 200 EQ (RWD): 224 PS335 Nmμπαταρία LFP 58 kWhαυτονομία 541 km WLTPφόρτιση 10–80% σε 21’.

  • CLA 250+ EQ (RWD): 272 PS335 Nmμπαταρία NCM 85 kWhαυτονομία 792 km WLTPφόρτιση 10–80% σε 16’.

  • CLA 350 4MATIC EQ (AWD): 354 PS515 Nmμπαταρία 85 kWh (NCM)αυτονομία 773 km WLTPφόρτιση 10–80% σε 16’.

Και οι τρεις ηλεκτρικές αξιοποιούν κιβώτιο 2 σχέσεων – λύση που κρατά το μοτέρ στην αποδοτικότερη περιοχή, βελτιώνει την κατανάλωση στον αυτοκινητόδρομο και ενισχύει την επιτάχυνση σε υψηλότερες ταχύτητες. Οι CLA 200 EQ και CLA 250+ EQ δικαιούνται επιδότηση 3.000 € από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Tιμοκατάλογος Eλλάδας (compact, mobile-friendly)

Έκδοση Κίνηση Ισχύς (PS)* CO₂ (g/km) Τιμή (€)
CLA 180 (1.5 48V) FWD 136 +30 (48V) 123 49.950
CLA 200 (1.5 48V) FWD 163 +30 (48V) 123 54.900
CLA 200 (1.5 48V) 4MATIC 163 +30 (48V) 130 57.900
CLA 220 (1.5 48V) FWD 190 +30 (48V) 124 58.800
CLA 220 (1.5 48V) 4MATIC 190 +30 (48V) 132 61.400
CLA 200 EQ RWD 224 0 49.550 (46.550 με επιδότηση)
CLA 250+ EQ RWD 272 0 59.000 (56.000 με επιδότηση)
CLA 350 4MATIC EQ AWD 354 0 63.400

Τι  κρατάμε

  • Κορυφαία βαθμολογία πέντε αστέρων και υψηλών ποσοστών στις δοκιμές του Euro NCAP
  • Διαθέσιμη στην Ελλάδα σε ήπια υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση
  • Τιμές που ξεκινάνε από τα 49.950 € και 49.550 € (με επιδότηση) αντιστοίχως

Όλες οι ειδήσεις

Αγρότες (LIVE): Δες που βρίσκονται τα μπλόκα σε πραγματικό χρόνο σε όλη την Ελλάδα – Ενημερώσεις αστυνομίας

Maxus T60 MAX: Νέο κεφάλαιο στα Ελληνικά pick-up, με 215 ίππους και προσιτή τιμή

Φρενάρισμα πανικού: Είναι σωστό να πατάς συμπλέκτη;

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Euro NCAP#Mercedes-Benz#Mercedes-Benz CLA
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

telos-sta-enochlitika-bip-ton-neon-aftokiniton-apo-to-2026-ti-allazei-722146

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.11.2025

Τέλος στα ενοχλητικά μπιπ των νέων αυτοκινήτων από το 2026 – Τι αλλάζει;
ta-crash-test-tou-euro-ncap-allazoun-apo-to-2026-des-tis-4-faseis-784526

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.11.2025

Τα Crash Test του Euro NCAP αλλάζουν από το 2026: Δες τις 4 φάσεις
ayto-einai-to-suv-pou-xekina-apo-ta-25-900e-kai-apespase-koryfaia-vathmologia-5-asteron-stis-dokimes-euro-ncap-783603

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.11.2025

Aυτό είναι το SUV που ξεκινά από τα 25.900€ και απέσπασε κορυφαία βαθμολογία 5 αστέρων στις δοκιμές Euro NCAP
ta-nea-kinezika-suv-pou-aresoun-stous-ellines-aristefsan-stis-dokimes-asfaleias-779917

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.10.2025

Τα νέα κινεζικά SUV που αρέσουν στους Έλληνες αρίστευσαν στις δοκιμές ασφαλείας
to-mazda-pou-aristefse-stin-prostasia-paidion-me-93-erchetai-kai-stin-ellada-766704

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.10.2025

Το Mazda που αρίστευσε στην προστασία παιδιών με 93% – Έρχεται και στην Ελλάδα
to-kineziko-suv-pou-erchetai-stin-ellada-epiase-ta-5-asteria-sto-euro-ncap-ti-timi-echei-770491

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.10.2025

Το κινεζικό SUV που έρχεται στην Ελλάδα, έπιασε τα 5 αστέρια στο Euro NCAP – Τι τιμή έχει;

Πρόσφατες Ειδήσεις