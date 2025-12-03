Η Mercedes-Benz μόλις κατασκεύασε τα φθηνότερα τετράτροχα στην ιστορία της – Μπορούν να τα οδηγούν και ανήλικοι

Τέσσερα αρκετά διαφορετικά μοντέλα κατασκεύασε η Mercedes-Benz, αποδεικνύοντας πως το ασημί αστέρι είναι για όλους

Mercedes-Benz και Μercedes-AMG, σε συνεργασία με τη Hartan παρουσιάζουν τέσσερα νέα παιδικά καροτσάκια για γρήγορα… μωρά. Πρόκειται για τα μοντέλα, Avantgarde, All-Terrain και Mercedes-AMG GT2, με την έκδοση Performance να τοποθετείται στην κορυφή αυτής της αρκετά διαφορετικής γκάμας.

Ασφάλεια και πρακτικότητα πάνω απ’ όλα

Το καρότσι Performance πραγματικά ξεχωρίζει χάρη στον σχεδιασμό του, ενώ τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και οι λειτουργικές του λεπτομέρειες εντυπωσιάζουν. Από σύστημα ζωνών ασφαλείας Quick-Fix, το μεγάλο πορτ-μπεμπέ με αναδιπλούμενη πλάτη και την πανοραμική ζώνη κλιματισμού, μέχρι τον προαιρετικό σταθερό προσαρμογέα για βρεφικά καθίσματα αυτοκινήτου, ο οποίος μπορεί να αναδιπλωθεί σε δευτερόλεπτα.

Το μοντέλο Avantgarde χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από την τηλεσκοπική λαβή, η οποία το καθιστά ιδανικό για γονείς διαφορετικών υψών. Η εργονομική μονάδα καθίσματος με άνετη λειτουργία περιστροφής και το πολυρυθμιζόμενο υποπόδιο παρέχουν πρόσθετη άνεση.

Χάρη στο μεγάλο σύστημα τροχών cross-country με ειδικά ελαστικά πρόσφυσης, το All-Terrain είναι εξοπλισμένο για κάθε περιπέτεια, ενώ το σύστημα πέδησης παρέχει πρόσθετη ασφάλεια σε κατηφόρες.

To GT2 εντυπωσιάζει με τις εξαιρετικά συμπαγείς, αναδιπλούμενες διαστάσεις της και χωράει σχεδόν σε κάθε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου. Παρ’ όλα αυτά, το μοντέλο δεν κάνει συμβιβασμούς όσον αφορά τον χώρο: Τόσο το πορτ-μπεμπέ όσο και η μονάδα καθίσματος προσφέρουν μέγιστη άνεση. Ο σπορ σχεδιασμός τονίζεται από τις αυθεντικές ζάντες AMG με σταυροειδείς ακτίνες.

Τα καροτσάκια της Mercedes-Benz διατίθενται στα χρώματα Rubellite, Opalite, Truffle και στις νέες αποχρώσεις Vintage Blue και Verde Silver. Και οι τρεις εκδόσεις διαθέτουν χειρόφρενο Wippmatic, μετατρέψιμο κάθισμα με σύστημα ασφαλούς κλικ και μεγάλους, περιστρεφόμενους τροχούς που κλειδώνουν.

Ρυθμιζόμενη ανάρτηση για κορυφαία άνεση

Ένα βασικό χαρακτηριστικό άνεσης όλων των καροτσιών Mercedes-Benz και Mercedes-AMG είναι η ρυθμιζόμενη ανάρτηση. Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια στο βάρος του παιδιού και έτσι να εξασφαλίζει πάντα βέλτιστη άνεση σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Η τσάντα “Bag2Go” περιλαμβάνεται στάνταρ σε όλα τα καρότσια.

Tι κρατάμε:

Πρεμιέρα για τέσσερα παιδικά καροτσάκια με κλασικό σχεδιασμό και το ιστορικό αστέρι της Mercedes

Τρία νέα χρώματα επεκτείνουν τη γκάμα: Vintage Blue και Verde Silver για τη Mercedes-Benz και Siena Brown για τη Mercedes-AMG

Όλα τα καρότσια θέτουν πρότυπα όσον αφορά την καινοτομία, την ασφάλεια, την ποιότητα και την άνεση

