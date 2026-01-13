quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Mercedes-Benz που ξεκινά από 179.000 ευρώ στην Ελλάδα έκανε πωλήσεις-ρεκόρ το 2025

ΤΡΙΤΗ | 13.01.2026
AutoTypos Team
i-mercedes-benz-pou-xekina-apo-179-000-evro-stin-ellada-ekane-poliseis-rekor-to-2025-789349

Το σκληροτράχηλο SUV ξεκινά από 179.100 € στην Ελλάδα, την ώρα που το μοντέλο πέτυχε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων το 2025.

Η Mercedes-Benz ανακοίνωσε καλύτερη χρονιά όλων των εποχών για την G-Class το 2025, με 49.700 παραδόσεις παγκοσμίως (+23% ετησίως). Η επίδοση αυτή ήρθε σε μια χρονιά όπου η μάρκα κατέγραψε 2,16 εκατ. πωλήσεις (cars & vans), με την Mercedes-AMG να αυξάνεται κατά +7% και το μερίδιο των Top-End οχημάτων να διαμορφώνεται στο 15%. Σύμφωνα με τη μάρκα, η δυναμική της G-Class ενισχύθηκε και από την είσοδο της ηλεκτρικής έκδοσης.

Mercedes G-Class

Τιμές και εκδόσεις στην Ελλάδα

Η ελληνική γκάμα της νέας G-Class (W465 / N465) περιλαμβάνει πετρέλαιο, βενζίνη, AMG και την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση “EQ Technology”. Οι ενδεικτικές τιμές λιανικής (ΑΠΛΤ) έχουν ως εξής:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  • G 580 EQ Technology (BEV)179.100 € | 587 PS / 432 kW | 0 g/km CO₂

  • G 450 d186.200 € | 367 PS (+20 PS 48V) / 270 kW (+15 kW) | 227 g/km CO₂

  • G 500200.300 € | 449 PS (+20 PS 48V) / 330 kW (+15 kW) | 248 g/km CO₂

  • Mercedes-AMG G 63269.550 € | 585 PS (+20 PS 48V) / 430 kW (+15 kW) | 335 g/km CO₂

Η χαμηλότερη τιμή εκκίνησης στην ελληνική αγορά είναι της ηλεκτρικής G 580 EQ Technology στα 179.100 €.

Mercedes G-Class

Κινητήρες & τεχνολογία

  • Ήπια υβριδικά (48V): Οι G 450 d, G 500 και AMG G 63 φέρουν ηλεκτρική υποβοήθηση +20 PS / +15 kW, βελτιώνοντας απόκριση και κατανάλωση χωρίς να αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του V8/πετρελαιοκινητήρα.

  • G 580 EQ Technology (BEV): Αμιγώς ηλεκτρική G-Class με 587 PS (432 kW) και μηδενικές εκπομπές CO₂· ενσωματώνει λύσεις για off-road χρήση με ηλεκτρική μετάδοση, διατηρώντας τον all-terrain προσανατολισμό του μοντέλου.

Mercedes G-Class

Γιατί «γράφει» ρεκόρ;

  • Διαχρονικό προϊόν με ισχυρή ζήτηση σε όλες τις μεγάλες αγορές.

  • Διεύρυνση γκάμας (48V θερμικά + νέα ηλεκτρική έκδοση) που άνοιξε το κοινό-στόχο.

  • Ισχυρή εικόνα μάρκας και υψηλή αξία μεταπώλησης στο άνω άκρο της αγοράς.

Τι κρατάμε;

  • Τιμή εκκίνησης 179.100 € για την G 580 EQ Technology στην Ελλάδα.

  • Πλήρης γκάμα: πετρέλαιο, βενζίνη, AMG και BEV σε ένα εμβληματικό αμάξωμα.

  • Ρεκόρ πωλήσεων G-Class το 2025 (+23%), με ενισχυμένη ζήτηση για την ηλεκτρική έκδοση.

  • 48V υποβοήθηση στα θερμικά για καλύτερη απόκριση/κατανάλωση χωρίς απώλεια χαρακτήρα.

Tags
#Mercedes G-Class#Mercedes-Benz
