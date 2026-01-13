Η Mercedes-Benz που ξεκινά από 179.000 ευρώ στην Ελλάδα έκανε πωλήσεις-ρεκόρ το 2025

Το σκληροτράχηλο SUV ξεκινά από 179.100 € στην Ελλάδα, την ώρα που το μοντέλο πέτυχε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων το 2025.
Η Mercedes-Benz ανακοίνωσε καλύτερη χρονιά όλων των εποχών για την G-Class το 2025, με 49.700 παραδόσεις παγκοσμίως (+23% ετησίως). Η επίδοση αυτή ήρθε σε μια χρονιά όπου η μάρκα κατέγραψε 2,16 εκατ. πωλήσεις (cars & vans), με την Mercedes-AMG να αυξάνεται κατά +7% και το μερίδιο των Top-End οχημάτων να διαμορφώνεται στο 15%. Σύμφωνα με τη μάρκα, η δυναμική της G-Class ενισχύθηκε και από την είσοδο της ηλεκτρικής έκδοσης.
Τιμές και εκδόσεις στην Ελλάδα
Η ελληνική γκάμα της νέας G-Class (W465 / N465) περιλαμβάνει πετρέλαιο, βενζίνη, AMG και την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση “EQ Technology”. Οι ενδεικτικές τιμές λιανικής (ΑΠΛΤ) έχουν ως εξής:
G 580 EQ Technology (BEV) – 179.100 € | 587 PS / 432 kW | 0 g/km CO₂
G 450 d – 186.200 € | 367 PS (+20 PS 48V) / 270 kW (+15 kW) | 227 g/km CO₂
G 500 – 200.300 € | 449 PS (+20 PS 48V) / 330 kW (+15 kW) | 248 g/km CO₂
Mercedes-AMG G 63 – 269.550 € | 585 PS (+20 PS 48V) / 430 kW (+15 kW) | 335 g/km CO₂
Η χαμηλότερη τιμή εκκίνησης στην ελληνική αγορά είναι της ηλεκτρικής G 580 EQ Technology στα 179.100 €.
Κινητήρες & τεχνολογία
Ήπια υβριδικά (48V): Οι G 450 d, G 500 και AMG G 63 φέρουν ηλεκτρική υποβοήθηση +20 PS / +15 kW, βελτιώνοντας απόκριση και κατανάλωση χωρίς να αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του V8/πετρελαιοκινητήρα.
G 580 EQ Technology (BEV): Αμιγώς ηλεκτρική G-Class με 587 PS (432 kW) και μηδενικές εκπομπές CO₂· ενσωματώνει λύσεις για off-road χρήση με ηλεκτρική μετάδοση, διατηρώντας τον all-terrain προσανατολισμό του μοντέλου.
Γιατί «γράφει» ρεκόρ;
Διαχρονικό προϊόν με ισχυρή ζήτηση σε όλες τις μεγάλες αγορές.
Διεύρυνση γκάμας (48V θερμικά + νέα ηλεκτρική έκδοση) που άνοιξε το κοινό-στόχο.
Ισχυρή εικόνα μάρκας και υψηλή αξία μεταπώλησης στο άνω άκρο της αγοράς.
Τι κρατάμε;
Τιμή εκκίνησης 179.100 € για την G 580 EQ Technology στην Ελλάδα.
Πλήρης γκάμα: πετρέλαιο, βενζίνη, AMG και BEV σε ένα εμβληματικό αμάξωμα.
Ρεκόρ πωλήσεων G-Class το 2025 (+23%), με ενισχυμένη ζήτηση για την ηλεκτρική έκδοση.
48V υποβοήθηση στα θερμικά για καλύτερη απόκριση/κατανάλωση χωρίς απώλεια χαρακτήρα.