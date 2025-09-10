Η Mercedes-Benz θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί V12 και την επόμενη δεκαετία

Η Mercedes-Benz θα συνεχίσει να προσφέρει κινητήρες V12 και την επόμενη δεκαετία, επιβεβαιώνει η ηγεσία της

Ο Markus Schäfer ξεκαθάρισε πως η Mercedes θα συνεχίσει να προσφέρει V12 κινητήρες

Αυτή τη στιγμή το μόνο μοντέλο της που διαθέτει κινητήρα V12 είναι η Maybach S680

Παρά το γεγονός ότι οι επερχόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro 7 – που τίθενται σε ισχύ στο τέλος του επόμενου έτους – δημιουργούν αβεβαιότητα για την επιβίωση του μεγαλύτερου κινητήρα εσωτερικής καύσης της Mercedes, ο τεχνικός διευθυντής της εταιρείας Markus Schäfer ξεκαθάρισε πως οι V12 δεν πρόκειται να εξαφανιστούν.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου, ο Schäfer δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε V12». Όταν ρωτήθηκε αν ο συγκεκριμένος κινητήρας θα πληροί τις προδιαγραφές του Euro 7, απάντησε λακωνικά: «Δεν μπορώ να πω περισσότερα, αλλά έρχεται», αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς ότι η διάθεση του V12 στην Ευρώπη θα συνεχιστεί.

Παρ’ όλα αυτά, δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το πώς θα προσαρμοστεί ο V12 στις νέες απαιτήσεις ή σε ποια μοντέλα θα ενσωματωθεί. Αυτή τη στιγμή, στη γκάμα χρησιμοποιείται μόνο στη Maybach S680, μια λιμουζίνα 603 ίππων. Στο παρελθόν, όμως, η γερμανική μάρκα είχε τοποθετήσει V12 και σε άλλα μοντέλα υψηλών επιδόσεων, όπως τα AMG S65, CL 65 και SL 600.

Δεν αποκλείεται η Mercedes να περιορίσει στο μέλλον τα μοντέλα με V12 μόνο σε συγκεκριμένες αγορές παγκοσμίως. Η σχετική είδηση πάντως έρχεται την ώρα που η εταιρεία αλλάζει τη στρατηγική της όσον αφορά τα θερμικά της μοντέλα.

Παράλληλα, σχεδιάζει να αποσύρει το αμφιλεγόμενο υβριδικό σύστημα με τετρακύλινδρο κινητήρα που χρησιμοποιείται στις C63 και GLC 63, αντικαθιστώντας το είτε με μια ανανεωμένη έκδοση του εξακύλινδρου εν σειρά, είτε με έναν ολοκαίνουργιο V8.

«Έχουμε επενδύσει σημαντικά στην ανανέωση ολόκληρης της γκάμας μας», δήλωσε ο Schäfer. «Και επιπλέον, δημιουργήσαμε έναν νέο V8 που είναι σχεδόν έτοιμος να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Euro 7. Είναι ένας κινητήρας υψηλών επιδόσεων, εντελώς καινούργιος.»

Αναφερόμενος στο μέλλον των βενζινοκινητήρων, ο επικεφαλής της AMG, Michael Schiebe, τόνισε ότι η μάρκα θα συνεχίσει να τους προσφέρει «όσο αυτό είναι δυνατό και οι κανονισμοί το επιτρέπουν».

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, οι κανονισμοί προβλέπουν την κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης από το 2035, οπότε και θα συμμορφωθούμε. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες αγορές – όπως η Μέση Ανατολή και η Κίνα – όπου δεν προβλέπεται ακόμα κάτι τέτοιο. Σε αυτές, μπορούμε να συνεχίσουμε την πώληση αυτών των κινητήρων, όσο υπάρχει ζήτηση από τους πελάτες».

Τι κρατάμε:

Οι κινητήρες V12 της Mercedes είναι εδώ για να μείνουν

V12 κινητήρες τοποθετούνται αυτή τη στιγμή μόνο στη Maybach S680, στο παρελθόν όμως η Mercedes τους είχε τοποθετήσει και σε άλλα μοντέλα υψηλών επιδόσεων, όπως τα AMG S65, CL 65 και SL 600

Όσον αφορά τους θερμικούς κινητήρες γενικά, ο επικεφαλής της AMG τόνισε ότι η μάρκα θα συνεχίσει να τους προσφέρει «όσο αυτό είναι δυνατό και οι κανονισμοί το επιτρέπουν»

