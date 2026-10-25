Η Mercedes-Benz τράκαρε 2 CLA για να αποδείξει πόσο ασφαλή είναι τα ηλεκτρικά

Θέλοντας να αποδείξει στην πράξη το επίπεδο προστασίας της νέας γενιάς CLA, η Mercedes-Benz προχώρησε σε ένα εντυπωσιακό crash test

Η παθητική και ενεργητική ασφάλεια των αυτοκινήτων έχει κάνει τεράστια άλματα τις τελευταίες δεκαετίες και η Mercedes-Benz επέλεξε έναν πρωτοφανή τρόπο για να το αποδείξει. Αντί για τα κλασικά κινούμενα εμπόδια, χρησιμοποίησε μια βενζινοκίνητη CLA Shooting Brake, η οποία έπεσε πάνω στην πλευρά μιας αμιγώς ηλεκτρικής CLA sedan, αναπαριστώντας πιστά τη σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση που συμβαίνει συχνά σε διασταυρώσεις.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες ελέγχουν εδώ και χρόνια την αντοχή των οχημάτων στις πλευρικές συγκρούσεις χρησιμοποιώντας βαριά τροχήλατα εμπόδια. Η γερμανική εταιρεία, ωστόσο, πήγε το εγχείρημα ένα βήμα παραπέρα, πραγματοποιώντας – όπως υποστηρίζει – την πρώτη δοκιμή του είδους της στην οποία εμπλέκονται δύο κινούμενα οχήματα, ώστε να αξιολογηθεί η συμπεριφορά και των δύο μοντέλων ταυτόχρονα. Παρά τον κάπως υπερβολικό τόνο της παρουσίασης, τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι τα ανδρείκελα παρέμειναν απόλυτα προστατευμένα.

Η στιγμή της σύγκρουσης

Κατά τη διάρκεια του τεστ, τα δύο οχήματα κινούνταν με ταχύτητα 56 χλμ./ώρα. Τη στιγμή που το εμπρός μέρος της βενζινοκίνητης CLA Shooting Brake προσέκρουσε στο πλάι του ηλεκτρικού σεντάν, η ζώνη παραμόρφωσης απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας, ενώ οι μετωπικοί και πλευρικοί αερόσακοι ενεργοποιήθηκαν ακαριαία.

Στην ηλεκτρική CLA, η οποία δέχθηκε το χτύπημα, οι πόρτες απορρόφησαν το κύριο μέρος της κρούσης και τα τζάμια έσπασαν. Παράλληλα, αναπτύχθηκε αμέσως το σύστημα αερόσακων, συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού αερόσακου ανάμεσα στους εμπρός επιβάτες.

Πτυσσόμενες χειρολαβές και αυτόματη διακοπή ρεύματος

Η νέα CLA εξοπλίζεται με «κρυφές», αναδυόμενες χειρολαβές στις πόρτες – ένα χαρακτηριστικό που έχει ήδη απαγορευτεί στην Κίνα και ενδέχεται μελλοντικά να απαγορευτεί και στην Ευρώπη. Στη συγκεκριμένη δοκιμή, οι χειρολαβές βγήκαν αυτόματα προς τα έξω αμέσως μετά τη σύγκρουση, ενώ τα πλευρικά παράθυρα άνοιξαν ελαφρώς.

Επιπλέον, η Mercedes ανέφερε ότι η μπαταρία υψηλής τάσης του ηλεκτρικού κινητήρα απενεργοποιήθηκε και αποσυνδέθηκε αυτόματα από το σύστημα μετάδοσης. Αντίστοιχα, στη βενζινοκίνητη Shooting Brake, το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου διακόπηκε αμέσως για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Απόλυτη προστασία για τα ανδρείκελα

Όσον αφορά τα οκτώ ανδρείκελα δοκιμών που χρησιμοποιήθηκαν συνολικά στα δύο οχήματα, όλες οι ενδείξεις των αισθητήρων παρέμειναν κάτω από τα βιομηχανικά όρια επικινδυνότητας, υποδεικνύοντας πολύ χαμηλό κίνδυνο σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού.

Πέρα από την επίδειξη της συμπεριφοράς δύο οχημάτων σε μια διασταύρωση, η δοκιμή προσέφερε πολύτιμα συμπεράσματα για το τι συμβαίνει σε μια πραγματική σύγκρουση ανάμεσα σε ένα συμβατικό μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης και ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο.